Венгрия согласовала с Россией альтернативный вариант проведения платежей за газ
Венгрия договорилась с Россией об альтернативном варианте платежей за поставки российского газа, сообщает агентство MTI со ссылкой на премьер-министра страны Виктора Орбана.
Это произошло параллельно с тем, что США предоставили Венгрии исключение из санкций против Газпромбанка для оплаты поставок газа на три месяца.
«Нам удалось договориться с американцами о том, что санкции в отношении Газпромбанка будут приостановлены на три месяца, так что опасность была предотвращена, и мы также договорились с россиянами об альтернативном способе оплаты поставок газа», – сказал Орбан.
Премьер-министр Венгрии отметил, что его страна теперь находится в «безопасном положении». Кроме того, транзит российского газа через Болгарию будет проходить без проблем.
Ранее сообщалось, что Турция также получила от США исключение для Газпромбанка на оплату газа из России. Анкара сможет продолжать осуществлять выплаты по долгам за природный газ через Газпромбанк.
5 декабря президент России Владимир Путин обновил порядок оплаты российского газа иностранными покупателями. Согласно указу, уполномоченный банк (Газпромбанк) будет открывать специальные рублевые счета типа «К» и валютные счета типа «К» российским поставщикам для зачисления средств от иностранных покупателей, счета для зачисления средств в рублях и иностранной валюте.
В ноябре Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США обновило список санкций в отношении России. Под ограничения попал Газпромбанк. Санкции в том числе введены против отделений банка в Швейцарии, Южной Африке, Гонконге, Люксембурге и двух подразделений компании на Кипре.