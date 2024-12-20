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Венгрия согласовала с Россией альтернативный вариант проведения платежей за газ

Ведомости

Венгрия договорилась с Россией об альтернативном варианте платежей за поставки российского газа, сообщает агентство MTI со ссылкой на премьер-министра страны Виктора Орбана.

Это произошло параллельно с тем, что США предоставили Венгрии исключение из санкций против Газпромбанка для оплаты поставок газа на три месяца.

«Нам удалось договориться с американцами о том, что санкции в отношении Газпромбанка будут приостановлены на три месяца, так что опасность была предотвращена, и мы также договорились с россиянами об альтернативном способе оплаты поставок газа», – сказал Орбан.

Премьер-министр Венгрии отметил, что его страна теперь находится в «безопасном положении». Кроме того, транзит российского газа через Болгарию будет проходить без проблем.

Ранее сообщалось, что Турция также получила от США исключение для Газпромбанка на оплату газа из России. Анкара сможет продолжать осуществлять выплаты по долгам за природный газ через Газпромбанк.

5 декабря президент России Владимир Путин обновил порядок оплаты российского газа иностранными покупателями. Согласно указу, уполномоченный банк (Газпромбанк) будет открывать специальные рублевые счета типа «К» и валютные счета типа «К» российским поставщикам для зачисления средств от иностранных покупателей, счета для зачисления средств в рублях и иностранной валюте.

В ноябре Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США обновило список санкций в отношении России. Под ограничения попал Газпромбанк. Санкции в том числе введены против отделений банка в Швейцарии, Южной Африке, Гонконге, Люксембурге и двух подразделений компании на Кипре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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