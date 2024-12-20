США предоставили Турции исключение для Газпромбанка при оплате газа из РФ

Как отметил телеканал, в беседе с агентством Bloomberg, которая состоялась после встречи с американскими коллегами, Байрактар заявил, что Турция может продолжать осуществлять выплаты по долгам за природный газ через Газпромбанк. Турция также провела переговоры с Россией об альтернативных решениях. Российские чиновники и чиновники министерств, приехавшие в Анкару в конце ноября, обсуждали возможные варианты развития событий, напомнил телеканал.