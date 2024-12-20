США предоставили Турции исключение для Газпромбанка при оплате газа из РФ
Турция получила от США исключение для Газпромбанка на оплату газа из России, сообщил телеканал NTV со ссылкой на главу минэнерго Турции Алпарласлана Байрактара. Ранее Венгрия получила разрешение от США на расчеты за газ с Газпромбанком.
Как отметил телеканал, в беседе с агентством Bloomberg, которая состоялась после встречи с американскими коллегами, Байрактар заявил, что Турция может продолжать осуществлять выплаты по долгам за природный газ через Газпромбанк. Турция также провела переговоры с Россией об альтернативных решениях. Российские чиновники и чиновники министерств, приехавшие в Анкару в конце ноября, обсуждали возможные варианты развития событий, напомнил телеканал.
19 декабря Reuters сообщало, что США сделали для Венгрии исключение в рамках санкций, чтобы она могла проводить расчеты с попавшим под американские ограничения банком. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. 21 ноября под санкции США попало более 50 банков, в том числе системно значимый Газпромбанк.