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США предоставили Турции исключение для Газпромбанка при оплате газа из РФ

Ведомости

Турция получила от США исключение для Газпромбанка на оплату газа из России, сообщил телеканал NTV со ссылкой на главу минэнерго Турции Алпарласлана Байрактара. Ранее Венгрия получила разрешение от США на расчеты за газ с Газпромбанком.

Как отметил телеканал, в беседе с агентством Bloomberg, которая состоялась после встречи с американскими коллегами, Байрактар заявил, что Турция может продолжать осуществлять выплаты по долгам за природный газ через Газпромбанк. Турция также провела переговоры с Россией об альтернативных решениях. Российские чиновники и чиновники министерств, приехавшие в Анкару в конце ноября, обсуждали возможные варианты развития событий, напомнил телеканал.

19 декабря Reuters сообщало, что США сделали для Венгрии исключение в рамках санкций, чтобы она могла проводить расчеты с попавшим под американские ограничения банком. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. 21 ноября под санкции США попало более 50 банков, в том числе системно значимый Газпромбанк.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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