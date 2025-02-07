Новый сайт ЦИК России запустили в тестовом режиме перед стартом выборов

Центризбирком (ЦИК) запустил в тестовом режиме новую версию своего сайта. После проверки на ошибки и совершенствования функционала тестовый режим будет переведен в рабочий, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы ведомства в ответ на запрос. Глава ЦИК Элла Памфилова на первом в 2025 г. заседании комиссии, которое состоялось 22 января, предупреждала, что при работе с новой версией могут быть какие-то «неувязки и ошибочки». Обновленный портал точно запустят в рабочем режиме к единому дню голосования 14 сентября, но, может быть, и раньше, говорила тогда же Памфилова. По ее словам, это «выстраданное, долгожданное, вымученное событие».