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Новый сайт ЦИК России запустили в тестовом режиме перед стартом выборов

Структура портала оптимизирована с учетом пожеланий пользователей
Юлия Малева
Ведомости
Ведомости

Центризбирком (ЦИК) запустил в тестовом режиме новую версию своего сайта. После проверки на ошибки и совершенствования функционала тестовый режим будет переведен в рабочий, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы ведомства в ответ на запрос. Глава ЦИК Элла Памфилова на первом в 2025 г. заседании комиссии, которое состоялось 22 января, предупреждала, что при работе с новой версией могут быть какие-то «неувязки и ошибочки». Обновленный портал точно запустят в рабочем режиме к единому дню голосования 14 сентября, но, может быть, и раньше, говорила тогда же Памфилова. По ее словам, это «выстраданное, долгожданное, вымученное событие».

Сайт перезапущен на отечественных программных продуктах в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика», говорится в ответе пресс-службы. «Учтены пожелания пользователей в части удобства интерфейса. Структура сайта оптимизирована, в ней сохранен принцип адресного информирования», – уточнили в ЦИК. Кроме того, для каждого участника избирательного процесса (избиратель, член комиссии, политическая партия) предусмотрен отдельный раздел. Самые востребованные разделы теперь отображены на главной странице, говорится там. Хотя с нее убрали трансляции и архивы заседаний ЦИК.

На сайте, в частности, теперь есть рубрики, часть которых рассказывают о ЦИК, а часть должны поведать избирателю о выборах на его территории: «Избирательные комиссии» (региональные новости), «Кандидаты и партии» (отчетность участников политического процесса), «Избиратели» (данные об их правах и численности), «СМИ» (контакты пресс-службы, анонсы и др.), «О комиссии» (состав ЦИК, аппарата и проч.), «Мои выборы» (там можно найти информацию о проведении выборов на конкретном участке), «Найти свой участок», «Кандидаты» (для проверки, кто участвует в конкретных выборах), «Мобильный избиратель» (сервис проверки заявлений о голосовании по месту нахождения).

Вынесены отдельно данные о сотрудничестве и документах ЦИК. Остались (но визуально отличаются) такие вкладки, как архив избирательных кампаний (речь идет о федеральных выборах и проч.) и результаты выборов. Обычно именно по последней ссылке можно посмотреть результаты голосования в любой точке страны с момента оцифровки результатов выборов и провести соответствующий анализ. На момент публикации материала последняя вкладка была недоступна («Ведомости» направили запрос в ЦИК).

Впрочем, представителей думских партий сайт устраивает. «По первым впечатлениям, запущенный в тестовом режиме обновленный сайт ЦИК стал более удобным и современным. Структура в целом сохранена традиционной», – поделился с «Ведомостями» сенатор Сергей Перминов («Единая Россия»).

По впечатлениям депутата Госдумы от «Справедливой России» Николая Новичкова, сайт ЦИК стал более функциональным, но пока остается непривычным: «Понимаем, что его нынешняя концепция ориентирована на прямое общение с избирателем. Я в силу профессиональной деятельности видел все версии сайта ЦИК и даже застал доинтернетовскую политическую жизнь. Можно сказать однозначно, что функциональность растет».

Депутат Госдумы от ЛДПР Станислав Наумов отметил, что на сайте ЦИК можно будет подтвердить, что избиратель проголосовал и его голос учтен. «Понятно, что корректировать сделанный выбор нельзя, и надо продумать, как избегать соблазна протестов со стороны граждан, которые заявят, что они голосовали как-то иначе», – добавил он.

Представители «Новых людей» отказались от комментариев. «Ведомости» направили запрос о новом портале комиссии в пресс-службу КПРФ.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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