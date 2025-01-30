Новые регионы проводят консультации с ЦИК по созданию одномандатных округов

В мае 2023 г. президент Владимир Путин подписал поправки в закон, разрешающие проведение выборов на территориях России даже при военном положении (оно действует там с 2022 г.). Глава региона, на территории которого оно введено, может направить заявку в ЦИК с целью проведения выборов или референдума. ЦИК обязан рассмотреть заявку в течение пяти дней и проконсультироваться с ФСБ и Минобороны. Если ЦИК одобряет проведение выборов или референдума, он обязан уведомить об этом президента. В новых регионах в 2023 г. прошли региональные и муниципальные выборы, в 2024 г. – выборы президента России.