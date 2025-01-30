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Новые регионы проводят консультации с ЦИК по созданию одномандатных округов

До сих пор думские выборы не проводились
Александр Тихонов
Сергей Гаврилюк, Донецк
Дмитрий Макеев / РИА Новости
Дмитрий Макеев / РИА Новости

Новые регионы ведут консультации с Центризбиркомом (ЦИК) по вопросу создания одномандатных округов для выборов депутатов Госдумы 2026 г., рассказала «Ведомостям» председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова. По ее словам, переговоры идут «по всем вопросам и вариациям, связанным с формированием округа, в том числе исходя из тех условий, в которых мы живем, связанных с военной обстановкой».

Зампред ЦИК Николай Булаев сказал «Ведомостям», что решение будет приниматься исходя из численности избирателей на 1 января. Обычно комиссия публикует эти сведения в феврале.

Исходя из численности избирателей на 1 июля 2024 г. в четырех новых регионах должно быть создано девять одномандатных округов: по одному в Запорожской и Херсонской областях, три в ЛНР и четыре в ДНР, писали «Ведомости». В избиркоме ДНР «Ведомостям» сказали, что «всё [по конфигурации округов] зависит от предложений ЦИК». «Ведомости» направили запросы в избиркомы остальных новых регионов.

В мае 2023 г. президент Владимир Путин подписал поправки в закон, разрешающие проведение выборов на территориях России даже при военном положении (оно действует там с 2022 г.). Глава региона, на территории которого оно введено, может направить заявку в ЦИК с целью проведения выборов или референдума. ЦИК обязан рассмотреть заявку в течение пяти дней и проконсультироваться с ФСБ и Минобороны. Если ЦИК одобряет проведение выборов или референдума, он обязан уведомить об этом президента. В новых регионах в 2023 г. прошли региональные и муниципальные выборы, в 2024 г. – выборы президента России.

Одним из предметов обсуждения избиркомов новых регионов с ЦИК может быть конфигурация одномандатных округов, предполагает юрист Олег Захаров.

Кто представляет новые регионы в Думе восьмого созыва

Новые регионы в Думе восьмого созыва представляют Дмитрий Саблин (ДНР), Виктор Водолацкий (ЛНР), Андрей Красов (Запорожская обл.), Глеб Хора (Херсонская обл.). Первые двое были избраны депутатами в 2021 г. с участием граждан России, проживающих на территории ДНР и ЛНР.

Есть два основных варианта нарезки округов: традиционный (отдельно города и прилегающие территории и отдельно сельские районы) и лепестковый, когда столица региона разделяется на несколько частей, которые включаются в разные одномандатные округа наряду с прилегающими сельскими территориями.

По мнению Захарова, «электоральная геометрия может сыграть как в плюс, так и в минус кандидатам от партии власти». «Например, лепестковая нарезка при своей эффективности несет риск рассогласования электоральных решений и действий муниципальных властей городских и сельских территорий, объединенных в одном округе, что может негативно сказаться на симпатиях избирателей, и для новых территорий этот фактор может оказаться решающим», – отметил он.

После присоединения Крыма в 2014 г. на полуострове была применена именно лепестковая нарезка: республика была разделена на три треугольника, каждая часть которого включала в себя один район столицы республики – Симферополя.

Примерно понятно, как делить ДНР и ЛНР, где округов будет несколько, считает политолог Ростислав Туровский. «Там есть сравнительно крупные города помимо Донецка и Луганска, к которым можно привязать округа и потому не делать лепестковую нарезку. В ДНР так точно можно поступить. Но чтобы не отличаться от других субъектов, думаю, что Донецк и Луганск могут быть разделены на округа с добавлением периферий», – сказал эксперт «Ведомостям».

Впрочем, эти расчеты не учитывают «ситуацию на земле».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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