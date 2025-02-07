Игра в округа: что депутаты говорят о перенарезке округов в своих регионах

Алексей Диденко (ЛДПР), избранный от 181-го Томского одномандатного округа, сказал «Ведомостям», что «нарезка раз в 10 лет меняется, [к этому] нужно быть готовым». «Я уже избирался дважды. У меня стратегия неизменная – буду выдвигаться», – подчеркнул он. Избранная от 182-го Обского одномандатного округа Томской области Татьяна Соломатина (ЕР) также сообщила «Ведомостям», что «всегда готова ко всему». «Просто нужно работать еще 1,5 года. Конечно, узнаваемость на чужом округе у меня меньше, но обращения идут со всей территории области и многих других регионов», – поделилась она.