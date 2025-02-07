Игра в округа: что депутаты говорят о перенарезке округов в своих регионах«Ведомости» опросили парламентариев 12 регионов, представительство которых в Госдуме может уменьшиться
В ближайшее время ЦИК должен обнародовать информацию о численности избирателей в РФ по состоянию на 1 января 2025 г. (в прошлые годы данные публиковались в первых числах февраля). На основании этих данных будет подготовлена официальная нарезка мажоритарных избирательных округов, от которых избирается половина (225) из 450 депутатов Госдумы. Сильнее всего на методике расчета скажется появление четырех новых регионов, которые тоже должны быть представлены в нижней палате парламента.
В этом году 12 субъектов РФ могут потерять по одному депутату-одномандатнику, писали «Ведомости» и другие СМИ. Это не значит, что сами парламентарии не изберутся, возможно, им придется искать другую территорию или способ для продолжения работы в Госдуме (к примеру, можно попасть в партийный список). От этих 12 регионов сейчас избрано 35 депутатов. Большинство из них являются членами фракции «Единая Россия» (ЕР), трое представляют ЛДПР, по одному – КПРФ и «Справедливую Россию» (СР).
«Ведомости» спросили их об ожиданиях от предстоящей перенарезки округов. Конечно, многие из них свои планы не раскрыли: они предложили подождать перенарезки округов (соответствующий законопроект внесут весной) или проигнорировали вопросы.
Представитель вице-спикера Виктории Абрамченко (ЕР), избранной депутатом на довыборах в 2024 г. от 152-го Южного одномандатного округа (Ростовская обл.), воздержалась от комментариев, «пока ЦИК не покажет народным избранникам новую схему округов». Депутат Николай Панков (представляет избирательный округ № 164 Саратовской области) также предложил дождаться окончательного решения.
Избранный от 43-го Читинского одномандатного округа (Забайкальский край) Александр Скачков (ЕР) в разговоре с «Ведомостями» предложил дождаться решения по «перенарезке округов»: «Избирателей у нас [в регионе] большое еще количество». «Посмотрим, как будет, а потом пообщаемся».
Депутат Сергей Чижов (ЕР), избранный от 88-го Правобережного одномандатного округа (Воронежская обл.), сказал «Ведомостям», что продолжит работать и решать обращения граждан, заботиться о развитии всей области, представителем которой он является независимо от конфигурации округа. «В конечном итоге все равно именно людям решать, кто достоин представлять их интересы», – уточнил он.
Возможная потеря округа в Воронежской области – это следствие объективной демографической ситуации, считает избранный от 89-го Аннинского одномандатного округа Андрей Марков (ЕР). «У нас увеличилась территория, новые регионы появились, поэтому идет перераспределение мандатов. Еще как минимум год до принятия решений, поэтому как жизнь покажет, случается всякое. Я от планов баллотироваться не отказываюсь. Думаю, как и все мои коллеги по Воронежской области и по другим одномандатным округам», – сказал он «Ведомостям».
Геннадий Скляр (ЕР), представляющий 100-й Обнинский одномандатный округ, воздержался от комментариев: «Пока ничего не могу сказать».
Избранный от 177-го Тамбовского одномандатного округа Алексей Журавлев (ЛДПР) сказал «Ведомостям», что «готов к любым изменениям в связи с ростом Российской Федерации». «Дай бог, чтобы избирателей становилось больше. Готовы [к ликвидации округа] более чем. Чаяния народа близки, понятны. Привык работать с людьми в прямом контакте», – заявил он.
Одномандатники из Алтайского края Иван Лоор (ЕР, 42-й округ) и Мария Прусакова (КПРФ, 40-й округ) объяснили вероятную ликвидацию одного из округов в своем регионе стремительным сокращением численности населения.
«Это объективное решение, как бы мы ни хотели. В этой ситуации абсолютно правильно будет [уменьшить количество округов в регионе]», – сказал «Ведомостям» Лоор. На вопрос, готов ли он баллотироваться в депутаты в 2026 г., он ответил, что «решит руководство партии». «Но есть еще переходящие обязательства перед избирателями, так что если будет принято решение, то я готов [идти на выборы]», – заявил он.
Прусакова призналась, что для нее не имеет значения, «какая будет нарезка»: «Рубцовский округ, по которому я прошла, меньше всего потерял населения, потому что в него входит Индустриальный район [Барнаула], самый густозаселенный. Как будет ЦИК распределять, для нас ничего не изменится, я, естественно, пойду кандидатом по округу».
Чьи еще округа могу быть перенарезаны
Депутаты Алексей Волоцков (81-й округ, Волгоградская обл.), Андрей Гимбатов (82-й округ, Волгоградская обл.), Владимир Плотников (83-й округ, Волгоградская обл.), Олег Савченко (84-й округ, Волгоградская обл.), Аркадий Пономарев (87-й округ, Воронежская обл.), зампред Госдумы Алексей Гордеев (90-й округ, Воронежская обл.), Виктор Смирнов (91-й округ, Ивановская обл.), Михаил Кизеев (92-й округ, Ивановская обл.), Ольга Коробова (99-й округ, Калужская обл.), Лариса Тутова (149-й округ, Ростовская обл.), Антон Гетта (150-й округ, Ростовская обл.), Сергей Бурлаков (151-й округ, Ростовская обл.), Николай Гончаров (153-й округ, Ростовская обл.), Виктор Дерябкин (155-й округ, Ростовская обл.), Андрей Воробьев (165-й округ, Саратовская обл.), Андрей Альшевских (168-й округ, Свердловская обл.), Сергей Чепиков (170-й округ, Свердловская обл.), Максим Иванов (172-й округ, Свердловская обл.), Зелимхан Муцоев (173-й округ, Свердловская обл.), Антон Шипулин (174-й округ, Свердловская обл.), Александр Поляков (178-й округ, Тамбовская обл.) не ответили на запрос «Ведомостей». «Ведомости» также направили запрос в пресс-службу Госдумы (от 163-го округа Саратовской обл. избран Вячеслав Володин).
Еще один депутат от края Даниил Бессарабов (ЕР) заметил: «Поживем – посмотрим».
Алексей Диденко (ЛДПР), избранный от 181-го Томского одномандатного округа, сказал «Ведомостям», что «нарезка раз в 10 лет меняется, [к этому] нужно быть готовым». «Я уже избирался дважды. У меня стратегия неизменная – буду выдвигаться», – подчеркнул он. Избранная от 182-го Обского одномандатного округа Томской области Татьяна Соломатина (ЕР) также сообщила «Ведомостям», что «всегда готова ко всему». «Просто нужно работать еще 1,5 года. Конечно, узнаваемость на чужом округе у меня меньше, но обращения идут со всей территории области и многих других регионов», – поделилась она.
Избранный в 176-м Рославльском одномандатном округе (Смоленская обл.) Сергей Леонов (ЛДПР) также заявил «Ведомостям» о готовности вновь избраться. Он заметил, что ведет работу по всей территории региона и «долгие годы возглавлял Смоленское региональное отделение ЛДПР, был членом Совета Федерации от всей Смоленской области».
Лев Ковпак (ЕР), избранный от 169-го Уральского одномандатного округа (Свердловская обл.) сообщил «Ведомостям», что решение об участии в выборах будет принимать партия. Член комитета по строительству и ЖКХ единоросс Александр Стрелюхин (166-й Энгельсский одномандатный округ) через свою помощницу передал «Ведомостям», что не будет комментировать перенарезку округов. Остальные не ответили на запросы «Ведомостей» (см. врез).
Потеря округов в части субъектов РФ вызовет напряженность у действующих депутатов, полагает политолог Ростислав Туровский.
«В целях справедливого и пропорционального политического представительства регионов законом предусмотрено несколько уровней гарантий: во-первых, каждый субъект РФ имеет не менее одного депутата, во-вторых, число избирателей, зарегистрированных в одном округе, примерно равно по всей стране, с разной степенью допущения – это около 500 000 избирателей, кроме того, границы округа всегда находятся внутри границ субъекта Федерации», – сказал «Ведомостям» глава ФоРГО Константин Костин. У ЦИК есть опыт работы с нарезкой округов.