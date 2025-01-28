В марте в Госдуму могут внести законопроект о новой нарезке округов

В марте в Госдуму могут внести законопроект о новой нарезке округовЦентризбирком уже начал работу над этим документом
Центризбирком (ЦИК) начал готовить новую нарезку одномандатных избирательных округов, рассказали три близких к администрации президента (АП) источника «Ведомостей». Это подтвердил «Ведомостям» и зампред ЦИК Николай Булаев. «ЦИК собрал данные по численности избирателей по каждому региону – это был первый этап, – сказал он. – Следующий этап, к которому вскоре приступим, – подсчет количества округов, который будет в соответствии с поступившими данными о количестве избирателей».
Близкий к АП источник «Ведомостей» поясняет, что ЦИК в первую очередь определяет, сколько округов примерно отводится на один регион, а после этого начинается расчет, сколько депутатов могут избраться по одномандатным округам от субъекта РФ. Но для точных подсчетов требуются данные в том числе о количестве избирателей на 1 января 2025 г. (ЦИК их пока не опубликовал, предполагается, что это произойдет в феврале, после поступления информации изо всех регионов).
Чаще всего власти регионов заинтересованы в сохранении большего числа округов, т. е. количества депутатов, которые в конечном счете будут их представлять, говорить один из источников. Но, замечает еще один собеседник «Ведомостей», бывают и исключения: например, когда губернатор за счет перенарезки округов может попробовать устранить конкурирующего или «неугодного» депутата Госдумы. Хотя такие ситуации встречаются реже, замечает другой источник.
В Госдуму законопроект с новой схемой одномандатных округов может быть внесен в марте, говорят источники «Ведомостей». Работа над документом идет вместе с управлением президента по внутренней политике, замечают они.
Кто может лишиться округов
При новой нарезке округов будет учитываться численность избирателей на 1 января 2025 г. «Ведомости» писали в октябре, что как минимум 11 регионов могут лишиться по одному округу – это Алтайский и Забайкальский край, Волгоградская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Ростовская, Свердловская, Смоленская, Томская и Тамбовская области. Также сюда может попасть и Саратовская область (по одному из округов – саратовскому – в регионе в 2021 г. избирался председатель Госдумы Вячеслав Володин).
В свою очередь, несколько регионов могут получить дополнительные округа – те, где выросла численность избирателей: среди них, например, Московская область и Краснодарский край. Около девяти округов могут получить новые регионы: ДНР может получить четыре одномандатных округа, ЛНР – три округа, а Запорожская и Херсонская области – по одному.
Этот документ влияет в первую очередь на одномандатников – тех депутатов, которые избираются в нижнюю палату от конкретных территорий, а не по спискам политических партий (на них разделена 450-местная палата: 50/50). Сама перенарезка по закону происходит раз в 10 лет и в последний раз была в ноябре 2015 г. Тогда в РФ после перерыва в два думских созыва вернули выборы по смешанной системе (в 2007 и 2011 гг. в Госдуму избирались депутаты только по партийным спискам).
Сейчас появились факторы, которые меняют всю конфигурацию для депутатов-одномандатников, считает юрист Олег Захаров. «Появление примерно девяти округов в новых регионах увеличит общую норму представительства, что ставит под угрозу мандаты регионов с несколькими округами – где один из мандатов был получен методом «остатков» и теперь не дотягивает до средней нормы представительства», – замечает он.
Округа образуются из единой нормы представительства избирателей, определяемой делением общего числа избирателей в России на число одномандатных округов. Регионам, где число избирателей меньше нормы представительства, выделяется по одному округу (вроде Хакасии и др.), остальные округа распределяются между оставшимися регионами по формуле, прописанной в этой статье закона, – с учетом количества избирателей в регионах.
В 2015 г. было около 110 млн избирателей, поэтому на один округ приходилось примерно 488 000 избирателей, сейчас же норма представительства на один округ может измениться за счет новых регионов России.
Интересно будет посмотреть на то, как изменилась численность избирателей на 1 января, отмечает Захаров. Чистка списков избирателей происходит перед выборами президента, но в таком случае регионы уменьшают шансы при перенарезке округов, поскольку их число считается от количества избирателей – и чем меньше людей, тем больше риск лишиться одного из мандатов: «Поэтому регионы из группы риска сейчас сильно связаны той электоральной статистикой, которую они декларировали год назад».