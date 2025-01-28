В марте в Госдуму могут внести законопроект о новой нарезке округов

Кто может лишиться округов

При новой нарезке округов будет учитываться численность избирателей на 1 января 2025 г. «Ведомости» писали в октябре, что как минимум 11 регионов могут лишиться по одному округу – это Алтайский и Забайкальский край, Волгоградская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Ростовская, Свердловская, Смоленская, Томская и Тамбовская области. Также сюда может попасть и Саратовская область (по одному из округов – саратовскому – в регионе в 2021 г. избирался председатель Госдумы Вячеслав Володин).

В свою очередь, несколько регионов могут получить дополнительные округа – те, где выросла численность избирателей: среди них, например, Московская область и Краснодарский край. Около девяти округов могут получить новые регионы: ДНР может получить четыре одномандатных округа, ЛНР – три округа, а Запорожская и Херсонская области – по одному.