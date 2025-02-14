Эксперты ЭИСИ сделали прогноз по выборам президента Абхазии

Она напомнила, что глава Центризбиркома России Элла Памфилова предложила увеличить число избирательных участков, поскольку многие жители Абхазии выразили желание поучаствовать в голосовании. Этот вопрос фактически саботировал парламент республики. В итоге будут открыты два участка в Москве и Черкесске. В ЦИК Абхазии также была направлена заявка об увеличении числа бюллетеней в Москве до 7000. В результате было принято решение о предоставлении 4000 бюллетеней. Эксперт отметила, что в России проживают 20 000 граждан Абхазии и не все из них смогут принять участие в голосовании на президентских выборах.