Эксперты ЭИСИ сделали прогноз по выборам президента Абхазии

Эксперты ЭИСИ сделали прогноз по выборам президента АбхазииДосрочные выборы в республике состоятся 15 февраля
Досрочные выборы нового президента Абхазии состоятся 15 февраля. В предверии выборов Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провел встречу в формате круглого стола на тему «Выборы президента Абхазии: финальный прогноз».
Модератор круглого стола, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты Москвы Павел Данилин отметил, что от того, насколько легитимно пройдут президентские выборы, зависит дальнейшее развитие двусторонних отношений России и Абхазии. По его словам, Москва остается ближайшим союзником страны. При этом Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии отказала российским наблюдателям в работе на выборах президента.
Исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг», председатель Комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова указала на избирательный подход Абхазии к аккредитации международных наблюдателей. Она уточнила, что Россия в отведенные законом сроки направила более 200 человек для аккредитации в качестве наблюдателей на выборах, но на текущий момент ответа так и не поступило.
«Прессинг последних двух недель на ЦИК республики, который мы наблюдали в информационном пространстве, и нечестные манипуляции в СМИ со стороны ряда участников избирательного процесса привели к нехорошему прецеденту. ЦИК Абхазии поддался искусственно созданному давлению, думая, какое решение принять, и в результате сорвал все сроки», – подчеркнула Булгакова.
Она напомнила, что глава Центризбиркома России Элла Памфилова предложила увеличить число избирательных участков, поскольку многие жители Абхазии выразили желание поучаствовать в голосовании. Этот вопрос фактически саботировал парламент республики. В итоге будут открыты два участка в Москве и Черкесске. В ЦИК Абхазии также была направлена заявка об увеличении числа бюллетеней в Москве до 7000. В результате было принято решение о предоставлении 4000 бюллетеней. Эксперт отметила, что в России проживают 20 000 граждан Абхазии и не все из них смогут принять участие в голосовании на президентских выборах.
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заметил, что люди, которые называют себя оппозицией в Абхазии, не являются оппозиционерами. По его словам, премьер-министр Абхазии Валерий Бганба и ЦИК страны, по сути, «подыгрывают» кандидату на пост президента, председателю оппозиционной общественной организации «Абхазское народное движение» Адгуру Ардзинбе.
«Они, по сути дела, портят отношения с Россией. Когда ты российских наблюдателей не приглашаешь, это символический жест. Это многое означает. Они портят отношения с Россией, которая обеспечивает их безопасность, экономическую, инфраструктурную состоятельность энергетическую и еще и туристов российских привозит», – подчеркнул Матвейчев.
Директор Института новейших государств Алексей Мартынов обратил внимание, что два основных кандидата на пост президента Абхазии – Адгура Ардзинба и Бадра Гунба – вели кампанию диаметрально противоположно. Он считает, что команда Ардзинбы пытается делать основной акцент на черный пиар и спекуляцию сложностями. Гунба же является основным каналом переговоров с Россией и «занимается делом здесь и сейчас». В частности, он занимался вопросом гуманитарных поставок электроэнергии в республику.
Генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей» (РСВ), ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин напомнил, что Абхазия, в частности, обратилась к российской стороне для содействия при организации конкурса кадрового резерва. Инициатором стал Гунба. Россия выразила готовность делиться знаниями с дружественными странами, отметил Бетин.
Декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Сезезнев назвал телебаты Ардзинбы и Гунбы очень показательными. По его мнению, Гунба показал себя «как минимум на голову выше» по сравнению с остальными, поскольку у него есть продуманная программа действий по всем ключевым направлениям. Ардзинба же откровенно шантажирует, манипулирует и грозит разного рода переворотами, так как «кроме этого ничего не умеет». По итогам дебатов Гунба однозначно победил, указал эксперт.
Модератор круглого стола указал, что избрание Гунбы на пост президента будет означать конструктивное взаимодействие с Абхазией со стороны России. Если будет избран Ардзинба, то он не сможет сохранить конструктивных отношений между сторонами, считает Данилин. Именно поэтому Россия проявляет особое внимание к президентским выборам Абхазии. При этом страна примет любой выбор абхазского народа.