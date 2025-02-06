Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Связь с Россией может сыграть ключевую роль при выборе президента в Абхазии

Однако ряд событий «вредит кампании Гунбы», считают политические эксперты
Татьяна Князькова
Валерий Шарифулин / ТАСС
Валерий Шарифулин / ТАСС

Граждане Абхазии при выборе кандидата на пост президента республики будут ориентироваться на построение хороших отношений с Россией. Медиаобраз кандидата на пост президента Бадры Гунбы строится вокруг «дружбы с Россией», что обеспечивает ему, по последним данным электорального рейтинга, лидирующие позиции. Предвыборную ситуацию в республике обсудили в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему «Выборы президента Абхазии: на финишной прямой».

По свежим данным электорального рейтинга из группы респондентов, которые «точно пойдут голосовать и определились с выбором», за кандидата Гунбу планируют отдать голос 41% избирателей, а за его ближайшего оппонента Адгура Ардзинбу – 33%. Такие данные озвучил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

Он отметил, что в ходе исследования удалось выяснить мотивацию выбора кандидатов. Если Ардзинбу респонденты выбирали за «напористость», «уважение фамилии», то Гунба привлекал их «добрыми отношениями с Россией» и «поддержкой России», следует из отчета, представленного Потуремским на слайде.

Почему в Абхазии проходят досрочные выборы

В ноябре 2024 г. в Абхазии прошли протесты. 19 ноября тогда президент страны Аслан Бжания подал в отставку после митингов против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, которое предусматривало льготы для российских компаний в области недвижимости. Тогда же вице-президент республики Бадра Гунба приступил к исполнению обязанностей и полномочий главы страны.
Досрочные выборы нового президента назначены на 15 февраля 2025 г.

На круглом столе эксперты оценили и вклад России в развитие Абхазии. Руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов заявил, что объем инвестиций РФ в Абхазию будет только расширяться. Он упомянул профилактические медицинские осмотры детей, поставки медицинского оборудования, строительство детской больницы, меры по развитию транспортного сообщения и «долгожданный аэропорт», из которого ожидаются прямые рейсы из Абхазии. В этот же день министр транспорта РФ Роман Старовойт на встрече с Гунбой заявил, что тестовый полет в аэропорт Сухума состоится 7 февраля, сообщил ТАСС. Открытие регулярного авиасообщения планируется к началу летнего сезона.

Отдельно Шаповалов вспомнил посещение Абхазии первым заместителем главы администрации президента Сергеем Кириенко и поездку самого Гунбы в Москву, что, по его мнению, говорит о положительном отклике российских властей на установку Гунбы на дружбу с РФ.

При этом в ходе предвыборной кампании выявляются и «злонамеренные действия против абхазского народа», пришли к выводу эксперты. Заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Олег Матвейчев назвал ряд событий, которые «вредят кампании Гунбы».

Среди них он упомянул, в частности, информационную «грязную» кампанию в социальных сетях. Зампред привел в пример ролик с названием «Россия кинула Абхазию», который собрал 120 000 просмотров при населении Абхазии 240 000 человек. Это означает, что «кто-то вкладывает гигантские средства в эту черную кампанию», посчитал депутат. Матвейчев предположил, что те, у кого есть деньги «в этой небогатой стране», вкладывается, чтобы потом их «отбить».

Главным «национальным интересом» Абхазии директор Института новейших государств Алексей Мартынов в заключение круглого стола назвал выбор президента, с которым получится налаживать отношения с Россией. Народ Абхазии должен понимать, что РФ не будет сотрудничать с властями, связанными с криминалом. В Абхазии должны знать, что Россия не будет разговаривать с властями, которые обманом и силой захватили власть, подытожил Мартынов.

6 февраля в Минфине РФ сообщили, что в Абхазию были направлены средства финансовой поддержки для социально-экономического развития республики. Средства направлены в соответствии с соглашением между Абхазией и РФ, а также с договоренностями, достигнутыми на встрече министра финансов России Антона Силуанова и Гунбы.

4 февраля Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) разместил данные соцопроса, согласно которым 32% электорально активных жителей Абхазии на выборах президента проголосовали бы за Гунбу. На основе данных опроса произведен электоральный расчет, согласно которому Гунба лидирует с показателем 42,3%.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных