Связь с Россией может сыграть ключевую роль при выборе президента в Абхазии

Связь с Россией может сыграть ключевую роль при выборе президента в АбхазииОднако ряд событий «вредит кампании Гунбы», считают политические эксперты
Граждане Абхазии при выборе кандидата на пост президента республики будут ориентироваться на построение хороших отношений с Россией. Медиаобраз кандидата на пост президента Бадры Гунбы строится вокруг «дружбы с Россией», что обеспечивает ему, по последним данным электорального рейтинга, лидирующие позиции. Предвыборную ситуацию в республике обсудили в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему «Выборы президента Абхазии: на финишной прямой».
По свежим данным электорального рейтинга из группы респондентов, которые «точно пойдут голосовать и определились с выбором», за кандидата Гунбу планируют отдать голос 41% избирателей, а за его ближайшего оппонента Адгура Ардзинбу – 33%. Такие данные озвучил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.
Он отметил, что в ходе исследования удалось выяснить мотивацию выбора кандидатов. Если Ардзинбу респонденты выбирали за «напористость», «уважение фамилии», то Гунба привлекал их «добрыми отношениями с Россией» и «поддержкой России», следует из отчета, представленного Потуремским на слайде.
Почему в Абхазии проходят досрочные выборы
В ноябре 2024 г. в Абхазии прошли протесты. 19 ноября тогда президент страны Аслан Бжания подал в отставку после митингов против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, которое предусматривало льготы для российских компаний в области недвижимости. Тогда же вице-президент республики Бадра Гунба приступил к исполнению обязанностей и полномочий главы страны.
Досрочные выборы нового президента назначены на 15 февраля 2025 г.
На круглом столе эксперты оценили и вклад России в развитие Абхазии. Руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов заявил, что объем инвестиций РФ в Абхазию будет только расширяться. Он упомянул профилактические медицинские осмотры детей, поставки медицинского оборудования, строительство детской больницы, меры по развитию транспортного сообщения и «долгожданный аэропорт», из которого ожидаются прямые рейсы из Абхазии. В этот же день министр транспорта РФ Роман Старовойт на встрече с Гунбой заявил, что тестовый полет в аэропорт Сухума состоится 7 февраля, сообщил ТАСС. Открытие регулярного авиасообщения планируется к началу летнего сезона.
Отдельно Шаповалов вспомнил посещение Абхазии первым заместителем главы администрации президента Сергеем Кириенко и поездку самого Гунбы в Москву, что, по его мнению, говорит о положительном отклике российских властей на установку Гунбы на дружбу с РФ.
При этом в ходе предвыборной кампании выявляются и «злонамеренные действия против абхазского народа», пришли к выводу эксперты. Заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Олег Матвейчев назвал ряд событий, которые «вредят кампании Гунбы».
Среди них он упомянул, в частности, информационную «грязную» кампанию в социальных сетях. Зампред привел в пример ролик с названием «Россия кинула Абхазию», который собрал 120 000 просмотров при населении Абхазии 240 000 человек. Это означает, что «кто-то вкладывает гигантские средства в эту черную кампанию», посчитал депутат. Матвейчев предположил, что те, у кого есть деньги «в этой небогатой стране», вкладывается, чтобы потом их «отбить».
Главным «национальным интересом» Абхазии директор Института новейших государств Алексей Мартынов в заключение круглого стола назвал выбор президента, с которым получится налаживать отношения с Россией. Народ Абхазии должен понимать, что РФ не будет сотрудничать с властями, связанными с криминалом. В Абхазии должны знать, что Россия не будет разговаривать с властями, которые обманом и силой захватили власть, подытожил Мартынов.
6 февраля в Минфине РФ сообщили, что в Абхазию были направлены средства финансовой поддержки для социально-экономического развития республики. Средства направлены в соответствии с соглашением между Абхазией и РФ, а также с договоренностями, достигнутыми на встрече министра финансов России Антона Силуанова и Гунбы.
4 февраля Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) разместил данные соцопроса, согласно которым 32% электорально активных жителей Абхазии на выборах президента проголосовали бы за Гунбу. На основе данных опроса произведен электоральный расчет, согласно которому Гунба лидирует с показателем 42,3%.