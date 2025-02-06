Связь с Россией может сыграть ключевую роль при выборе президента в Абхазии

На круглом столе эксперты оценили и вклад России в развитие Абхазии. Руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов заявил, что объем инвестиций РФ в Абхазию будет только расширяться. Он упомянул профилактические медицинские осмотры детей, поставки медицинского оборудования, строительство детской больницы, меры по развитию транспортного сообщения и «долгожданный аэропорт», из которого ожидаются прямые рейсы из Абхазии. В этот же день министр транспорта РФ Роман Старовойт на встрече с Гунбой заявил, что тестовый полет в аэропорт Сухума состоится 7 февраля, сообщил ТАСС. Открытие регулярного авиасообщения планируется к началу летнего сезона.