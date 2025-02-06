Россия направила Абхазии средства для социально-экономического развития
В Республику Абхазия были направлены средства финансовой поддержки для социально-экономического развития республики, сообщает Министерство финансов РФ.
Из сообщения следует, что средства были направлены в соответствии с соглашением между Абхазией и РФ, а также с договоренностями, достигнутыми в результате встречи министра финансов России Антона Силуанова и кандидата в президенты Абхазии на предстоящих выборах Бадры Гунбы.
Силуанов и Гунба встретились 5 февраля. Во время встречи обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества стран, продолжения реализации совместных проектов и поддержки бюджетников, следует из информации Минфина.
4 февраля Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) разместил данные соцопроса, согласно которым 32% электорально активных жителей Абхазии на выборах президента проголосовали бы за Гунбу. На основе данных опроса произведен электоральный расчет, согласно которому Гунба лидирует с показателем 42,3%.