Абхазия продержится на российском электричестве до конца февраля

В беседе с «Ведомостями» Тания также коснулся и инвестиционного соглашения с Россией, которое стало причиной протестов, приведших к отставке бывшего президента Абхазии Аслана Бжании. Это соглашение открывало доступ российским компаниям к реализации инвестиционных проектов в Абхазии и предоставляло в их пользование земельные участки. «Ничего в помойку не выбрасываем. Наша страна всегда открыта к диалогу, абсолютно прозрачному диалогу. Если со стороны Российской Федерации в момент прихода новой власти [в Абхазии] будет такой запрос, чтобы рассмотреть еще раз это соглашение, то уверен, что независимо от результатов выборов новая власть будет рассматривать это соглашение. Возможно, будут корректировки», – подчеркнул Тания.