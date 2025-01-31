Абхазия продержится на российском электричестве до конца февраля

Абхазия продержится на российском электричестве до конца февраляА 15 февраля в республике пройдут президентские выборы
Абхазии хватит электричества, поставляемого Россией в качестве гуманитарной помощи, до середины – конца февраля. Об этом в беседе с «Ведомостями» 30 января заявил советник посольства Абхазии в России Кан Тания.
По его словам, в рамках гуманитарных поставок Абхазия получит от России электроэнергии в объеме 327 млн кВт ч. После того как эти поставки истощатся, Абхазия намерена получать электроэнергию от Ингурской ГЭС (расположена на границе с Грузией, эксплуатируется Тбилиси и Сухумом совместно, несмотря на непризнание Абхазии Грузией. – «Ведомости»). Абхазские власти рассчитывают на то, что уровень воды на ГЭС поднимется и, таким образом, станция будет вырабатывать больше электроэнергии, чтобы перекрыть дефицит.
По словам Тании, энергодефицит является серьезной проблемой для Абхазии, особенно учитывая постоянно растущее потребление, которое связано и с открытием новых туристических зон.
Эти поставки у России Абхазия запросила еще в октябре. 21 декабря и. о. президента республики Бадра Гунба обратился к Москве с просьбой предоставить электроэнергию, сказав, что в противном случае Абхазия столкнется с гуманитарной катастрофой из-за отключения света по 9–11 часов в сутки. Но уже 23 декабря Гунба заявил, что Россия начала гуманитарные поставки в Абхазию.
В преддверии выборов президента 15 февраля ВЦИОМ провел опрос населения Абхазии. Среди кандидатов самой обширной поддержкой пользуется бывший и. о. президента Гунба, за него готовы проголосовать 32% избирателей. На 2-м месте с результатом в 15% – оппозиционер Адгур Ардзинба. При этом к России подавляющее большинство граждан Абхазии, среди которых подавляющее большинство людей с российскими паспортами, относятся хорошо – 91% высказались про Россию положительно, 6% – безразлично и только 2% – отрицательно.
В беседе с «Ведомостями» Тания также коснулся и инвестиционного соглашения с Россией, которое стало причиной протестов, приведших к отставке бывшего президента Абхазии Аслана Бжании. Это соглашение открывало доступ российским компаниям к реализации инвестиционных проектов в Абхазии и предоставляло в их пользование земельные участки. «Ничего в помойку не выбрасываем. Наша страна всегда открыта к диалогу, абсолютно прозрачному диалогу. Если со стороны Российской Федерации в момент прихода новой власти [в Абхазии] будет такой запрос, чтобы рассмотреть еще раз это соглашение, то уверен, что независимо от результатов выборов новая власть будет рассматривать это соглашение. Возможно, будут корректировки», – подчеркнул Тания.
Решения проблемы энергодефицита в Абхазии можно добиться относительно просто – отключением майнеров от сетей, говорит директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, но при таком сценарии пострадают и интересы правящего класса республики. Формально запрет на майнинг криптовалют есть и сейчас, но все упирается в вопрос его исполнения.
До развития майнинга в Абхазии проблем с энергодефицитом не возникало, напоминает эксперт. Другие теоретические выходы из кризисной ситуации – например, развитие собственной генерации с помощью солнечных батарей – потребуют много времени и денег. Таким образом, стране все равно придется делать выбор, для каких целей ей важнее энергия – сохранить туристические потоки или майнинг, подытоживает Пикин.
Москва идет навстречу Абхазии – ей открыт гуманитарный переток электроэнергии, говорит заведующий сектором Кавказа Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Вадим Муханов. Как долго это будет продолжаться, сейчас говорить трудно, так как сейчас проблемы решаются в «ручном режиме», добавляет эксперт, и все ждут результатов выборов15 февраля. При этом, по словам Муханова, любому придется затем решать проблемы, которые стали детонатором политического кризиса 2024 г. И победителю придется снова обсуждать с Москвой инвестсоглашение и идти на какие-то компромиссы, несмотря на недовольство в абхазском обществе.
При этом протесты в 2024 г. были на самом деле не очень массовыми, а главную роль в них сыграли поддержавшие оппозицию представители кланов. Но уже сейчас, например, в Общественной палате Абхазии раздаются критические высказывания в адрес оппозиции и это получает определенную поддержку в обществе. Хотя ситуация с энергокризисом играет против «провластного» кандидата Гунбы, заключает Муханов.