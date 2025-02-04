Соцопрос показывает лидерство Гунбы на выборах в Абхазии
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 32% электорально активных жителей Абхазии на выборах президента проголосовали бы за кандидата Бандра Гунбу, следует из данных на сайте центра.
4 февраля ВЦИОМ предоставил результаты исследования общественного мнения о предвыборной ситуации в Абхазии от 19-21 января.
По результатам опроса, если бы выборы президента прошли в ближайшее воскресенье, 32% опрошенных проголосовали бы за вице-премьера Абхазии Гунбу, 15% – за вице-премьера и министра экономики Абхазии Адгура Ардзинбу, 7% – за бывшего торгового представителя Абхазии в России Олега Барцица, 5% – за экс-председателя контрольной палаты Абхазии Роберта Аршбу, 2% – за председателя Черноморского банка развития Адгура Хурхумала.
На основе данных опроса, произведен электоральный расчет, согласно которому Гунба лидирует с показателем 42,3%.
Согласно исследованию, 77% жителей республики знают о предстоящих выборах президента – таков процент опрошенных верно назвали дату, месяц и год их проведения, также каждый второй ответил, что точно примет участие в голосовании.
28 января глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что Россия готова открыть дополнительные участки, чтобы находящие в РФ граждане Абхазии могли проголосовать на выборах президента республики 15 февраля. Согласно законодательству Абхазии, избирательные комиссии на выборах президента должны быть сформированы не позднее чем за 30 дней до дня голосования. Сокращение этих сроков позволит открыть допучастки для голосования на территории России.