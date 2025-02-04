Соцопрос показывает лидерство Гунбы на выборах в Абхазии

28 января глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что Россия готова открыть дополнительные участки, чтобы находящие в РФ граждане Абхазии могли проголосовать на выборах президента республики 15 февраля. Согласно законодательству Абхазии, избирательные комиссии на выборах президента должны быть сформированы не позднее чем за 30 дней до дня голосования. Сокращение этих сроков позволит открыть допучастки для голосования на территории России.