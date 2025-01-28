ЦИК РФ готов открыть допучастки для голосования на выборах президента Абхазии
Россия готова открыть дополнительные участки, чтобы находящие в РФ граждане Абхазии могли проголосовать на выборах президента республики 15 февраля, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Но для этого необходимо внести соответствующие поправки в законодательство Абхазии.
Памфилова в ходе телефонного разговора рассказала руководителю ЦИК республики Дмитрию Маршану, что с просьбой открыть дополнительные участки, помимо расположенных в Москве и Черкесске, обратились «абхазские общественные организации».
Согласно законодательству Абхазии, избирательные комиссии на выборах президента должны быть сформированы не позднее чем за 30 дней до дня голосования. Сокращение этих сроков позволит открыть допучастки для голосования на территории России.
«Надеюсь, что депутаты народного собрания – парламента Республики Абхазии – с большим уважением и пониманием отнесутся к просьбам своих соотечественников и оперативно скорректируют выборное законодательство», – сказала Памфилова.
Она добавила, что ЦИК России готов оказать необходимое содействие для открытия и оснащения дополнительных участков.
В Абхазии с 12 ноября 2024 г. проходили протестные акции против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, которое предусматривало льготы для российских компаний в области недвижимости. 19 ноября президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку. Тогда же вице-президент республики Бадра Гунба приступил к исполнению обязанностей и полномочий главы страны. Досрочные выборы нового президента назначены на 15 февраля.