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ЦИК РФ готов открыть допучастки для голосования на выборах президента Абхазии

Ведомости

Россия готова открыть дополнительные участки, чтобы находящие в РФ граждане Абхазии могли проголосовать на выборах президента республики 15 февраля, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Но для этого необходимо внести соответствующие поправки в законодательство Абхазии.

Памфилова в ходе телефонного разговора рассказала руководителю ЦИК республики Дмитрию Маршану, что с просьбой открыть дополнительные участки, помимо расположенных в Москве и Черкесске, обратились «абхазские общественные организации».

Согласно законодательству Абхазии, избирательные комиссии на выборах президента должны быть сформированы не позднее чем за 30 дней до дня голосования. Сокращение этих сроков позволит открыть допучастки для голосования на территории России.

«Надеюсь, что депутаты народного собрания – парламента Республики Абхазии – с большим уважением и пониманием отнесутся к просьбам своих соотечественников и оперативно скорректируют выборное законодательство», – сказала Памфилова.

Она добавила, что ЦИК России готов оказать необходимое содействие для открытия и оснащения дополнительных участков.

В Абхазии с 12 ноября 2024 г. проходили протестные акции против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, которое предусматривало льготы для российских компаний в области недвижимости. 19 ноября президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку. Тогда же вице-президент республики Бадра Гунба приступил к исполнению обязанностей и полномочий главы страны. Досрочные выборы нового президента назначены на 15 февраля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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