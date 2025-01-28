ЦИК РФ готов открыть допучастки для голосования на выборах президента Абхазии

В Абхазии с 12 ноября 2024 г. проходили протестные акции против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, которое предусматривало льготы для российских компаний в области недвижимости. 19 ноября президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку. Тогда же вице-президент республики Бадра Гунба приступил к исполнению обязанностей и полномочий главы страны. Досрочные выборы нового президента назначены на 15 февраля.