Хинштейну не смогут найти замену в Госдуме

Хинштейну не смогут найти замену в ГосдумеПоправки сенаторов и депутатов запрещают довыборы в 2025 году
Уже с этого года, вероятней всего, нельзя будет заполнять места депутатов-одномандатников, если они стали вакантными «в год, предшествующий году проведения основных выборов» в нижнюю палату парламента. Поправка предложена в закон о выборах депутатов Госдумы группой депутатов и сенаторов.
«Дополнительные выборы <...> не назначаются и не проводятся в год, предшествующий году проведения основных выборов депутатов, и в год проведения указанных выборов», – говорится в предложенной формулировке законопроекта. К примеру, если основные выборы в Госдуму намечены на сентябрь 2026 г., то автоматически лишаются шанса на избрание «вне очереди» все, кому потенциально освободили округа после сентября 2024 г. Ведь единственный шанс избраться на довыборах в этот период – в единый день голосования в сентябре 2025 г., а это уже «год, предшествующий году проведения основных выборов депутатов.
Вакантными фактически после принятия закона будут оставаться все округа, депутаты от которых сдали мандаты в течение двух лет до большой кампании.
Это значит, что шанса попасть на Охотный ряд теперь лишаются минимум четыре человека уже в этом цикле (если закон будет принят) – столько мажоритарных округов пустует на данный момент. Краснодарский одномандатный округ стал вакантным после назначения Евгения Первышева 4 ноября 2024 г. врио губернатора Тамбовской области, Самарский – после назначения 5 декабря Александра Хинштейна, Скопинский и Бийский округа остались без своих депутатов после ухода Дмитрия Хубезова и Александра Прокопьева в правительство Республики Алтай.
По словам одного из источников, триггером к принятию решения стала и сложившаяся ситуация с вакантным мандатом после ухода из Госдумы Прокопьева. «Был даже спор о том, нужно ли проводить выборы или нет, но формально это делать придется в сентябре, и по факту новый депутат будет работать меньше года, поэтому в новой версии срок от отсчета основных выборов предложили более «далекий», – говорит он. По словам одного из собеседников «Ведомостей», таким образом депутатов хотят подстегнуть к большей дисциплине, а партийных функционеров – к более тщательному формированию списков при подготовке к основной кампании.