Хинштейну не смогут найти замену в Госдуме

По словам одного из источников, триггером к принятию решения стала и сложившаяся ситуация с вакантным мандатом после ухода из Госдумы Прокопьева. «Был даже спор о том, нужно ли проводить выборы или нет, но формально это делать придется в сентябре, и по факту новый депутат будет работать меньше года, поэтому в новой версии срок от отсчета основных выборов предложили более «далекий», – говорит он. По словам одного из собеседников «Ведомостей», таким образом депутатов хотят подстегнуть к большей дисциплине, а партийных функционеров – к более тщательному формированию списков при подготовке к основной кампании.