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Хинштейну не смогут найти замену в Госдуме

Поправки сенаторов и депутатов запрещают довыборы в 2025 году
Максим Иванов
Лилия Бирюкова
Пресс-служба Госдумы
Пресс-служба Госдумы

Уже с этого года, вероятней всего, нельзя будет заполнять места депутатов-одномандатников, если они стали вакантными «в год, предшествующий году проведения основных выборов» в нижнюю палату парламента. Поправка предложена в закон о выборах депутатов Госдумы группой депутатов и сенаторов.

«Дополнительные выборы <...> не назначаются и не проводятся в год, предшествующий году проведения основных выборов депутатов, и в год проведения указанных выборов», – говорится в предложенной формулировке законопроекта. К примеру, если основные выборы в Госдуму намечены на сентябрь 2026 г., то автоматически лишаются шанса на избрание «вне очереди» все, кому потенциально освободили округа после сентября 2024 г. Ведь единственный шанс избраться на довыборах в этот период – в единый день голосования в сентябре 2025 г., а это уже «год, предшествующий году проведения основных выборов депутатов.

Вакантными фактически после принятия закона будут оставаться все округа, депутаты от которых сдали мандаты в течение двух лет до большой кампании.

Это значит, что шанса попасть на Охотный ряд теперь лишаются минимум четыре человека уже в этом цикле (если закон будет принят) – столько мажоритарных округов пустует на данный момент. Краснодарский одномандатный округ стал вакантным после назначения Евгения Первышева 4 ноября 2024 г. врио губернатора Тамбовской области, Самарский – после назначения 5 декабря Александра Хинштейна, Скопинский и Бийский округа остались без своих депутатов после ухода Дмитрия Хубезова и Александра Прокопьева в правительство Республики Алтай.

По словам одного из источников, триггером к принятию решения стала и сложившаяся ситуация с вакантным мандатом после ухода из Госдумы Прокопьева. «Был даже спор о том, нужно ли проводить выборы или нет, но формально это делать придется в сентябре, и по факту новый депутат будет работать меньше года, поэтому в новой версии срок от отсчета основных выборов предложили более «далекий», – говорит он. По словам одного из собеседников «Ведомостей», таким образом депутатов хотят подстегнуть к большей дисциплине, а партийных функционеров – к более тщательному формированию списков при подготовке к основной кампании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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