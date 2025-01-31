Давний соратник Вячеслава Володина переброшен на новую работу

Давний соратник Вячеслава Володина переброшен на новую работуДмитрий Бадовский назначен главным редактором «Дума ТВ»
Известный политолог Дмитрий Бадовский назначен главным редактором «Дума ТВ», одного из основных информационных ресурсов нижней палаты парламента и его спикера, рассказали «Ведомостям» три источника в Охотном Ряду. Информация о новом главреде АНО «Редакция парламентского телевидения ГД ФС РФ» появилась и на сайте СМИ.
Выпускник отделения политологии философского факультета МГУ Бадовский работал в НИИ социальных систем МГУ, в т.ч. взаимодействия с мэрией Юрия Лужкова. Уже после он начал плотное сотрудничество с Вячеславом Володиным, нынешним спикером Госдумы, вспоминает один из его бывших сотрудников.
К примеру, когда Володин был первым заместителем руководителя администрации президента (АП), Бадовский недолгое время в 2012 г. трудился в должности замначальника управления президента по внутренней политике (УВП). С АП сотрудничал и Институт социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ), среди задач которого было участие в подготовке программы «Единой России» и сопровождение только что созданного Общероссийского народного фронта (ОНФ).
Бадовский возглавил ИСЭПИ в 2012 г. Среди его достижений источник «Ведомостей» называет организацию работы ИСЭПИ и формирование повестки. Задача власти в тот момент заключалась в том, чтобы «задать лояльное общественное отношение к власти после протестов 2011–2012 гг.», вспоминает собеседник. Именно тогда, например, была проведена либерализация партийного и выборного законодательства (но с некоторыми оговорками, вроде муниципального фильтра на губернаторских кампаниях).
Политолог, как писали СМИ, продолжил работать в должности советника Володина на общественных началах и в Госдуме после перехода туда окружения бывшего первого заместителя руководителя АП (2016). Нужда в ИСЭПИ фактически отпала – в интересах Старой площади, куда пришла команда Сергея Кириенко, был создан Экспертный институт социальных исследований, писали СМИ. В последнее время Бадовский не имел формальной должности в Госдуме, утверждает источник в Охотном Ряду, а его кабинет также переместили с шестого этажа «старого здания», где находится кабинет спикера Госдумы.
Результативного контентмейкера назначают на площадку, которую можно назвать периферийной, сказал «Ведомостям» глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Если это демонстрация новых приоритетов и выяснится, что такое назначение считается важным, то такой переход – это интересная заявка на придание смыслов тем структурам, которые прежде осмысленными не выглядели». «Даже символически подтверждение места Дмитрия в системе представляется важным жестом», – отмечает он.
«Но насколько эти площадки [вроде «Дума ТВ»] могут быть результативней, чем нынешний ТГ-канал Володина, и способны к выдаче немаргинальной повестки – пока под вопросом», – полагает Виноградов.
«Дума ТВ» появилась после прихода на пост спикера нижней палаты Володина как медийный ресурс, который должен был привлечь внимание к повестке председателя в условиях, когда федеральные СМИ остались вне зоны его профессиональной компетенции. Цитируемость, просмотры и раскрутка в соцсетях были в центре внимания спикера, который подчеркивал роль ресурса и его популярность, говорит источник «Ведомостей». Близких к Володину депутатов просили обратить особое внимание на взаимодействие с ресурсом, отмечает он.