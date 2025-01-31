Давний соратник Вячеслава Володина переброшен на новую работу

Политолог, как писали СМИ, продолжил работать в должности советника Володина на общественных началах и в Госдуме после перехода туда окружения бывшего первого заместителя руководителя АП (2016). Нужда в ИСЭПИ фактически отпала – в интересах Старой площади, куда пришла команда Сергея Кириенко, был создан Экспертный институт социальных исследований, писали СМИ. В последнее время Бадовский не имел формальной должности в Госдуме, утверждает источник в Охотном Ряду, а его кабинет также переместили с шестого этажа «старого здания», где находится кабинет спикера Госдумы.