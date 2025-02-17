Новый президент Абхазии определится только во втором туре

Досрочные президентские выборы в Абхазии 15 февраля не выявили победителя. После подсчета 100% бюллетеней во второй тур вышли бывший вице-президент Бадра Гунба, у которого чуть более 46% голосов избирателей, и один из лидеров ноябрьских протестов 2024 г. и бывший вице-премьер Адгур Ардзинба – 36,9%, передает «Апсныпресс» со ссылкой на данные ЦИК. Второй тур голосования запланирован на 1 марта. Всего, по данным ЦИК, в этом году в голосовании приняло участие примерно столько же избирателей, сколько и в 2020 г. – 69%, или 99 000 граждан. Интересно, что на участках в российском Черкесске по итогам подсчетов в первом туре победил Ардзинба – 47,9% против 42% у Гунбы.