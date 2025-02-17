Новый президент Абхазии определится только во втором туре

Новый президент Абхазии определится только во втором туреОба вышедших туда кандидата видят ее будущее в союзе с Россией
Досрочные президентские выборы в Абхазии 15 февраля не выявили победителя. После подсчета 100% бюллетеней во второй тур вышли бывший вице-президент Бадра Гунба, у которого чуть более 46% голосов избирателей, и один из лидеров ноябрьских протестов 2024 г. и бывший вице-премьер Адгур Ардзинба – 36,9%, передает «Апсныпресс» со ссылкой на данные ЦИК. Второй тур голосования запланирован на 1 марта. Всего, по данным ЦИК, в этом году в голосовании приняло участие примерно столько же избирателей, сколько и в 2020 г. – 69%, или 99 000 граждан. Интересно, что на участках в российском Черкесске по итогам подсчетов в первом туре победил Ардзинба – 47,9% против 42% у Гунбы.
Согласно итоговым данным, остальные три кандидата не смогли набрать даже 10% голосов избирателей: бывший председатель Контрольной палаты Абхазии (2013–2023 гг.) набрал 7,5%, экс-торгпред республики в России Олег Барциц – 4%, а председатель правления Черноморского банка развития Адгур Хурхумал – 0,97%.
Очередные президентские выборы в Абхазии изначально должны были состояться в конце марта 2025 г. Но голосование пришлось провести на месяц раньше, так как 19 ноября 2024 г. предыдущий президент республики Аслан Бжания ушел в отставку. К этому его вынудили многодневные акции протеста в Сухуме из-за внесения на ратификацию в парламент инвестиционного соглашения с Россией. Ратификация соглашения была в конечном счете отклонена парламентом.
После отставки Бжании обязанности президента исполнял вице-президент Гунба, но из-за участия в предвыборной гонке он временно передал свои полномочия в пользу и. о. премьер-министра Валерия Бганбы. В ходе избирательной кампании Абхазия, по сути, оказалась в положении социально-экономического кризиса. Зимой в стране возник дефицит электроэнергии, вызванный в том числе недостаточным притоком воды на Ингурской ГЭС – единственном работающем абхазском энергообъекте. Проблему с перебоями удалось решить лишь благодаря гуманитарным поставкам из России. До того, с 1 ноября по 23 декабря 2024 г., Сухум закупал электроэнергию по коммерческой цене.
На этом фоне в конце января Абхазию с трехдневным визитом посещал первый замглавы администрации президента России, уроженец Сухума Сергей Кириенко. Там он провел переговоры с Гунбой и обсудил, в частности, реконструкцию местного аэропорта. Международный аэропорт Сухума был закрыт в разгар абхазо-грузинской войны в 1993 г., и в феврале 2025 г. он принял первый тестовый полет из Москвы. По итогам тех переговоров Кириенко также анонсировал выделение в ближайшее время Москвой 10 млрд руб. на реконструкцию российско-абхазского КПП «Псоу», создание в Абхазии программы, аналогичной «Лидерам России», и помощь в строительстве столичной детской больницы.
Через четыре дня Гунба провел переговоры с российским вице-премьером Александром Новаком. Представитель Москвы тогда заявил о возможности пересмотра инвестиционного соглашения с Абхазией, а также создании специального фонда для поддержки абхазского малого и среднего бизнеса в размере 100 млн руб. Помимо этого российское Министерство экономразвития анонсировало выделение 343 млн руб. на зарплаты абхазским бюджетникам (ранее процесс был приостановлен).
Результаты президентских выборов были прогнозируемыми: ни один из кандидатов не считается политическим тяжеловесом и не имеет богатого политического бэкграунда, замечает завсектором Кавказа Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Вадим Муханов. Кроме того, отмечает эксперт, итоги голосования демонстрируют, что ноябрьские события были не случайны, и фиксируют глубокий раскол в абхазском обществе. Противостояние двух крупных групп абхазских элит уходит корнями в 2004 г., продолжает российский политолог Андрей Арешев. По его словам, Ардзинба условно представляет «национально ориентированную» часть общества.
Более высокие шансы на победу в выборах у Гунбы, полагает Муханов. В Абхазии, как и в других постсоветских государствах, избиратели преимущественно голосуют за кандидатов, представляющих властную вертикаль, говорит эксперт. «Как бы там ни было, Москве по большому счету без разницы, кто станет президентом Абхазии. Россия заинтересована в том президенте, который сможет обеспечить социально-экономическую и политическую стабильность. Да и в абхазской элите сложился пророссийский консенсус», – уверяет Муханов.
По его мнению, победа любого кандидата не приведет к корректировкам российско-абхазских отношений – стороны все равно продолжат углублять двусторонние связи. «Абхазская политическая элита заинтересована в сохранении высокого уровня отношений с Россией, поэтому им в любом случае придется искать компромисс в двусторонних отношениях», – заключил эксперт.