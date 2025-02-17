«Ведомости» узнали численность избирателей в России

«Ведомости» узнали численность избирателей в РоссииПо утверждениям источников, их количество снизилось на 0,4% с середины 2024 года
В ближайшее время Центризбирком (ЦИК) должен опубликовать сведения о численности избирателей на 1 января 2025 г. по России в целом, а также в разрезе регионов. Их число в целом по стране уменьшилось примерно на 0,4%, говорят три источника «Ведомостей», знакомых с данными. По состоянию на 1 июля 2024 г. (тогда в прошлый раз измерялся показатель) численность избирателей составляла более 112 млн. Теперь, по сведению двух собеседников «Ведомостей», в ЦИК из регионов поступили сведения примерно о 111,56 млн человек, которые имеют право голоса в России.
Эта цифра важна по той причине, что в 2025 г. истекает срок действия текущей 10-летней нарезки округов на выборах депутатов Госдумы. Именно исходя из числа избирателей на 1 января 2025 г. будет производиться новая нарезка 225 одномандатных округов, от которых будет избираться половина нижней палаты парламента в 2026 г.
В основе формулы, по которой образуются одномандатные округа, лежит так называемая единая норма представительства избирателей (ст. 12 закона о выборах депутатов Госдумы). Она определяется делением общего числа избирателей в России на 225 – количество мажоритарных округов. Регионам, где число избирателей меньше нормы представительства (вроде Хакасии, Ненецкого автономного округа и др.), выделяется по одному округу, остальные округа распределяются между оставшимися субъектами РФ по формуле, прописанной в этой статье закона, – с учетом количества избирателей.
Перед прошлой нарезкой, на 1 июля 2015 г., в России было 109,9 млн избирателей – то есть примерно на 1,9% меньше, чем на 1 января 2025 г. Рассчитанная тогда ЦИКом единая норма представительства составляла 488 000 избирателей. Теперь она составит, судя общей по численности граждан с правом голоса, около 495 000 человек.
«Конечно, общие колебания численности избирателей важны, но не принципиальны, – говорит один из собеседников «Ведомостей». – Важней, как выглядит падение или рост численности избирателей внутри регионов». На них смотрят и чиновники при подготовке к нарезке округов, и участники кампании при оценке рисков и своих шансов, говорит он.
Законопроект о новой нарезке округов на выборах в Госдуму 2026 г. в нижнюю палату могут внести в марте этого года, писали «Ведомости» 28 января. Один из самых существенных факторов, влияющих на нарезку, – появление новых регионов.
Судя по данным о численности избирателей, ДНР может отойти три одномандатных округа, ЛНР – два, Запорожской и Херсонской области – по одному, говорят собеседники «Ведомостей». Кроме того, из-за увеличения численности в трех регионах может прибавиться еще по одному округу – это Москва, Московская область и Краснодарский край, говорят двое собеседников «Ведомостей». Саратовская и Свердловская области, у которых был риск лишиться по одному округу, останутся при текущем числе округов, полагает один из источников. Лишатся же по одному округу Алтайский, Забайкальский края, Волгоградская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская и Томская области.