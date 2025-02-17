«Ведомости» узнали численность избирателей в России

В ближайшее время Центризбирком (ЦИК) должен опубликовать сведения о численности избирателей на 1 января 2025 г. по России в целом, а также в разрезе регионов. Их число в целом по стране уменьшилось примерно на 0,4%, говорят три источника «Ведомостей», знакомых с данными. По состоянию на 1 июля 2024 г. (тогда в прошлый раз измерялся показатель) численность избирателей составляла более 112 млн. Теперь, по сведению двух собеседников «Ведомостей», в ЦИК из регионов поступили сведения примерно о 111,56 млн человек, которые имеют право голоса в России.