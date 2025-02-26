Джорджеску нарушает «военную дисциплину» Евросоюза, потому Брюссель и проатлантистски настроенные румынские политики не могут допустить его до власти и будут бороться с ними всеми путями, говорит доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев. Джорджеску можно называть румынским националистом, и по этой причине он весьма прохладно относится к Украине, где притесняют этнических румын. Кроме того, политик, будучи православным, считает нормальным намерением возобновление отношений с Россией как с крупнейшей православной страной. Для ЕС было бы, подчеркивает эксперт, неприемлемо, чтобы человек с подобной позицией стал президентом Румынии, которая играет важную роль в снабжении Украины. Такой политик крайне неудобен Евросоюзу, который хочет лишь «дожимать» Россию в украинском конфликте, так что лояльные Западу румынские политики «страхуются» от возможного сценария прихода Джорджеску к власти, резюмирует эксперт.