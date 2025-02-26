Лидера президентской гонки в Румынии Кэлина Джорджеску задержали «за фашизм»За правого политика вступались в Белом доме
В Румынии правоохранительные органы задержали независимого кандидата в президенты Кэлина Джорджеску, чье лидерство вместе с итогами первого тура в декабре 2024 г. аннулировал Конституционный суд якобы из-за иностранного вмешательства. Как сообщает местный портал Digi24, машина политика была остановлена дорожной полицией, после чего Джорджеску отправили на допрос в генеральную прокуратуру. Он имеет процессуальный статус подозреваемого. Телеканал Antena 3 передает, что розыск политика начался на основании выданного за несколько часов до того прокурорами ордера на арест. На распространенных кадрах видно, как Джорджеску при задержании упирается руками в стену здания.
В пресс-службе политика сообщили, что Джорджеску направлялся до своего задержания для подачи документов на регистрацию своей кандидатуры на новых выборах президента, которые намечены на 4 мая. Согласно январским данным социологической службы Sociopol, Джорджеску значительно превосходит по популярности всех других кандидатов в президенты с рейтингом около 47%.
Сторонники политика уже собрались на акцию у здания генпрокуратуры в поддержку своего лидера. Они, в частности, выкрикивают его имя и лозунг «Большевики!» в отношении властей. Несколько депутатов из близкой к Джорджеску партии «Альянс за объединение румын» заявили, что вместе с их лидером Джордже Симионом тоже направляются в генпрокуратуру, где будут требовать объяснений.
Официальных пояснений властей Румынии о причинах задержания известного политика по состоянию на 17:00 мск 26 февраля не поступало. Но, как сообщили источники издания Mediafax, Джорджеску может проходить по нескольким пунктам обвинения – о создании «фашистской организации», о подрыве конституционного строя страны, а также о незаконном финансировании избирательной кампании. 26 февраля румынские правоохранители провели около 40 обысков по упомянутым делам (следственные действия по делу о фашистской организации подтвердили в полиции, но без указания имен).
Известно, что среди подозреваемых не только сам политик, но и члены его окружения, например, известный наемник Горацио Потра, у которого дома в ходе обыска нашли в секретном сейфе под полом около 1 млн евро, оружие и боеприпасы (сам он не находится в стране). В румынских СМИ акцентируют внимание и на том, что Потра был в Москве в сентябре 2024 г., за два месяца до президентских выборов в Румынии. Кроме того, у одной из сотрудниц охраны Джорджеску выявили связи якобы «с высшими кругами власти в Москве» и «приближенными [главы Чечни] Рамзана Кадырова».
Джорджеску считается несистемным правопопулистом, несмотря на то что в 1990-х гг. он работал в министерствах окружающей среды и иностранных дел, а с 2010 по 2012 г. был спецдокладчиком по правам человека и опасным отходам управления верховного комиссара ООН по правам человека.
Но в 2025 г. Джорджеску заметен совсем в другом качестве, в том числе и как критик помощи его страны Украине и ее президента Владимира Зеленского, при этом Джорджеску не прибегает к откровенно пророссийской риторике. В конце января он говорил в отношении Зеленского: «У меня есть проблема с полудиктаторами, которые ставят свои собственные интересы и интересы представляемой ими группы выше национальных интересов».
Кроме того, он допустил ситуацию, при которой территория Украины будет в будущем разделена. «На 100% так и будет. У них нет другого пути! Дорога к чему-то подобному неизбежна. Украина – это выдуманное государство. Это Украинская Советская Социалистическая Республика», – сказал Джорджеску в конце января.
Первый тур президентских выборов в Румынии состоялся 24 ноября 2024 г., по его итогам Джорджеску занял первое место с 23% голосов, а на втором месте с 19% была Елена Ласкони из социал-либерального Союза спасения румын. Но 6 декабря конституционный суд страны «в целях обеспечения правильности и законности избирательного процесса» отменил результаты. Поводом стала информация спецслужб о том, что Джорджеску якобы получил свое преимущество в том числе из-за иностранного вмешательства в избирательный процесс через TikTok, причем сначала подозревалась Россия (в Кремле подобные подозрения отвергали). Но уже 21 декабря портал Snoop со ссылкой на источники сообщил, что румынская налоговая служба установила, что кампания в TikTok Джорджеску была оплачена не россиянами, а проевропейской Национально-либеральной партией Румынии.
Такой своевольный подход властей страны, входящей в Евросоюз и НАТО, к нормам демократии раскритиковал 14 февраля в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джеймс Вэнс: «Если ваша демократия может быть разрушена несколькими сотнями тысяч долларов цифровой рекламы из-за рубежа, значит, она изначально не была очень сильной».
Джорджеску нарушает «военную дисциплину» Евросоюза, потому Брюссель и проатлантистски настроенные румынские политики не могут допустить его до власти и будут бороться с ними всеми путями, говорит доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев. Джорджеску можно называть румынским националистом, и по этой причине он весьма прохладно относится к Украине, где притесняют этнических румын. Кроме того, политик, будучи православным, считает нормальным намерением возобновление отношений с Россией как с крупнейшей православной страной. Для ЕС было бы, подчеркивает эксперт, неприемлемо, чтобы человек с подобной позицией стал президентом Румынии, которая играет важную роль в снабжении Украины. Такой политик крайне неудобен Евросоюзу, который хочет лишь «дожимать» Россию в украинском конфликте, так что лояльные Западу румынские политики «страхуются» от возможного сценария прихода Джорджеску к власти, резюмирует эксперт.