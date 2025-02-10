Президент Румынии Йоханнис уйдет в отставку 12 февраля

2 декабря Конституционный суд Румынии утвердил результаты первого тура, но 6 декабря отменил их. Основанием стали обвинения в том, что кампанию победителя в социальных сетях якобы финансировала Россия. В решении также отмечалось, что избирательный процесс начнется заново и правительству нужно назначить новую дату выборов. Джорджеску посчитал решение Конституционного суда госпереворотом, поскольку никаких доказательств выдвинутых против него обвинений представлено не было.