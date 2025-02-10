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Президент Румынии Йоханнис уйдет в отставку 12 февраля

Ведомости

Президент Румынии Клаус Йоханнис уйдет в отставку 12 февраля. Об этом он сообщил в заявлении, которое транслировалось румынскими СМИ. Срок его полномочий завершился еще 21 декабря, но новый глава страны не был избран из-за аннуляции результатов первого тура выборов, по итогам которого победил кандидат Кэлин Джорджеску, выступающий за нормализацию отношений с Россией.

Оппозиционные партии планировали 10 февраля запросить в парламенте Румынии голосование по вынесению импичмента главе государства. Йоханнис назвал это бесполезным действием, потому что, по его словам, он в любом случае через несколько месяцев планировал уйти с должности после избрания нового президента.

«Это необоснованный шаг, потому что я никогда, повторяю, никогда не нарушал Конституцию», – сказал политик (цитата по Gazeta Nouă).

Он пояснил, что импичмент будет иметь негативные последствия для страны, и поэтому решил покинуть пост.

24 ноября в Румынии прошел первый тур президентских выборов. В нем лидировал Джорджеску с 22,95% голосов. Его оппонент, председатель либерального Союза спасения Румынии Елена-Валерика Ласкони, получила 19,17% голосов, а премьер-министр страны Марчел Чолаку – 19,15%.

2 декабря Конституционный суд Румынии утвердил результаты первого тура, но 6 декабря отменил их. Основанием стали обвинения в том, что кампанию победителя в социальных сетях якобы финансировала Россия. В решении также отмечалось, что избирательный процесс начнется заново и правительству нужно назначить новую дату выборов. Джорджеску посчитал решение Конституционного суда госпереворотом, поскольку никаких доказательств выдвинутых против него обвинений представлено не было.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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