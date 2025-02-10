Президент Румынии Йоханнис уйдет в отставку 12 февраля
Президент Румынии Клаус Йоханнис уйдет в отставку 12 февраля. Об этом он сообщил в заявлении, которое транслировалось румынскими СМИ. Срок его полномочий завершился еще 21 декабря, но новый глава страны не был избран из-за аннуляции результатов первого тура выборов, по итогам которого победил кандидат Кэлин Джорджеску, выступающий за нормализацию отношений с Россией.
Оппозиционные партии планировали 10 февраля запросить в парламенте Румынии голосование по вынесению импичмента главе государства. Йоханнис назвал это бесполезным действием, потому что, по его словам, он в любом случае через несколько месяцев планировал уйти с должности после избрания нового президента.
«Это необоснованный шаг, потому что я никогда, повторяю, никогда не нарушал Конституцию», – сказал политик (цитата по Gazeta Nouă).
Он пояснил, что импичмент будет иметь негативные последствия для страны, и поэтому решил покинуть пост.
24 ноября в Румынии прошел первый тур президентских выборов. В нем лидировал Джорджеску с 22,95% голосов. Его оппонент, председатель либерального Союза спасения Румынии Елена-Валерика Ласкони, получила 19,17% голосов, а премьер-министр страны Марчел Чолаку – 19,15%.
2 декабря Конституционный суд Румынии утвердил результаты первого тура, но 6 декабря отменил их. Основанием стали обвинения в том, что кампанию победителя в социальных сетях якобы финансировала Россия. В решении также отмечалось, что избирательный процесс начнется заново и правительству нужно назначить новую дату выборов. Джорджеску посчитал решение Конституционного суда госпереворотом, поскольку никаких доказательств выдвинутых против него обвинений представлено не было.