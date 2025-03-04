Владимир Путин встретился с Александром Дроновым

Встреча Дронова с президентом выглядит как успех предыдущего губернатора Андрея Никитина, потому что Дронов – его выдвиженец, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Формально Никитин уходил не на повышение (он занял пост замминистра транспорта. – «Ведомости»), и это частично компенсировано тем, что фактически регион остается в зоне его ответственности. Примеры того, когда уходящие губернаторы имеют возможность оставить себе такого преемника, не так часто, но они встречаются», – сказал он «Ведомостям». Уход Никитина в правительство предполагал плавную передачу власти чиновнику, который все это время работал заместителем губернатора, а в последние годы первым заместителем, отмечает политолог Ростислав Туровский. По его словам, затянувшаяся пауза делала возможной борьбу за этот пост, но похоже, что желающих все же не нашлось. «В итоге подтверждено и изначально наиболее вероятное решение о том, что власть в регионе резко меняться не будет. И это помимо прочего большой плюс для имиджа Никитина, если его команда продолжит спокойно управлять регионом», – сказал эксперт.