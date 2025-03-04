Владимир Путин встретился с Александром Дроновым

Владимир Путин встретился с Александром ДроновымО его возможном назначении губернатором Новгородской области «Ведомости» писали в начале февраля
Президент России Владимир Путин провел встречу с первым вице-губернатором Новгородской области Александром Дроновым, который исполняет обязанности губернатора с февраля 2025 г. Традиционно такие встречи у президента проходят с теми, кому он предлагает возглавить регион, после чего подписывает соответствующий указ.
В ходе Путин поинтересовался у Дронова, как ему работается на новой позиции. Дронов ответил, что новизны особой нет, но другая позиция требует другого отношения к делу. Он поблагодарил президента за доверие и сказал, что для него эта работа большая ответственность перед ним и жителями области.
Дронов сообщил, что Новгородская область принимает активное участие в решении задач военной операции на Украине. «Все ваши задачи по развитию радиоэлектроники, беспилотных систем будут выполнены, в том числе и по предмету нашей гордости, разработки новгородских инженеров, дрону "Князь Вандал Новгородский"», – рассказал он. Касаясь региональных мер поддержки он сообщил, что с 2026 г. новгородские родители в дополнение ко всем федеральным выплатам и мерам поддержки будут дополнительно получать по 350 000 руб. на первого ребенка и по 800 000 руб. при рождении трех последующих детей.
Президент в ходе встречи обратил внимание на убыль населения в регионе. Дронов заявил, что «невозможно говорить о [повышении] рождаемости, не повысив качество здравоохранения». Приоритетной для себя задачей Дронов назвал решение «исторически сложившейся проблемы» качества воды, ЖКХ и газификации.
Встреча Дронова с президентом выглядит как успех предыдущего губернатора Андрея Никитина, потому что Дронов – его выдвиженец, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Формально Никитин уходил не на повышение (он занял пост замминистра транспорта. – «Ведомости»), и это частично компенсировано тем, что фактически регион остается в зоне его ответственности. Примеры того, когда уходящие губернаторы имеют возможность оставить себе такого преемника, не так часто, но они встречаются», – сказал он «Ведомостям». Уход Никитина в правительство предполагал плавную передачу власти чиновнику, который все это время работал заместителем губернатора, а в последние годы первым заместителем, отмечает политолог Ростислав Туровский. По его словам, затянувшаяся пауза делала возможной борьбу за этот пост, но похоже, что желающих все же не нашлось. «В итоге подтверждено и изначально наиболее вероятное решение о том, что власть в регионе резко меняться не будет. И это помимо прочего большой плюс для имиджа Никитина, если его команда продолжит спокойно управлять регионом», – сказал эксперт.
10 февраля четыре собеседника «Ведомостей», близких к администрации президента, сообщили, что основным кандидатом на пост губернатора Новгородской области стал Дронов.
Обычно президент после отставки губернатора сразу проводит встречу с кандидатом на смену, предлагая на этой встрече возглавить регион. Одновременно с этим подписывается указ об уходе губернатора и о назначении исполняющего обязанности. В данном случае от этой традиции пришлось отступить. Отставка Андрея Никитина состоялась почти месяц назад – 7 февраля. В тот же день Дронов по должности был назначен исполняющим обязанности главы региона. Из последних назначений, когда заместители губернаторов становились указом президента исполняющими обязанности глав регионов, – после перехода Сергея Цивилева на пост министра энергетики Кемеровскую область возглавил его первый заместитель Илья Середюк, а врио губернатора Курской области стал первый вице-губернатор Алексей Смирнов после того, как Роман Старовойт возглавил Минтранс. Смирнов ушел в отставку 5 декабря, врио губернатора Курской области был назначен Александр Хинштейн.
Дронову 45 лет, он родился 5 июля 1979 г. в городе Моздок (Северная Осетия – Алания). Окончил Московский автомобильно-дорожный институт, Российскую академию государственной службы при президенте, «школу губернаторов» Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).
Начал работу в системе органов управления дорожным хозяйством в 1999 г. Трудился в должности главного специалиста Росавтодора, директора ФКУ «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Центральном регионе России Федерального дорожного агентства» и др. В 2017 г. был назначен заместителем губернатора Новгородской области – заместителе председателя правительства Новгородской области.
С 2020 г. начал работу в должности первого заместителя губернатора Новгородской области. В феврале 2025 г. занял должности исполняющего обязанности губернатора Новгородской области после отставки Андрея Никитина 7 февраля. Как уточнял источник «Ведомостей», Никитин перейдет в Минтранс, где будет заниматься развитием беспилотных авиационных систем в связке с Минобороны.
Был награжден орденом Почета в 2023 г., также был удостоен ведомственных и региональных наград – нагрудным знаком Минтранса России «Почетный дорожник России» в 2020 г., знаком Минстроя России «Почетный строитель России» в 2021 г., медалью «Новгородская Слава» I степени в 2022 г.