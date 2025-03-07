Экс-глава Иркутской области Левченко может пойти на выборы главы региона

Электоральные результаты КПРФ в Иркутской области «за последние годы очень сильно упали», замечает политолог Александр Кынев. После триумфальных выборов в заксобрание Иркутской области в 2018 г., на которых коммунисты одержали победу по спискам и в девяти одномандатных округах из 22 («Единая Россия» также взяла девять округов), их результаты снижались. В 2021 г. на выборах в Госдуму в Иркутской области победила «Единая Россия» (35,53% против 27,81% у КПРФ), в 2023 г. на выборах в заксобрание единороссы также заняли первое место с результатом 54,6% по спискам (у коммунистов 15,47% и ни одной победы в округах). «Мне кажется, что шансов на мобилизацию электората и ведение массированной кампании практически нет. Ухудшилась ситуация и с ресурсами, и с публичной поддержкой», – заявил Кынев.