Экс-глава Иркутской области Левченко может пойти на выборы главы региона

Экс-глава Иркутской области Левченко может пойти на выборы главы регионаВ 2015 году он выиграл у действующего губернатора-единоросса Сергея Ерощенко
Бывший губернатор Иркутской области, депутат Госдумы и первый секретарь обкома КПРФ Сергей Левченко может выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы региона, которые пройдут в сентябре 2025 г. Об этом «Ведомостям» сказали двое собеседников, близких к администрации президента, и источник в КПРФ. Левченко с 2015 по 2019 г. возглавлял Иркутскую область.
В 2015 г. на выборах он победил действующего главу региона от «Единой России» Сергея Ерощенко во втором туре. Это был первый случай после возвращения прямых губернаторских выборов, когда на них победил не кандидат, на которого сделала ставку власть.
Левченко может пройти муниципальный фильтр в регионе, необходимый для выдвижения кандидатом, утверждает собеседник «Ведомостей». Официальное выдвижение обычно происходит в июне – после того как региональный избирком объявит выборы. Пока нет ясности с тем, поддержит ли такое выдвижение федеральное руководство партии, поскольку существует много факторов, в том числе предстоящие в 2026 г. выборы в Госдуму и другие моменты, которые коммунисты будут обсуждать с администрацией президента, добавляет он.
Один из источников напоминает, что в регионе есть внутриэлитные конфликты, и это может сыграть в пользу выдвижения Левченко. До последнего времени не было окончательно известно, что губернатору Игорю Кобзеву («Единая Россия») одобрят выдвижение на второй срок, говорили источники «Ведомостей». Они отмечали, что одной из сложностей в случае появления нового врио будет его возможная низкая по сравнению с Левченко узнаваемость.
Президент встретился с Кобзевым в феврале. Губернатор попросил Владимира Путина поддержать его решение об участии в выборах. Тот эти планы одобрил.
Сам Левченко не стал ни подтверждать, ни опровергать возможное выдвижение. «Я член КПРФ. Кандидатов выдвигает партия, тайным решением. Соберутся сотни делегатов со всей области, и они будут принимать решение о выдвижении кандидата.
Поэтому с моей стороны неэтично и неуважительно было бы говорить об этом», – сказал Левченко «Ведомостям».
Левченко досрочно подал в отставку с поста губернатора Иркутской области 12 декабря 2019 г. (срок его полномочий истекал в 2020 г.), вместо него врио главы региона стал замглавы МЧС Кобзев. Летом 2019 г. регион несколько раз посещал президент Владимир Путин в связи с самым мощным паводком более чем за столетнюю историю метеонаблюдений. Погибли 25 человек, было подтоплено около 10 800 жилых домов, ущерб от наводнения составил 29 млрд руб.
По ст. 32 закона об основных гарантиях избирательных прав граждан если глава региона уходит в отставку, то он не может участвовать в назначенных из-за его ухода досрочных выборах. Исключение – если его кандидатуру поддержал президент. При назначении выборов заксобрание большинством голосов отклонило предложенную коммунистами формулировку без слова «досрочные», что могло бы позволить Левченко принять в них участие. КПРФ в итоге выдвинула кандидатом в губернаторы депутата Госдумы Михаила Щапова.
В сентябре 2020 г., после выборов губернатора, на которых победил Кобзев, сын Левченко Андрей, депутат заксобрания Иркутской области от КПРФ, стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. В компартии сочли уголовное преследование «надуманным» и связали его с выборами. Левченко-младший был арестован, а 29 июля 2022 г. суд приговорил его к девяти годам колонии общего режима. В марте 2023 г. срок был сокращен до шести лет, а уже в мае того же года суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении коммуниста.
«В регионе нет ностальгии по правлению Левченко, так что энтузиазма его выдвижение не вызовет», – говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский.
Электоральные результаты КПРФ в Иркутской области «за последние годы очень сильно упали», замечает политолог Александр Кынев. После триумфальных выборов в заксобрание Иркутской области в 2018 г., на которых коммунисты одержали победу по спискам и в девяти одномандатных округах из 22 («Единая Россия» также взяла девять округов), их результаты снижались. В 2021 г. на выборах в Госдуму в Иркутской области победила «Единая Россия» (35,53% против 27,81% у КПРФ), в 2023 г. на выборах в заксобрание единороссы также заняли первое место с результатом 54,6% по спискам (у коммунистов 15,47% и ни одной победы в округах). «Мне кажется, что шансов на мобилизацию электората и ведение массированной кампании практически нет. Ухудшилась ситуация и с ресурсами, и с публичной поддержкой», – заявил Кынев.
Участие Левченко в губернаторской кампании превратит ее из обычной референдумной в настоящую конкурентную, считает политтехнолог Олег Захаров. По его словам, КПРФ способна пройти муниципальный фильтр, а его блокировка обычными технологическими способами в Иркутске будет выглядеть очень выпукло. С учетом специфики региона и того, что Кобзев идет на второй срок, скорее всего, будет реализован вариант конкурентной кампании, рассуждает Захаров.