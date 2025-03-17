К чему приведет самый массовый протест за время правления Вучича в Сербии

К чему приведет самый массовый протест за время правления Вучича в СербииВсе может кончиться внеочередными парламентскими выборами
В сербской столице Белграде 15 марта прошла самая массовая акция протеста против политики действующего президента Александра Вучича, который занимает этот пост с 2017 г. По данным МВД страны, в ней приняли участие около 107 000 человек, неправительственные организации насчитывали до 325 000, а оппозиция и вовсе говорила о численности до миллиона. Этот митинг явился кульминацией идущих еще с ноября 2024 г. протестов. Поводом стала гибель 15 человек из-за обрушения козырька на вокзале в Нови-Саде всего спустя пять месяцев после его реконструкции китайскими подрядчиками. Агентство Associated Press вслед за оппозиционными сербскими СМИ назвало субботнюю акцию в Белграде «вероятно, крупнейшей антиправительственной акцией» за всю историю Сербии.
Как сообщал портал CP24, на митинге граждане выражали свой гнев против Вучича, в том числе с помощью плакатов «Ему конец!». Кроме того, среди требований остается привлечение к ответственности всех виновных за случившееся в Нови-Саде «убийство» и коррупцию, которая, по мнению противников властей, и породила ту трагедию.
Среди активных участников антиправительственных выступлений – студенты, которые стекались с 14 марта в столицу из других городов. Их поддерживают как сторонники оппозиции, так и граждане из разных слоев населения. Также накануне к зданию скупщины (парламента) Сербии приехала колонна из 100 тракторов. Но в день акции парламент и резиденция президента были оцеплены правоохранителями.
Большую часть времени акция проходила мирно. Но совсем без инцидентов не обошлось. Сначала автомобилист на BMW влетел в толпу и сбил трех человек, при задержании он оказал сопротивление. А ближе к окончанию митинга на кадрах стало заметно использование пиротехники и дымовых шашек.
На акции 15 марта делался акцент на числе 15, по числу погибших в Нови-Саде: собравшиеся почтили их память 15-минутной молчания. И в этот момент произошел другой странный инцидент. При раздавшемся приглушенном звуке толпа резко разделилась на две части бегущих в панике людей. Главное предположение в сети – власти якобы использовали «звуковую пушку» (утверждается, что незадолго до того полицейские спешно покинули участок, а пострадавшие затем обращались с характерными симптомами). В МВД Сербии назвали эту версию «гнусной ложью». Тем не менее ясности относительно этого инцидента не прибавилось.
Вучич еще накануне говорил, что акция не согласована с властями, а идущий в стране с декабря процесс – попытка «цветной революции». После митинга он снова выступил с обращением. Там он сказал, что власти страны услышали послание и они должны «извлечь уроки». Он признал, что «99% протестовавших студентов не хотели инцидентов», но при этом 56 человек получили травмы, а 22 были арестовали. Президент отметил, что «власть в Сербии будет меняться только на выборах», а учащиеся должны вернуться к своему делу, так как все условия уже выполнены. Вучич добавил, что «Сербия сегодня победила», так как в стране сохранился мир. Если до 18 апреля в стране не будет сформировано новое правительство, то 8 июня в стране пройдут внеочередные парламентские выборы, пообещал президент Сербии.
Идущие несколько месяцев протесты уже принесли свои результаты. В конце января 2025 г. премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку, после чего должен быть сформирован новый кабинет министров, ушел с поста и мэр Нови-Сада Милан Джурич.
Подобные длительные протесты имеют координационные центры, которые сейчас близки к студенческим сообществам, традиционно контролируемым западными НКО, говорит директор Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Екатерина Энтина. Но стоит отметить, что реальная картинка на улицах показывает, что сейчас на протестах есть две больших группы. Первая – не самая многочисленная студенческая, а во вторую входят представители самых различных социальных групп, что обеспечило массовость. И вторая группа точно не координируется никакими внешними силами, считает Энтина, а ее участие – результат общего недовольства социально-экономическим состоянием страны и кумовством во власти.
Протесты в Сербии продолжатся, уверена эксперт, но из-за отсутствия на них политических лидеров их массовость может снижаться. Но если вместо формирования нового кабинета министров будет принято более вероятное решение о проведении внеочередных парламентских выборов, то протестная активность приобретет конкретное политическое измерение, говорит аналитик.
Акции протеста в Сербии не имеют поддержки с Запада и организационно не связаны с оппозицией, возражает научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Анастасия Малешевич. Но представить их попыткой цветной революции всегда проще, чем осознать новый феномен, добавляет эксперт. Налицо кризис традиционных форм политического участия, считает Малешевич. Протест, по ее словам, направлен против несправедливости системы в целом – с ее социальным разрывом, отсутствием прозрачности принятия решений и могуществом иностранных корпораций. Но так как при такой массовости не произошло смены режима, то в долгосрочной перспективе можно ожидать новые формы солидарности на Балканах и сербский протест теоретически может стать интернациональным, допускает Малешевич.