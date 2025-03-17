К чему приведет самый массовый протест за время правления Вучича в Сербии

Вучич еще накануне говорил, что акция не согласована с властями, а идущий в стране с декабря процесс – попытка «цветной революции». После митинга он снова выступил с обращением. Там он сказал, что власти страны услышали послание и они должны «извлечь уроки». Он признал, что «99% протестовавших студентов не хотели инцидентов», но при этом 56 человек получили травмы, а 22 были арестовали. Президент отметил, что «власть в Сербии будет меняться только на выборах», а учащиеся должны вернуться к своему делу, так как все условия уже выполнены. Вучич добавил, что «Сербия сегодня победила», так как в стране сохранился мир. Если до 18 апреля в стране не будет сформировано новое правительство, то 8 июня в стране пройдут внеочередные парламентские выборы, пообещал президент Сербии.