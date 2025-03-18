Что ждет замороженные Трампом «Голос Америки» и «Радио Свобода»

«Голос Америки» не прекратит свое существование, говорит старший научный сотрудник ИСКРАН Павел Кошкин. По словам эксперта, Трамп, усматривающий в задачах СМИ обслуживание его политических интересов, намерен переформатировать их работу под свои идеологические стандарты. «Судя по всему, радиостанция и телевидение сделают серьезный «крен вправо» при нынешней администрации. Поэтому кадрового обновления вряд ли удастся избежать», – сказал он. Что касается «Радио Свобода», то Трамп вряд ли захочет отдавать этот актив европейцам, так как он видит в этих СМИ рычаг контроля. При этом Кошкин не исключил вероятности судебных исков со стороны отдельных сотрудников.