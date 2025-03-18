Что ждет замороженные Трампом «Голос Америки» и «Радио Свобода»Он может переделать инструменты мягкой силы США в рупор трампизма
Американские общественные радиокомпании «Голос Америки» (VOA; считается в России иноагентом) и «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (RFE/RL; считается иноагентом и признана нежелательной на территории России) приостанавливают свою деятельность. По данным агентства Reuters, больше 1300 сотрудников VOA отправлены в оплачиваемый отпуск. Сотрудники радиостанции, работающие по контракту, в последние дни получали электронные письма о приостановке его действия 31 марта, делились они в соцсетях.
Это произошло после подписания президентом США Дональдом Трампом 14 марта специального указа по сокращению федерального правительства. Он не касался и не упоминал напрямую эти радиостанции. В документе также не прописано их «упразднение» или «закрытие». Согласно тексту, некоторым ведомствам предписывается «устранить в максимальной степени, соответствующей применимому законодательству», неуставные компоненты и функции. Кроме того, «такие органы должны сократить выполнение своих уставных функций и персонал до минимального присутствия и функций, требуемых законом».
Среди ведомств, которые попадают под этот указ, упоминается и Агентство по глобальным медиа (USAGM), в структуру которого входит VOA и другие СМИ. Оно занимается выдачей грантов и курирует RFE/RL, Радио «Свободная Азия» (RFA) и Middle East Broadcasting Networks (MBN). По данным самого агентства, на 2025 финансовый год для него у конгресса было запрошено $950 млн, что на 7,4% больше, чем в 2023 финансовом году. По закону Трамп не имеет права приостанавливать финансирование, одобренное конгрессом, дольше 45 дней.
Как сообщил портал Axios, уже 15 марта большинство сотрудников VOA были проинформированы руководителем отдела кадров USAGM об отправке в оплачиваемый отпуск, а также о запрете появляться в офисах организации и пользоваться оборудованием. СМИ, получающие гранты от организации, также были предупреждены о приостановке финансирования. На момент сдачи текста в эфире VOA вместо репортажей звучала музыка.
Старший советник USAGM Кэри Лэйк, назначенная на эту должность Трампом, пообещала следовать его указу. Ранее предполагалось, что Трамп будет продвигать ее на должность директора VOA.
«Агентство продолжит исполнение одобренных программ, попадающих в его ведение. Это важный шаг на пути к восстановлению величия Соединенных Штатов и продвижению свободы и демократии. С нетерпением ждем продолжения работы по модернизации основной миссии – рассказывать историю Америки по всему миру значимым, действенным и эффективным образом», – говорится в заявлении Лэйк, опубликованном на сайте USAGM.
Пока Лэйк – единственный назначенец Трампа в USAGM, приступивший к обязанностям. Претендент на место директора организации писатель Брент Бозель ожидает утверждения своей кандидатуры в сенате. Кроме того, до сих пор не определен состав консультационного совета, который, в частности, выбирает директора VOA. Он состоит из семи человек. Шестеро – эксперты по медиа и внешней политике, они назначаются президентом и утверждаются сенатом. Седьмым в совете служит госсекретарь. По правилам не больше трех членов совета могут быть представителями одной партии.
К независимым федеральным ведомствам относятся министерства, созданные отдельным законодательным актом конгресса и которые не являются частью президентской администрации. Согласно американскому законодательству, включая несколько прецедентов, президент США как глава исполнительной власти не может принимать решения, связанные с упразднением таких структур. К таковым относится и USAGM, созданное в 1994 г. (тогда как BBG) после одобрения конгрессом Закона о международном вещании.
Новости о сокращении USAGM вызвали реакцию в Европе. По словам главы европейской дипломатии Каи Каллас, Евросоюз (ЕС) изучает возможности финансирования RFE/RL. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС 17 марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал днем 17 марта на новости таким образом: «Эти средства массовой информации, они, собственно, вряд ли можно их отнести к категории популярных и востребованных в Российской Федерации, поэтому нас это особо не касается. Это внутреннее решение администрации США».
Еще 9 февраля глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и бизнесмен Илон Маск призвал закрыть VOA и RFE/RL. По его словам, это просто «сумасшедшие радикальные левые», которые «разговаривают сами с собой и сжигают при этом $1 млрд в год из карманов американских налогоплательщиков». Минюст России внес «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» в реестр СМИ – иностранных агентов в 2017 г. Тогда же в список вошел «Голос Америки». В феврале 2024 г. Минюст включил «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» в перечень нежелательных организаций.
«Голос Америки» не прекратит свое существование, говорит старший научный сотрудник ИСКРАН Павел Кошкин. По словам эксперта, Трамп, усматривающий в задачах СМИ обслуживание его политических интересов, намерен переформатировать их работу под свои идеологические стандарты. «Судя по всему, радиостанция и телевидение сделают серьезный «крен вправо» при нынешней администрации. Поэтому кадрового обновления вряд ли удастся избежать», – сказал он. Что касается «Радио Свобода», то Трамп вряд ли захочет отдавать этот актив европейцам, так как он видит в этих СМИ рычаг контроля. При этом Кошкин не исключил вероятности судебных исков со стороны отдельных сотрудников.
Эти СМИ упраздняются в нынешней форме, так как не соответствуют внешнеполитическим интересам новой администрации, говорит автор Telegram-канала «Внешпол» Алексей Наумов. Среди них эксперт назвал договор с Россией, Китаем и Ираном, требование уступок от Украины, стремление заставить ЕС, Канаду и Мексику исправить ситуацию с торговым дисбалансом. По словам Наумова, вместо этого в направлении России у этих медиа приоритеты были кардинально иными – в виде пропаганды «деколонизации», «коллективной вины» россиян за «имперскость», а также рекламы гендерной идеологии, критикуемой Трампом.