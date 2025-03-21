Дональд Трамп готовит сокращения в Пентагоне

В конце февраля Хегсет заявил о намерении ежегодно в течение пяти лет сокращать бюджет Пентагона на 8% (по разным данным, около $50 млрд). По информации NPR, эти меры не затронут 17 направлений, «начиная с дронов и подводных лодок и заканчивая укреплением южной границы». Кроме того, нетронутыми останутся программы, направленные на соперничество с Китаем. По данным ABC News, в целом Пентагон планирует сократить от 50 000 до 60 000 гражданского персонала. По словам Хегсета, сокращения планируются при поддержке Департамента правительственной эффективности (DOGE), связанного с миллиардером Илоном Маском. В целом на национальную оборону в бюджете на 2025 финансовый год конгресс одобрил $892,5 млрд.