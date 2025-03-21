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Дональд Трамп готовит сокращения в Пентагоне

Он может столкнуться с сопротивлением собственных однопартийцев
Роман Романов
BRENDAN SMIALOWSKI / AFP
BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Руководство Пентагона в лице министра обороны США Пита Хегсета планирует провести в ведомстве секвестирование расходов. Об этом со ссылкой на источники и черновики документа сообщили телеканалы CNN и NBC News.

Часть изменений будет структурной – планируется сокращение количества региональных командований. Сейчас их шесть: Африканское, Центральное (Ближний Восток, Восточная Африка, Центральная Азия), Европейское, Индо-Тихоокеанское, Северное (Северная Америка) и Южное (Южная Америка). В случае реализации изменений их станет четыре: Африканское командование сольется с Европейским, а Северное – с Южным. CNN сообщил об экономии $330 млн в течение пяти лет, NBC News – о $270 млн за год.

Возможно, урежут бюджет космического командования (SC). Согласно NBC News, это произойдет за счет упразднения или реструктуризации управления по противоракетной обороне. Затягивание поясов может коснуться и Объединенного комитета начальников штабов (JCS). Предложено свернуть работу управления, отвечающего за обучение проведению совместных (межвидовых) операций. Не исключается и закрытие управления, отвечающего за информационные операции (JIOWC). По данным CNN, эти сокращения в структуре JCS сэкономят бюджету до $1 млрд в течение пяти лет.

Также планируется изменение политики американского военного присутствия в некоторых странах. В связи с этим обсуждается отмена планов по расширению американского контингента в Японии, которые разрабатывались еще администрацией экс-президента Джо Байдена (2021–2025 гг.). По данным документа, с которым также ознакомились журналисты, это сэкономит около $1,18 млрд. Агентство Reuters сообщает, что по состоянию на март 2024 г. в Японии было расквартировано 54 000 американских солдат.

Другим важным изменением может стать отказ США от поста главнокомандующего объединенными силами в Европе, который с самого основания НАТО в 1949 г. занимали только американские генералы. Опрошенные NBC военные говорят лишь о символических недостатках такого решения, которые не скажутся на господстве США в альянсе. Полномочия нынешнего главкома генерала Криса Каволи истекают в конце лета.

При этом, как сообщила газета The Hill, республиканцы – главы профильных комитетов в конгрессе, которые являются однопартийцами президента Дональда Трампа, подчеркнули свое несогласие с проведением таких изменений без координации с конгрессом.

По законодательству, основанному на прецедентах, Трамп не имеет права сокращать или упразднять ведомства, а также удерживать одобренное конгрессом финансирование дольше чем на 45 дней. К 20 марта суды приостановили или откатили некоторые решения его администрации, связанные с сокращением персонала федеральных ведомств. Но в случае с Пентагоном у судов меньше возможностей помешать Трампу, так как он главнокомандующий и этот статус дает дополнительные полномочия, говорит главный научный сотрудник ИСК РАН Владимир Васильев. По его словам, обструкции по некоторым изменениям Трампу следует ждать от конгрессменов, включая республиканцев.

В конце февраля Хегсет заявил о намерении ежегодно в течение пяти лет сокращать бюджет Пентагона на 8% (по разным данным, около $50 млрд). По информации NPR, эти меры не затронут 17 направлений, «начиная с дронов и подводных лодок и заканчивая укреплением южной границы». Кроме того, нетронутыми останутся программы, направленные на соперничество с Китаем. По данным ABC News, в целом Пентагон планирует сократить от 50 000 до 60 000 гражданского персонала. По словам Хегсета, сокращения планируются при поддержке Департамента правительственной эффективности (DOGE), связанного с миллиардером Илоном Маском. В целом на национальную оборону в бюджете на 2025 финансовый год конгресс одобрил $892,5 млрд.

Цель – не столько сократить расходы, сколько их перераспределить, считает замдекана факультета международных отношений МГИМО Владимир Павлов. Он полагает, что администрация будет переносить средства в «другие корзины» с целью оптимизации бюджета. «Исчезновение отдельно Африканского командования принципиально не меняет ситуацию для США в регионе, но позволяет выдать это решение за попытку сэкономить средства», – добавляет Васильев.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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