Задачи внутриполитического блока Кремля расширились за счет «внешнего контура»

Как рассказал один из сотрудников управления, которое находится в подчинении Кириенко, кураторство Южной Осетии, Абхазии и ПМР в первую очередь объяснимо тем, что там у подавляющего большинства населения есть российские паспорта, они активно голосуют на федеральных выборах и многие жители воспринимают себя как часть русского мира. К тому же, добавляет он, Россия вносит значительный финансовый вклад в эти территории. В части ПМР очевидно, что со стороны властей республики есть запрос на более тесную коммуникацию с внутриполитическим блоком, чего не хватало для оперативного решения возникающих вопросов (в итоге делегации стучались во все двери, которые могли, включая депутатов).