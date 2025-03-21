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Задачи внутриполитического блока Кремля расширились за счет «внешнего контура»

В ведение Сергея Кириенко перешли Абхазия, Южная Осетия и Молдавия
Валентин Сергеев
Андрей Стенин / РИА Новости
Андрей Стенин / РИА Новости

Внутриполитический блок Кремля под руководством первого заместителя руководителя администрации президента (АП) Сергея Кириенко, как выяснили «Ведомости», серьезно расширил свой функционал. Круг его задач теперь не ограничивается государственными границами, если исходить из того, что «Россия нигде не заканчивается», шутит один из источников «Ведомостей». Теперь Кириенко отвечает за взаимодействие с Абхазией, а также Южной Осетией и Молдавией. Об этом рассказали шесть источников «Ведомостей». Молдавия – недружественная страна, поэтому речь идет скорее о непризнанном Приднестровье, отмечает еще один собеседник «Ведомостей». О том, что Кириенко был назначен куратором отношений с Абхазией во время досрочных президентских выборов в этой республике, «Ведомости» писали 3 марта.

Весь этот блок вопросов в АП после ухода Владислава Суркова с должности помощника президента в 2020 г. курировал заместитель руководителя кремлевской администрации Дмитрий Козак. В составе АП есть специальное подразделение, в ведении которого находится взаимодействие с ближайшими странами. До 2018 г. оно называлось управлением по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией, а с 2019 г. было переименовано в управление по приграничному сотрудничеству. В сфере его внимания помимо вышеназванных республик были также ДНР и ЛНР.

Уже после признания их независимости, весной 2022 г. курировать отношения с данными республиками начал Кириенко, писали РБК и «Ведомости». 

Как рассказал один из сотрудников управления, которое находится в подчинении Кириенко, кураторство Южной Осетии, Абхазии и ПМР в первую очередь объяснимо тем, что там у подавляющего большинства населения есть российские паспорта, они активно голосуют на федеральных выборах и многие жители воспринимают себя как часть русского мира. К тому же, добавляет он, Россия вносит значительный финансовый вклад в эти территории. В части ПМР очевидно, что со стороны властей республики есть запрос на более тесную коммуникацию с внутриполитическим блоком, чего не хватало для оперативного решения возникающих вопросов (в итоге делегации стучались во все двери, которые могли, включая депутатов). 

Сейчас Кириенко курирует четыре управления в АП. Это управление президента по внутренней политике, управление по общественным проектам, по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи, а также по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов. 

О том, что управление по приграничному сотрудничеству перейдет в подчинение куратору внутриполитического блока, не объявляли, говорит один из источников «Ведомостей», но ожидания, что задач станет больше, есть. Еще один собеседник в АП добавил, что работы стало больше, хотя ресурсов (в том числе кадровых) на текущий момент не добавилось. Не исключено, говорят три источника «Ведомостей», что расширение функционала, связанного с продвижением интересов России за ее пределами, будет продолжаться и дальше.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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