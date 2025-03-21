ВЦИОМ: работу Путина одобряют 78,1% респондентов в России

ВЦИОМ: работу Путина одобряют 78,1% респондентов в РоссииСогласно данным ФОМ, 83% россиян положительно оценивают деятельность президента
Деятельность президента России Владимира Путина одобряют 78,1% россиян, опрошенных специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) с 10 по 16 марта. Показатель вырос на 0,9% за неделю, результаты опубликованы на сайте центра.
Опрос был проведен методом телефонного интервью по случайной выборке мобильных номеров, участие в исследовании приняли 1600 респондентов. Показатели положительной оценки работы премьер-министра Михаила Мишустина и правительства России за неделю составили 53,4% (с ростом на 0,3%) и 53,2% (+0,8%) соответственно.
Положительно на прямой вопрос о доверии главе государства ответили 79,8% участников опроса (значение увеличилось на 0,5% за неделю), Мишустину – 62,4% (+0,8%), лидеру КПРФ Геннадию Зюганову – 33,5% (-0,6%), председателю партии «Справедливая Россия – патриоты – за правду» Сергею Миронову – 31,1% (+0,5%), главе ЛДПР Леониду Слуцкому – 21,1% (-2,7%), а главе «Новых людей» Алексею Нечаеву – 8,6% (-1,5%).
Партию «Единая Россия» поддерживают 35,9% респондентов (+1% за неделю), ЛДПР – 10,7% (+0,2%), КПРФ – 9,9% (-0,5%), «Новые люди» – 6% (-0,6%), «Справедливую Россию» – 3,9% (-0,5%).
Если бы на ближайшее воскресенье были назначены выборы в Госдуму, за «Единую Россию» проголосовали бы 35,9% участников опроса. Еще 10,7% респондентов отдали бы свои голоса за ЛДПР, а 9,9% – за КПРФ. В пользу «Новых людей» проголосовали бы 6% опрошенных, а за «Справедливую Россию» – 3,9%.
При этом, согласно данным опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), проведенного с 14 по 16 марта, 83% респондентов заявили, что скорее доверяют Путину. Такой же процент участников опроса считают, что глава государства скорее хорошо работает на своем посту. Положительную оценку работе правительства дали 56% респондентов, а деятельности Мишустина – 60%. В опросе «ФОМнибус» участвовали 1500 респондентов из 51 региона России.
Уровень поддержки Путина, который руководит страной 25 лет, «беспрецедентно зашкаливает», заявлял 23 февраля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину. При этом, по словам представителя Кремля, глава российского государства далек от популизма.