ВЦИОМ: работу Путина одобряют 78,1% респондентов в России

Если бы на ближайшее воскресенье были назначены выборы в Госдуму, за «Единую Россию» проголосовали бы 35,9% участников опроса. Еще 10,7% респондентов отдали бы свои голоса за ЛДПР, а 9,9% – за КПРФ. В пользу «Новых людей» проголосовали бы 6% опрошенных, а за «Справедливую Россию» – 3,9%.