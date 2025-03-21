В Думу внесли поправки об ужесточении ответственности за дискредитацию ВС РФ

Правительство одобрило законопроект. Авторами инициатив, помимо спикера Думы Вячеслава Володина и руководителя рабочей группы по подготовке инициатив Ирины Яровой, выступили лидеры и депутаты четырех из пяти парламентских фракций: «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России – За правду». В настоящее время за призывы к введению санкций против РФ предусмотрено наказание в виде штрафа до 500 000 руб. или ограничение свободы на срок до трех лет. Согласно новым поправкам, если обвиняемый будет призывать к введению санкций по найму или из корыстных побуждений, то сумма штрафа может составить от 1 млн до 3 млн руб. Также ему может грозить лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в 500 000 руб.