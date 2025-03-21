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В Думу внесли поправки об ужесточении ответственности за дискредитацию ВС РФ

Он входит в пакет законов о недопущении вмешательства во внутреннюю политику
Георгий Недогибченко
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В Госдуму внесен законопроект, вводящий новые квалифицирующие признаки в ст. 280.3 (дискредитация вооруженных сил), 284.2 и 284.3 УК РФ (призывы к введению санкций и оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует) – совершение преступлений из корыстных побуждений или по найму. Соответствующий законопроект опубликован в думской базе. Как отмечено в пояснительной записке, новые признаки повышают ответственность.

Правительство одобрило законопроект. Авторами инициатив, помимо спикера Думы Вячеслава Володина и руководителя рабочей группы по подготовке инициатив Ирины Яровой, выступили лидеры и депутаты четырех из пяти парламентских фракций: «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России – За правду». В настоящее время за призывы к введению санкций против РФ предусмотрено наказание в виде штрафа до 500 000 руб. или ограничение свободы на срок до трех лет. Согласно новым поправкам, если обвиняемый будет призывать к введению санкций по найму или из корыстных побуждений, то сумма штрафа может составить от 1 млн до 3 млн руб. Также ему может грозить лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в 500 000 руб.

Также предлагается аналогичным образом ужесточить и ст. 284.3. В настоящее время за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не принимает участия, предусмотрено наказание в виде штрафа от 300 000 до 1 млн руб., или лишение свободы сроком до пяти лет. Если преступление будет совершено с новыми предлагаемыми квалифицирующими признаками – штраф может составить от 1 млн до 3 млн руб., а срок лишения свободы от двух (законопроект вводит нижнюю планку) до пяти лет.

21 марта Яровая анонсировала внесение в Думу пакета законопроектов о недопущении вмешательства во внутреннюю политику РФ. Согласно поправкам,предлагается признавать иноагентами лиц, которые содействуют исполнению решений международных организаций, в которых не участвует Россия, например, решений Международного уголовного суда (МУС). Также наделять статусом иноагента смогут тех, кто «помогает» иностранным госорганам в «деятельности, направленной против безопасности России». Подробных критериев этой помощи Володин не привел. Кроме того, попасть в реестр Минюста можно будет за вовлечение граждан, в том числе несовершеннолетних, в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые могут быть использованы во вред России.

Для иноагентов и «тех, кто бежал из страны», по словам Володина, предлагается предусмотреть судебное разбирательство без участия подсудимого в случае совершения ряда преступлений. К ним относятся публичные призывы к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной целостности РФ, массовым беспорядкам, развязыванию агрессивной войны, фейки об армии и ее дискредитация, уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников, реабилитация нацизма.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

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