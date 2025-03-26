Регионы включились в обсуждение организации выборов в административных центрах

Регионы включились в обсуждение организации выборов в административных центрахУ многих избиркомов не оказалось опыта проведения кампаний в столицах субъектов
Как минимум семь региональных избиркомов из 25, на подведомственной территории которых в предстоящий единый день голосования (ЕДГ) 14 сентября пройдут муниципальные выборы в административных центрах субъектов, не планируют организовывать эти кампании. В Астраханской области, Краснодарском крае, Костромской, Калужской, Магаданской, Ростовской, Самарской областях выборы в столицах субъектов в ЕДГ традиционно проведут территориальные избирательные комиссии (ТИКи), сообщили «Ведомостям» их представители. 13 марта с предложением законодательно передать региональным избиркомам полномочия по организации муниципальных выборов в административных центрах субъектов выступил зампред ЦИК Николай Булаев. Глава комиссии Элла Памфилова отметила, что тема не столь однозначная.
Местные выборы в Краснодаре всегда проводили ТИКи, плана по возложению полномочий по организации выборов на краевой избирком «на данный момент времени также не имеется», сообщил «Ведомостям» представитель избиркома субъекта. В Костромской области не было опыта организации местных выборов комиссией субъекта, в ЕДГ кампанию в гордуму Костромы традиционно будут проводить ТИКи, рассказала «Ведомостям» глава регионального избиркома Марина Ерофеева. Выборы депутатов гордумы Астрахани также проведет ТИК, но региональная комиссия окажет «методическую помощь» всем нижестоящим избиркомам, сказала «Ведомостям» зампред комиссии Анна Маньшина. Избирком Самарской области, по информации на 19 марта, также не просил ЦИК согласовать передачу полномочий по организации местных выборов.
Решение о передаче полномочий по организации муниципальных выборов в административных центрах субъектов принимает ЦИК по обращению соответствующего регионального избиркома. Уже точно в 2025 г. выборы легислатур в Липецке, Тамбове, Новосибирске и Оренбурге проведут избиркомы соответствующих областей. Постановления об этом ЦИК принял на заседаниях 20 февраля и 13 марта. Помимо указанных субъектов возможность передачи таких полномочий обсуждается в Удмуртии, Чувашии, Смоленской и Воронежской областях, сообщили «Ведомостям» представители региональных избиркомов.
В избиркоме Смоленской области поддержали идею Булаева и добавили, что сейчас в регионе обсуждается вопрос передачи полномочий по организации выборов в горсовет Смоленска. Зампред избиркома Чувашской республики (здесь пройдут выборы депутатов горсобрания Чебоксар) Игорь Михайлов сказал «Ведомостям», что в комиссии готовы исполнять полномочия организующей выборы комиссии вместо ТИКа, если того потребует закон. В Воронежской области (запланированы выборы в гордуму Воронежа) вопрос также находится «в стадии изучения», но пока никаких конкретных решений облизбирком не принимал, поделился с «Ведомостями» глава комиссии Илья Иванов.
Некоторые регионы еще не определись со своей позицией. О том, что вопрос о передаче полномочий требует дополнительного «широкого» обсуждения экспертного сообщества, сказал «Ведомостям» глава избиркома Томской области Ростислав Радзивилл. В регионе вовсе не было практики по организации местных выборов избиркомом субъекта, уточнил он. Зампред избирательной комиссии Ульяновской области Георгий Селезнев считает, что законодательное закрепление за комиссиями субъектов полномочий по организации местных выборов в столицах требует «комплексной многофакторной экспертной оценки, направленной на безусловное обеспечение реализации избирательных прав граждан и учитывающей особенности существующей в регионе системы избирательных комиссий». Представители избиркомов Республики Коми и Владимирской области также сказали «Ведомостям», что хотели бы ознакомиться с мнением экспертного сообщества. Представитель избиркома Орловской области счел, что вопросы возложения полномочий на региональные комиссии в законодательстве уже полностью урегулированы. Не ответили на запрос «Ведомостей» региональные избиркомы Ингушетии, Татарстана, Ивановской и Нижегородской областей.
Обсудить этот вопрос планируется в июле на заседании совета председателей избирательных комиссий, сказала Памфилова 13 марта.
Сейчас наблюдается общенациональная тенденция к упрощению механизмов политического контроля, переложение полномочий избиркомов – это одна из составляющих этого тренда, считает политолог Владимир Слатинов. «Вслед за упрощением политической реальности из федерального центра идет явная установка на упрощение контроля за некоторыми процессами, в частности за избирательными», – говорит он. По мнению политолога Ростислава Туровского, такой процесс – это вопрос скорее организационный, чем политический: и центру, и губернаторам важно посмотреть, как региональные избиркомы справятся с местными выборами. «Не все губернаторы и сами региональные избиркомы видят в этом необходимость, отсюда противоречивая реакция», – указал он.