Регионы включились в обсуждение организации выборов в административных центрах

Некоторые регионы еще не определись со своей позицией. О том, что вопрос о передаче полномочий требует дополнительного «широкого» обсуждения экспертного сообщества, сказал «Ведомостям» глава избиркома Томской области Ростислав Радзивилл. В регионе вовсе не было практики по организации местных выборов избиркомом субъекта, уточнил он. Зампред избирательной комиссии Ульяновской области Георгий Селезнев считает, что законодательное закрепление за комиссиями субъектов полномочий по организации местных выборов в столицах требует «комплексной многофакторной экспертной оценки, направленной на безусловное обеспечение реализации избирательных прав граждан и учитывающей особенности существующей в регионе системы избирательных комиссий». Представители избиркомов Республики Коми и Владимирской области также сказали «Ведомостям», что хотели бы ознакомиться с мнением экспертного сообщества. Представитель избиркома Орловской области счел, что вопросы возложения полномочий на региональные комиссии в законодательстве уже полностью урегулированы. Не ответили на запрос «Ведомостей» региональные избиркомы Ингушетии, Татарстана, Ивановской и Нижегородской областей.