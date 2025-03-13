В ЦИК началась дискуссия об организации местных выборов в столицах субъектов

Избирком Новосибирской области обратился в ЦИК с упомянутой просьбой, потому что выборы в совет депутатов Новосибирска сопоставимы по нагрузке с полноценными региональными избирательными кампаниями: в городе зарегистрировано более половины (56%) избирателей от всей области – 1,2 млн человек, сообщил член ЦИК Андрей Шутов. ТИК, на которую сейчас возложены полномочия по организации этой кампании, не является юрлицом и не имеет своего аппарата, который мог бы провести эти выборы «на должном уровне», указал Шутов. Избирком Оренбургской области обратился в ЦИК, потому что комиссия «хочет разделить ответственность с коллегами» из ТИК, сказала глава облизбиркома Евгения Ивлева.