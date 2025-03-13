В ЦИК началась дискуссия об организации местных выборов в столицах субъектов

В ЦИК началась дискуссия об организации местных выборов в столицах субъектовЭти полномочия предложено законодательно передать региональным избиркомам
В Центризбиркоме (ЦИК) обсуждают введение единой нормы, согласно которой организацией выборов в административных центрах субъектов занимались бы региональные, а не территориальные избирательные комиссии (ТИК). С предложением принять соответствующие законодательные поправки выступил зампред ЦИК Николай Булаев в связи с рассмотрением обращений избиркомов Новосибирской и Оренбургской областей о передаче им полномочий по организации выборов в городские думы Новосибирска и Оренбурга 14 сентября.
С вопросом, стоит ли ввести такое нововведение, Булаев обратился к главе избиркома Новосибирской области Ольге Благо. Та ответила положительно. «Мы каждый раз рассматриваем эти вопросы [о передаче полномочий по проведению муниципальных выборов региональным избиркомам]. Остаются единицы, которые не возлагают на себя полномочия», – сказал Булаев, предложив подумать над принятием соответствующего закона.
Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что тема не столь однозначная. «Я бы посомневалась. Мне представляется важным, что, во-первых, это степень ответственности, когда регионы добровольно предлагают возложить на себя полномочия <...> Надо ли вот так жестко, я не уверена, давайте подискутируем. Может быть, не надо так формализовывать [процесс] и оставить [регионам] эту степень свободы. Разные могут быть ситуации», – заявила она. Обсудить этот вопрос планируется в июле на заседании совета председателей избирательных комиссий, уточнила Памфилова.
Избирком Новосибирской области обратился в ЦИК с упомянутой просьбой, потому что выборы в совет депутатов Новосибирска сопоставимы по нагрузке с полноценными региональными избирательными кампаниями: в городе зарегистрировано более половины (56%) избирателей от всей области – 1,2 млн человек, сообщил член ЦИК Андрей Шутов. ТИК, на которую сейчас возложены полномочия по организации этой кампании, не является юрлицом и не имеет своего аппарата, который мог бы провести эти выборы «на должном уровне», указал Шутов. Избирком Оренбургской области обратился в ЦИК, потому что комиссия «хочет разделить ответственность с коллегами» из ТИК, сказала глава облизбиркома Евгения Ивлева.
Где муниципальные выборы проводят региональные избиркомы
В ходе ЕДГ-2025 выборы депутатов легислатур административных центров пройдут в 25 регионах. Представитель избиркома Ростовской области (там пройдут выборы в Ростовскую-на-Дону городскую думу) сообщил «Ведомостям», что в регионе не планируют возлагать полномочия по проведению муниципальных выборов на комиссию субъекта.
На практике все выборы региональных столиц последних лет проводили региональные избиркомы, говорит электоральный юрист Олег Захаров. В тех редких ситуациях, когда городские выборы остаются в ведении ТИК, региональный избирком фактически работает за него и вынужден решать все возникающие вопросы в ручном режиме, указал он. Поэтому введение в закон нормы об императивном проведении выборов в региональной столице субъектовым избиркомом – «это шаг вперед и с организационной, и с политической точки зрения», оценил предложение Захаров.
Губернаторам проще выстроить отношения с одной институцией в лице избиркома региона, чем налаживать связь со всеми ТИКами, считает президент фонда «Центр развития региональной политики» Илья Гращенков. «В этом смысле члены избирательной комиссии – это либо часть команды главы региона, либо более или менее независимая организация. Или вообще враждебная ему структура, что редко, но бывает», – рассуждает он. В регионах, где выборы в гордумы будут проводить избиркомы субъектов, кампании будут более контролируемые, считает Гращенков.
В современных политических условиях вертикализации власти ни о каких конфликтах между муниципальными и региональными избиркомами речи не идет, обратил внимание политолог Александр Кынев. «Сейчас, когда сами органы местной власти подчинены и встроены в единую вертикаль, когда глава администрации назначается фактически с санкции губернаторов, здесь неоткуда появиться противоречиям между комиссией, организующей муниципальные выборы, и комиссией региональной», – уверен он.