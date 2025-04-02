Сенатор-демократ Кори Букер установил рекорд, критиковав Трампа 25 часов подряд

Сенатор-демократ Кори Букер установил рекорд, критиковав Трампа 25 часов подрядОн призвал однопартийцев к решимости из-за угрозы американскому народу
Демократ от Нью-Джерси Кори Букер установил рекорд по самой длительной речи в Сенате. Он в течение 25 часов выступал с критикой политики президента США Дональда Трампа и его соратников, передает AP News.
55-летний Букер вышел на трибуну Сената в понедельник вечером, заявив, что останется там, пока позволит физическое состояние. Он закончил речь только через 25 часов и 5 минут. Это стало рекордом самого продолжительного непрерывного выступления в Сенате за всю его историю. AP News отмечает, что Букеру помогали коллеги-демократы, которые давали ему возможность передохнуть, задавая вопросы.
В прошлый раз рекорд был установлен 68 лет назад сенатором Стромом Термондом из Южной Каролины, который в течение 24 часов и 18 минут противодействовал закону о гражданских правах 1957 г.
В своей речи Букер призвал однопартийцев обрести решимость, поскольку, по его словам, угрозы американскому народу и американской демократии серьезны. В частности, он подверг критике сокращения в сфере социального обеспечения, проводимые департаментом эффективности госуправления (DOGE) под руководством Илона Маска, а также выразил опасения избирателей по поводу притязаний Трампа на Гренландию и Канаду.
AP News называет многочасовую речь Букера «замечательным проявлением выносливости», поскольку демократы пытаются показать «разочарованным сторонникам», что делают все возможное, чтобы оспорить программу действующего президента.
24 марта «Ведомости» писали, что Демпартия США переживает кадровый и идейный кризисы. Как пояснял старший научный сотрудник ИСКРАН Павел Кошкин, у демократов есть несколько основных проблем: политическая ригидность, неспособность модернизировать повестку и противоречивое наследие предыдущего президента США Джо Байдена, которое по-прежнему тянет их вниз и отталкивает часть ранее лояльного электората. Согласно последнему исследованию SSRS, 57% демократов и независимых, голосующих за демократов, хотят, чтобы партия посвятила себя борьбе с повесткой республиканцев. И только 42% выступают за сотрудничество c ними.