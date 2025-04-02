Сенатор-демократ Кори Букер установил рекорд, критиковав Трампа 25 часов подряд

24 марта «Ведомости» писали, что Демпартия США переживает кадровый и идейный кризисы. Как пояснял старший научный сотрудник ИСКРАН Павел Кошкин, у демократов есть несколько основных проблем: политическая ригидность, неспособность модернизировать повестку и противоречивое наследие предыдущего президента США Джо Байдена, которое по-прежнему тянет их вниз и отталкивает часть ранее лояльного электората. Согласно последнему исследованию SSRS, 57% демократов и независимых, голосующих за демократов, хотят, чтобы партия посвятила себя борьбе с повесткой республиканцев. И только 42% выступают за сотрудничество c ними.