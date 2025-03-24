Демпартия США переживает кадровый и идейный кризисы

Демпартия США переживает кадровый и идейный кризисыНовых лидеров пока не видно
Бывший вице-президент США демократка Камала Харрис, проигравшая президентские выборы в ноябре 2024 г. Дональду Трампу, оказалась фаворитом борьбы за партийную номинацию на выборах президента в 2028 г. По данным опроса агентства Morning Consult, 36% демократов и склонных голосовать за них независимых считают, что были бы готовы проголосовать за нее.
Ни один из других 18 потенциальных претендентов, перечисленных в списке, не набрал и половины от ее результата. Это касается и тех, кто считался вероятным «чемпионом». Например, губернатор Калифорнии Гавин Ньюсом получил всего 5%, а его коллега из Пенсильвании Джош Шапиро – 4%. Хуже ситуация у губернаторов Мичигана Гретхен Уитмер, Иллинойса – Джея Притцкера и Кентукки – Энди Бешира – все набрали по 2%. На втором месте после Харрис был экс-министр транспорта Пит Буттиджич с 10%.
За три года до новой президентской гонки ситуация успеет измениться, но результаты опроса появились в период внутреннего кризиса демпартии. Согласно последнему исследованию SSRS, 57% демократов и независимых, голосующих за демократов, хотят, чтобы партия посвятила себя борьбе с повесткой республиканцев. И только 42% предпочитают сотрудничество c ними. В марте 2017 г. (в первые месяцы первого срока Трампа) доля последних составляла 74%, а первых – 23%. По данным телеканала CNN, в целом среди американцев только 29% относятся позитивно к демпартии – минимум с 1992 г. и на 20 п. п. меньше, чем в январе 2021 г. Для сравнения, рейтинг республиканцев составляет 36%.
К более активным действиям призывает левое крыло демпартии во главе с конгрессвумен Александрией Окасией-Кортес и сенатором Берни Сандерсом (независимый, но голосует с демократами). «Нужно больше людей способных отважно бороться за рабочий класс», – заявила Кортес на митинге в Аризоне 22 марта. Вместе с Сандерсом она колесит по штатам с митингами под лозунгом «боритесь с олигархией».
Кроме того, приблизительно с середины марта во время встреч с демократами избиратели требуют от них не только большей активности, но и агрессивности в борьбе с нынешним хозяином Белого дома.
Причина конкретно нынешнего запроса на сопротивление – решение лидера демократов в сенате Чака Шумера 14 марта помочь республиканцам одобрить временное финансирование (CR) правительства, условия которого не устраивали значительное количество его однопартийцев.
Сам Шумер попытался оправдаться на одной из телепередач на канале ABC News 19 марта. По его словам, победа на промежуточных выборах – единственная возможность для демократов остановить Трампа, а блокировка бюджета привела бы к шатдауну (закрытие правительства), ответственность за который могли возложить на демократов. Но противники Шумера не отступают. Как сообщил портал Axios, несколько демократов из палаты уже призвали к его смещению. Некоторые из них просят Кортес баллотироваться в сенат и быть соперником Шумера за номинацию на место сенатора от Нью-Йорка в 2028 г.
Некоторые американские СМИ, включая газету The New York Times, сравнили происходящее с «движением чаепития» (tea party, консервативное движения в 2008–2010 гг., выступавшее за балансирование бюджета, а позже – против большинства инициатив 44-го президента США Барака Обамы), которое было одной из причин усиления правого крыла республиканцев. Но стоит помнить, что запрос среди демократического электората на активную борьбу с республиканцами ощущался еще в первый срок Трампа (2017–2021 гг.). Поэтому на промежуточных выборах в 2018 г. избралось много новых конгрессменов-демократов с более левыми взглядами, включая Кортес.
У демократов две проблемы: политическая ригидность, неспособность модернизировать повестку и противоречивое наследие Джо Байдена, которое по-прежнему тянет их вниз и отталкивает часть ранее лояльного электората, говорит главный научный сотрудник ИСКРАН Павел Кошкин. По его мнению, из-за кризиса лидерства Харрис и других рано списывать со счетов. «Демократы сами загнали себя в угол: они, с одной стороны, должны выступить единым фронтом против Трампа, с другой – продемонстрировать волю к компромиссу. Это крайне сложно. Но возможно. Поэтому не исключено, что будет некоторое смещение к центру», – сказал американист.
Движение к центру возможно, соглашается руководитель «Дубравский консалтинг» Павел Дубравский. Но он считает, что радикализация партии также крайне вероятна. Политтехнолог объяснил, что демократы страдают от отсутствия идеологического стержня, что и есть главная причина отсутствия общего плана по борьбе с Трампом. К тому же Дубравский видит преимущество республиканцев в сфере коммуникации, особенно через «новые медиа», такие как подкасты и блоги.