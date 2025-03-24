Демпартия США переживает кадровый и идейный кризисы

Сам Шумер попытался оправдаться на одной из телепередач на канале ABC News 19 марта. По его словам, победа на промежуточных выборах – единственная возможность для демократов остановить Трампа, а блокировка бюджета привела бы к шатдауну (закрытие правительства), ответственность за который могли возложить на демократов. Но противники Шумера не отступают. Как сообщил портал Axios, несколько демократов из палаты уже призвали к его смещению. Некоторые из них просят Кортес баллотироваться в сенат и быть соперником Шумера за номинацию на место сенатора от Нью-Йорка в 2028 г.