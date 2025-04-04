ВЦИОМ: на прямой вопрос о доверии Путину утвердительно ответили 79,8% опрошенных

ВЦИОМ: на прямой вопрос о доверии Путину утвердительно ответили 79,8% опрошенныхВ спонтанном рейтинге доверия, когда нужно без подсказок назвать политика, имя президента указали 38,6%
С 24 по 30 марта на прямой вопрос о доверии президенту РФ Владимиру Путину положительно ответили 79,8% респондентов, указано на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). За неделю показатель сократился на 0,9 п. п. При этом в спонтанном рейтинге, когда респондент без подсказок должен назвать политика, которому он доверяет, имя главы государства указали 38,6% (+1,1 п. п. за март).
В телефонном опросе по случайной выборке мобильных номеров участвовали 1600 россиян в возрасте от 18 лет. На прямой вопрос о доверии премьер-министру Михаилу Мишустину положительно ответили 61,8% респондентов, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову – 36,2% (+3 п. п.), главе «Справедливой России» Сергею Миронову – 30,1% опрошенных (-1,4 п. п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому – 22,3% (-0,9 п. п.), главе «Новых людей» Алексею Нечаеву – 8,8% (-1,7 п. п.).
В спонтанном рейтинге доверия российским политикам вторую и третью позиции в списке после Путина занимают министр иностранных дел Сергей Лавров – 19,8% (+1,2 п. п. за март) и Мишустин 16,3% (+0,4 п. п. за март).
Одобряют работу президента 77,4% (-0,8 п. п. за неделю) респондентов ВЦИОМа. Деятельность Мишустина и правительства РФ позитивно оценили 53,9% (+1,2 п. п.) и 53,4% (+1,5 п. п.) опрошенных соответственно.
Если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, то за «Единую Россию», скорее всего, проголосовали бы 35,5% респондентов, следует из данных ВЦИОМа. Уровень поддержки этой партии упал на 0,2 п. п. за неделю. За ЛДПР проголосовали бы 11% (+0,4 п. п.), за КПРФ – 10,1% (+0,1 п. п.). Еще 6,6% респондентов поддержали бы «Новых людей», а 4% граждан – партию «Справедливая Россия – За правду» (+0,2 п. п.). Не стали бы голосовать 12% россиян (+0,1 п. п.), а 10,2% хотели бы поддержать непарламентские партии (+0,1 п. п.). Затруднились ответить 9,2% (-0,6 п. п.). Испортили бы бюллетень 1,4% россиян (+0,1 п. п.).
3 апреля, в преддверии третьей годовщины со дня смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского, ВЦИОМ также представил результаты об отношении к нему граждан РФ. При жизни он входил в тройку заслуживающих доверия политиков – после Путина и Мишустина. В период болезни уровень доверия к Жириновскому возрос, а вскоре после его смерти, в конце апреля 2022 г., достиг рекордных 60%. Спустя три года этот показатель вырос еще на 6 п. п. и, вероятно, будет укрепляться и дальше, полагают эксперты ВЦИОМа. Такой динамике отчасти способствовали прогнозы Жириновского об Украине и Ближнем Востоке, которые со временем приобрели новое звучание, укрепив его образ как «главного пророка политического олимпа».