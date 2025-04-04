ВЦИОМ: на прямой вопрос о доверии Путину утвердительно ответили 79,8% опрошенных

3 апреля, в преддверии третьей годовщины со дня смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского, ВЦИОМ также представил результаты об отношении к нему граждан РФ. При жизни он входил в тройку заслуживающих доверия политиков – после Путина и Мишустина. В период болезни уровень доверия к Жириновскому возрос, а вскоре после его смерти, в конце апреля 2022 г., достиг рекордных 60%. Спустя три года этот показатель вырос еще на 6 п. п. и, вероятно, будет укрепляться и дальше, полагают эксперты ВЦИОМа. Такой динамике отчасти способствовали прогнозы Жириновского об Украине и Ближнем Востоке, которые со временем приобрели новое звучание, укрепив его образ как «главного пророка политического олимпа».