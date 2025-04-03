ВЦИОМ: доверие россиян к Жириновскому продолжает расти даже после его смерти
6 апреля будет третья годовщина со дня смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. За это время доверие россиян к нему выросло на 6 п. п. до 66% и, вероятно, будет укрепляться и в дальнейшем. Об этом сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который провел соответствующий опрос среди 1600 респондентов.
При жизни политик входил в тройку заслуживающих доверия политиков: после президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина. В период болезни уровень доверия к Жириновскому возрос, а вскоре после его смерти, в конце апреля 2022 г., достиг рекордных 60%.
Такой динамике способствовали прогнозы лидера ЛДПР об Украине и Ближнем Востоке, которые со временем приобрели новое звучание, укрепив его образ как «главного пророка политического Олимпа». Кроме того, после смерти политика обсуждаются его достижения и вклад в развитие страны, в результате чего формируется более привлекательный, отчасти даже мифологизированный образ личности, отмечает ВЦИОМ.
75-летний Жириновский умер в Москве после тяжелой и продолжительной болезни. Вскоре после этого в сети стали активно распространяться старые видео, где политик предсказывает различные события, которые затем сбывались. Например, выступление Жириновского в Госдуме в декабре 2021 г., где он говорил о возможном начале военных действий 22 февраля 2022 г. Кроме того, касательно ситуации на Ближнем Востоке еще в 2019 г. лидер ЛДПР заявил, что там будут «такие события, что все вообще забудут, что такое Украина».
В декабре 2024 г. Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, отметил, что Жириновский – не предсказатель, а «эрудированный и подготовленный человек». Так он ответил на блиц-вопрос о том, сбудутся ли и другие прогнозы Жириновского, выходящие за пределы ближневосточной повестки.