Газета
Телеграм
/ Политика

ВЦИОМ: доверие россиян к Жириновскому продолжает расти даже после его смерти

Ведомости

6 апреля будет третья годовщина со дня смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. За это время доверие россиян к нему выросло на 6 п. п. до 66% и, вероятно, будет укрепляться и в дальнейшем. Об этом сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который провел соответствующий опрос среди 1600 респондентов.

При жизни политик входил в тройку заслуживающих доверия политиков: после президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина. В период болезни уровень доверия к Жириновскому возрос, а вскоре после его смерти, в конце апреля 2022 г., достиг рекордных 60%.

Такой динамике способствовали прогнозы лидера ЛДПР об Украине и Ближнем Востоке, которые со временем приобрели новое звучание, укрепив его образ как «главного пророка политического Олимпа». Кроме того, после смерти политика обсуждаются его достижения и вклад в развитие страны, в результате чего формируется более привлекательный, отчасти даже мифологизированный образ личности, отмечает ВЦИОМ.

75-летний Жириновский умер в Москве после тяжелой и продолжительной болезни. Вскоре после этого в сети стали активно распространяться старые видео, где политик предсказывает различные события, которые затем сбывались. Например, выступление Жириновского в Госдуме в декабре 2021 г., где он говорил о возможном начале военных действий 22 февраля 2022 г. Кроме того, касательно ситуации на Ближнем Востоке еще в 2019 г. лидер ЛДПР заявил, что там будут «такие события, что все вообще забудут, что такое Украина».

В декабре 2024 г. Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, отметил, что Жириновский – не предсказатель, а «эрудированный и подготовленный человек». Так он ответил на блиц-вопрос о том, сбудутся ли и другие прогнозы Жириновского, выходящие за пределы ближневосточной повестки.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных