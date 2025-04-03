ВЦИОМ: доверие россиян к Жириновскому продолжает расти даже после его смерти

75-летний Жириновский умер в Москве после тяжелой и продолжительной болезни. Вскоре после этого в сети стали активно распространяться старые видео, где политик предсказывает различные события, которые затем сбывались. Например, выступление Жириновского в Госдуме в декабре 2021 г., где он говорил о возможном начале военных действий 22 февраля 2022 г. Кроме того, касательно ситуации на Ближнем Востоке еще в 2019 г. лидер ЛДПР заявил, что там будут «такие события, что все вообще забудут, что такое Украина».