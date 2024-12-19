«Он не предсказатель». Путин оценил прогнозы Жириновского

«Я был хорошо знаком с Владимиром Вольфовичем. Он не предсказатель. Он любил эпатаж и с удовольствием и эффектно все делал это. Но он был человеком очень эрудированным и хорошо подготовленным, он же специалистом был по Ближнему востоку. Он реально эксперт», – сказал президент. По словам Путина, все, что прогнозировал Жириновский, «действительно сбывается, потому что он говорил это на основе анализа происходящего у нас в стране и во всем мире».