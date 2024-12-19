«Он не предсказатель». Путин оценил прогнозы Жириновского

«Он не предсказатель». Путин оценил прогнозы ЖириновскогоПо словам президента, лидер ЛДПР в первую очередь был эрудированным человеком
Основатель ЛДПР Владимир Жириновский (умер в апреле 2022 г. от последствий ковида) – не предсказатель, а «эрудированный и подготовленный человек», в том числе по части Ближнего Востока, сказал президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Так он ответил на блиц-вопрос о том, сбудутся ли и другие предсказания Жириновского, выходящие за пределы ближневосточной повестки.
«Я был хорошо знаком с Владимиром Вольфовичем. Он не предсказатель. Он любил эпатаж и с удовольствием и эффектно все делал это. Но он был человеком очень эрудированным и хорошо подготовленным, он же специалистом был по Ближнему востоку. Он реально эксперт», – сказал президент. По словам Путина, все, что прогнозировал Жириновский, «действительно сбывается, потому что он говорил это на основе анализа происходящего у нас в стране и во всем мире».
Жириновский специализировался на Ближнем Востоке – в 1970 г. он с отличием окончил историко-филологический факультет Института восточных языков (с 1972 г. – Институт стран Азии и Африки) при Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова по специальности «Турция и турецкий язык».
В сети после смерти основателя ЛДПР стали активно распространяться видео, где Жириновский предсказывает различные события и они спустя время сбываются. Например, касательно ситуации на Ближнем Востоке он говорил еще в 2019 г., что там буду «такие события, что все вообще забудут, что такое Украина». «Дело идет о третьей мировой войне», – говорил он в одном из ток-шоу.
В начале октября многие вспомнили об этом предсказании, когда Израиль впервые за 50 лет объявил о переходе в состояние войны. При этом, согласно прогнозам Жириновского, в войне с мусульманским миром Израилю не удастся устоять как государству. Касательно ситуации на Украине Жириновский в 2019 г. говорил, что президентское голосование, на котором одержал победу Владимир Зеленский, станет последним для страны.
Выставку «ЛДПР: 35 лет с народом» на ВДНХ посещал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. После партийный съезд 13 декабря посетил лично первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он тогда заявил, что партия сумела пережить кризис после смерти основателя ЛДПР Владимира Жириновского в 2022 г. и сейчас активно развивается.
«Партия, конечно, прошла через непростой период после ухода из жизни Жириновского. По честному, вы все помните, что было много разных экспертов, которые говорили, что ЛДПР – это партия одного человека и после ухода из жизни Жириновского она не сможет существовать. Хочу сказать вам слова благодарности и уважения, руководству и активу, что вы смогли преодолеть непростой период. Партия не только не развалилась, но и активно набирает доверие людей», – сказал Кириенко. ЛДПР, по его словам, есть и будет одной из системообразующих «государственно-патриотических» сил.
Положительную оценку основателя ЛДПР можно расценить как похвалу самой партии и деятельности ее нынешнего лидера Леонида Слуцкого, говорит политолог Константин Калачев. Это подтверждает теорию, что в 2026 г., на выборах Госдумы ЛДПР власти видят второй партией, считает он. По его оценке, ЛДПР – это самая системная из партий парламентской оппозиции. Высказывание Путина –это элемент административной поддержки ЛДПР против КПРФ, согласился президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.