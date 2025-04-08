Новым премьером Сербии может стать беспартийный эндокринолог

Предложив Мацуту на пост премьера, Вучич принял очень грамотное решение, не соглашается научный сотрудник Института славяноведения РАН Яков Смирнов. Мацута – это яркий представитель интеллигенции, через которого Вучич может наладить с ней диалог. Это важно, так как одной из движущих сил протестов было студенчество, которое вывела на улицы именно профессура. При этом нельзя исключать, что у него получится собрать правительство, а для внешних игроков – России, ЕС, США и Китая – Мацута является международно признанным ученым, так что его премьерство не вызовет противления «снаружи».