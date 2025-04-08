Новым премьером Сербии может стать беспартийный эндокринолог

Новым премьером Сербии может стать беспартийный эндокринологНо это не поможет президенту страны Александру Вучичу успокоить протесты
Президент Сербии Александр Вучич предложил на пост премьер-министра страны профессора-эндокринолога Джуро Мацуту. Об этом сообщило «Радио и телевидение Сербии». По словам Вучича, беспартийный Мацута обладает «преданностью делу и компетентностью, необходимыми для выполнения обязанностей председателя правительства». Вучич назвал Мацуту «вероятно, крупнейшим специалистом в области эндокринологии от Вены до Стамбула». Состав нового правительства будет объявлен к 18 апреля. Это необходимо именно к этому сроку, иначе страну ждут внеочередные парламентские выборы в июне.
Ранее, 28 января, бывший премьер Сербии Милош Вучевич подал в отставку. Причиной отставки стали протесты из-за трагедии во втором по величине городе Сербии Нови-Саде. На вокзале города в ноябре 2024 г. обрушился навес, что привело к гибели 16 человек, включая детей.
Новому премьеру предстоит решить ряд сложных задач, таких как вопрос пошлин на сербские товары, введенных президентом США Дональдом Трампом (их размер составил 37%). Кроме того, вновь созданное правительство должно «ускорить европейский путь» Сербии, противостоять внешнему давлению и обеспечить как иностранные, так и внутренние инвестиции.
Мацута – один из признанных на мировом уровне эндокринологов, руководитель отделения по опухолям эндокринной системы и наследственным онкологическим синдромам в Клинике эндокринологии, диабета и болезней метаболизма в Университетском клиническом центре Сербии. Кроме того, он преподает в Афинах и Скопье. Является председателем Сербского общества репродуктивной эндокринологии и членом исполнительного совета Европейского общества эндокринологии. При этом Мацута, хоть и беспартийный, член руководства общенационального фронта «Движение за народ и державу», за созданием которого стоит президент Вучич.
Из-за нарастающего кризиса власти оппозиция и правящая партия не смогли договориться о кандидатуре премьер-министра, говорит директор Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Екатерина Энтина. Итогом этих разногласий стало назначение Вучичем «премьера-эксперта», который, скорее всего, попробует собрать кабинет министров примерно наполовину из политиков и по каким-то позициям из экспертов. Скорее всего, такой кабинет будет обладать минимальной устойчивостью, что свидетельствует о том, что Сербию снова ждут внеочередные выборы осенью – в начале зимы, продолжает она. При этом, несмотря на свою исключительно технократическую сущность, Мацута как премьер-министр не сможет успокоить протестующих против правительства Вучича – демонстранты считают, что президент Сербии таким образом пытается запутать ситуацию.
Перспектива внеочередных выборов зависит не от фигуры премьера, а от размаха протестов в стране и устойчивости власти, говорит основатель проекта «Балканист» Олег Бондаренко. Правящая в Сербии коалиция Сербской прогрессивной партии и социалистов пока удерживает власть в своих руках. Пока у власти находится Вучич, фамилия премьер-министра не имеет значения – все они, в том числе Мацута, будут делать то, что им говорит президент. Поэтому назначение Мацуты не приведет абсолютно ни к какому успокоению протестующих, резюмирует Бондаренко.
Предложив Мацуту на пост премьера, Вучич принял очень грамотное решение, не соглашается научный сотрудник Института славяноведения РАН Яков Смирнов. Мацута – это яркий представитель интеллигенции, через которого Вучич может наладить с ней диалог. Это важно, так как одной из движущих сил протестов было студенчество, которое вывела на улицы именно профессура. При этом нельзя исключать, что у него получится собрать правительство, а для внешних игроков – России, ЕС, США и Китая – Мацута является международно признанным ученым, так что его премьерство не вызовет противления «снаружи».