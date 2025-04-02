Венгрия и Сербия укрепляют военные связи

Хорваты и албанцы достаточно давно традиционно тяготеют к связям с Косовом, а не с Сербией, при этом Венгрия давно наращивает сотрудничество с Белградом, замечает ведущий эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Юлия Семке. Соглашение с Будапештом стало ответной мерой, говорит эксперт, «трехсторонний меморандум очевидно антисербский и очень болезнен для Сербии, как и любое соглашение иностранных государств с Косовом: для Белграда это недопустимо, так как они считают эту территорию своей». Соглашения членов НАТО Хорватии и Венгрии с потенциальными противниками на Балканах не вписываются в рамки НАТО, отмечает Семке. Другое дело, что Будапешт в своей внешней политике не вписывается в общеевропейский консенсус, продолжает эксперт. И Венгрия достаточно давно является главным посредником по интеграции Сербии в ЕС, добавляет политолог.