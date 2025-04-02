Венгрия и Сербия укрепляют военные связи

Венгрия и Сербия укрепляют военные связиОни договорились об этом после аналогичного соглашения Хорватии, Албании и Косова
Сербия и Венгрия 1 апреля подписали соглашение о широком военном сотрудничестве, сообщает «Радио и телевидение Сербии» (RTS). Документ подписали министры обороны Сербии Братислав Гашич и его венгерский коллега Криштоф Салаи-Бобровницки. Это соглашение конкретизирует договор 2023 г. о стратегическом партнерстве в области обороны и приближает заключение полноценного военного союза между двумя государствами, заявил президент Сербии Александр Вучич.
В отличие от Сербии Венгрия входит в НАТО. По словам Вучича, Венгрия – самый главный военный партнер Сербии из всех стран региона, «если судить по количеству и важности совместных мероприятий». «Ключевые элементы этих отношений – военное сотрудничество через реализацию двусторонних и многонациональных учений, военно-техническое сотрудничество по приобретению систем и средств вооружений», – добавил сербский лидер. Он подчеркнул, что в этом году министерства обороны обеих стран договорились провести 79 совместных мероприятий, тогда как в рекордном 2023 году их было 48. Белград и Будапешт планируют наладить сотрудничество в военной медицине, образовании и промышленности, а также провести совместные военные учения.
Помимо этого Вучич указал на важность Венгрии для сербской торговли. По итогам прошлого года товарооборот двух стран составил 3,3 млрд евро, при этом с 2020 г. сербский экспорт в Венгрию вырос в 5,6 раза, а импорт из Венгрии – в 2,3 раза, отметил сербский лидер. Согласно данным аналитического портала ОЕС, в 2023 г. Венгрия заняла второе место в экспорте Сербии ($2,26 млрд, доля – 6,9%) и третье в импорте ($1,83 млрд, 4,7%). Для сравнения: в 2023 г. российско-сербский товарооборот составил $3 млрд, а в 2024 г. снизился до $2,4 млрд.
Министерства обороны Сербии и Венгрии подписали соглашение об укреплении военного и военно-технического взаимодействия в июне 2023 г. в поселке Палич на сербской территории близ венгерской границы. Текущие сербско-венгерские договоренности в сфере обороны состоялись через две недели после подписания оборонной декларации между министерствами обороны соседних с Сербией Хорватии, Албании и частично признанного Косова. Подписанный 18 марта в Тиране документ предусматривает взаимодействие участников в подготовке кадров, проведение учений, противодействие внешним угрозам, а также обмен разведданными и «согласование политики и позиций участников с евроатлантическими многосторонними структурами».
Подписанные меморандумы в строгом смысле военными союзами не являются, но стимулируют совместные военные учения, констатирует научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Анастасия Малешевич. Сербия пошла на заключение соглашения с Венгрией в ответ на недружественные договоренности Хорватии, Албании и непризнанного Косова, причем последнему вообще запрещено иметь армию, напоминает эксперт. «Для Сербии военное сближение с Венгрией, страной НАТО, может служить пока что символическим отступлением от доктрины нейтралитета и является вынужденным шагом, но в то же время призвано сдержать развитие региональных военных альянсов, направленных против Белграда», – поясняет Малешевич.
Хорваты и албанцы достаточно давно традиционно тяготеют к связям с Косовом, а не с Сербией, при этом Венгрия давно наращивает сотрудничество с Белградом, замечает ведущий эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Юлия Семке. Соглашение с Будапештом стало ответной мерой, говорит эксперт, «трехсторонний меморандум очевидно антисербский и очень болезнен для Сербии, как и любое соглашение иностранных государств с Косовом: для Белграда это недопустимо, так как они считают эту территорию своей». Соглашения членов НАТО Хорватии и Венгрии с потенциальными противниками на Балканах не вписываются в рамки НАТО, отмечает Семке. Другое дело, что Будапешт в своей внешней политике не вписывается в общеевропейский консенсус, продолжает эксперт. И Венгрия достаточно давно является главным посредником по интеграции Сербии в ЕС, добавляет политолог.
Такого рода соглашения иллюстрируют начало фрагментации, «регионализации» политики отдельных европейских стран в области безопасности, формирование «групп по интересам», отмечает Семке. «Это не означает раскола внутри НАТО, но создает предпосылки для межгосударственных договоренностей в Европе за пределами этого военного альянса, отдельных его членов со странами, которые не входят в организацию», – говорит эксперт.