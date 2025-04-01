Зачем лидер боснийских сербов посетил Москву

Визит лидера боснийских сербов в Москву произошел в контексте стратегии властей республики на отделение энтитета от БиГ, полагает научный сотрудник Института славяноведения РАН Яков Смирнов. Как считает эксперт, посредством переговоров с Путиным Додику важно показать международному сообществу наличие у боснийских сербов союзника в лице крупной державы. «Отношения с Додиком также важны и для Москвы: он – один из лидеров боснийских сербов, более предсказуемый и лояльный к России, чем президент Сербии Александр Вучич. Фактически Республика Сербская – опора России на Балканах, которая позволяет ей выстроить отношения с сербскими элитами и укрепить свое влияние во всем регионе. Поэтому Москва не признает решения властей БиГ и будет защищать Додика на международной арене», – считает эксперт.