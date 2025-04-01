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Зачем лидер боснийских сербов посетил Москву

Визит Милорада Додика начался на фоне его уголовного преследования на родине
Нурлан Гасымов
Глеб Мишутин
Михаил Терещенко / ТАСС / Пресс-служба президента России
Михаил Терещенко / ТАСС / Пресс-служба президента России

Российский президент Владимир Путин 1 апреля принял в Москве лидера Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорада Додика. С российской стороны на встрече также присутствовал помощник российского президента Юрий Ушаков, а с сербской – министр научно-технологического развития и высшего образования Желько Будимир и глава представительства в России Душко Перович, передает пресс-служба Кремля. Визит сербского государственного деятеля в российскую столицу состоялся, несмотря на инициированный против него Интерполом международный розыск.

Вскоре после окончания переговоров Додик на своей странице в Х написал, что на встрече лидеры затронули политическую ситуацию в Боснии и Герцеговине (БиГ). Лидер боснийских сербов также напомнил, что Россия остается одним из основных гарантов Дейтонского соглашения 1995 г., приведшее к окончанию гражданской войны в стране.

«В этих рамках Москва будет выступать за прекращение и упразднение работы международных институтов, особенно фальшивого высокого представителя или, как он (президент России Владимир Путин. – "Ведомости") говорит, нелегитимного представителя. Его интересовали детали, что мы делаем и как работаем», – отметил Додик.

Лидер боснийских сербов говорил о планах посетить Россию для «встречи на самом высоком уровне» вскоре после того, как 26 февраля суд БиГ заочно приговорил политика к году тюремного заключения и шести годам запрета на политическую деятельность за игнорирование решений высокого представителя международного сообщества в стране Кристиана Шмидта, выполняющего в стране функции внешнего управляющего.

Основанием для уголовного преследования стал подписанный Додиком в 2023 г. указ, по которому приговоры Конституционного суда БиГ и решения высокого представителя не будут применяться в Республике Сербской (РС). Сам политик не признает свою вину, а после вынесения приговора по его инициативе местный парламент принял законы, запрещающие федеральной полиции и федеральным представителям судебной системы входить на территорию РС. Впоследствии Конституционный суд БиГ признал эти нормы незаконными.

Через две недели после вынесения приговора, 12 марта, прокуратура БиГ запросила органы безопасности РС о содействии в задержании Додика, а вместе с ним и премьер-министра этнитета Радована Вишковича и председателя местного парламента Ненада Стевандича. Но глава МВД РС Синиша Каран отклонил этот запрос. А 27 марта Интерпол выдал ордер на арест президента РС и Стевандича по обвинению в предполагаемом совершении преступления «Нападение на конституционный строй», сообщала сербская газета «Политика». В это же время министр внутренних дел РС Ивица Дачич заявил, что инициатива Интерпола не имеет юридической силы и нарушает устав организации.

Помимо этого руководитель боснийских сербов неоднократно угрожал проведением референдума о выходе РС из Боснии. 

Визит лидера боснийских сербов в Москву произошел в контексте стратегии властей республики на отделение энтитета от БиГ, полагает научный сотрудник Института славяноведения РАН Яков Смирнов. Как считает эксперт, посредством переговоров с Путиным Додику важно показать международному сообществу наличие у боснийских сербов союзника в лице крупной державы. «Отношения с Додиком также важны и для Москвы: он – один из лидеров боснийских сербов, более предсказуемый и лояльный к России, чем президент Сербии Александр Вучич. Фактически Республика Сербская – опора России на Балканах, которая позволяет ей выстроить отношения с сербскими элитами и укрепить свое влияние во всем регионе. Поэтому Москва не признает решения властей БиГ и будет защищать Додика на международной арене», – считает эксперт.

Додик прибыл в российскую столицу вечером 31 марта. Накануне переговоров с Путиным сербский политик на своей странице в Х опубликовал видеозапись, где он на фоне Могилы Неизвестного Солдата сообщил, что по приглашению российского президента он еще раз планирует посетить Москву на празднование 80-летия Победы 9 мая.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

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