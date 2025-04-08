Путин обсудил с Воробьевым развитие Московской области

Путин обсудил с Воробьевым развитие Московской областиГубернатор рассказал о ключевых проектах в медицине и транспорте
Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Разговор был посвящен социальным и инфраструктурным инициативам, реализуемым в регионе, а также мерам поддержки участников специальной военной операции.
В начале встречи Воробьев доложил главе государства о результатах работы фонда «Защитники Отечества», который оказывает помощь бойцам СВО и их семьям. По его словам, поддержка уже была оказана 18 000 человек. Кроме того, губернатор рассказал о запуске регионального проекта «Время героев», в рамках которого планируется вовлечь около 6000 участников.
В числе приоритетных тем – развитие здравоохранения. Воробьев отметил, что детский центр имени Рошаля вышел на проектную мощность и теперь способен проводить до 60 операций в день. Ежегодно учреждение сможет принимать до 115 000 маленьких пациентов. Также губернатор сообщил о строительстве новой областной больницы в Балашихе, рассчитанной на 2 млн человек. Ввод объекта запланирован на декабрь 2027 г. Параллельно в регионе готовятся к началу возведения госпиталя в Мытищах – работы должны стартовать в текущем году.
В ходе встречи также обсуждались меры по улучшению транспортной доступности. В частности, речь шла о строительстве новой дороги в Королев. Проблему многокилометровых пробок жители озвучили президенту во время прошлогодней прямой линии. Сдать объект, по данным губернатора, планируется в I квартале 2026 г.
Отдельное внимание было уделено модернизации систем ЖКХ. По словам губернатора, регион реализует крупномасштабную программу по обновлению электросетей – как для бытовых нужд, так и для индустриальных парков.
«Мы обращались к вам, потому что постоянно «бьем» пики потребления электроэнергии плюс индустриальные парки. Нужна мощная энергообеспеченность, поэтому такую программу мы реализуем», – заявил Воробьев.
Президент отметил, что это очень капиталоемкая программа. Губернатор подтвердил это, отметив, что речь идет о сумме порядка 290 млрд руб. на пять лет. Но, по словам Воробьева, «сегодня как никогда без энергии очень сложно обеспечивать прорыв, развитие экономики».
Ранее 8 апреля в ходе брифинга пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал Московскую область одним из важнейших регионов страны. Он отметил, что Путин и Воробьев регулярно встречаются, чтобы обсудить текущее состояние дел.