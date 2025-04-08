Путин обсудил с Воробьевым развитие Московской области

В числе приоритетных тем – развитие здравоохранения. Воробьев отметил, что детский центр имени Рошаля вышел на проектную мощность и теперь способен проводить до 60 операций в день. Ежегодно учреждение сможет принимать до 115 000 маленьких пациентов. Также губернатор сообщил о строительстве новой областной больницы в Балашихе, рассчитанной на 2 млн человек. Ввод объекта запланирован на декабрь 2027 г. Параллельно в регионе готовятся к началу возведения госпиталя в Мытищах – работы должны стартовать в текущем году.