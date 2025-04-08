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Путин обсудил с Воробьевым развитие Московской области

Губернатор рассказал о ключевых проектах в медицине и транспорте
Елена Вострикова
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Разговор был посвящен социальным и инфраструктурным инициативам, реализуемым в регионе, а также мерам поддержки участников специальной военной операции.

В начале встречи Воробьев доложил главе государства о результатах работы фонда «Защитники Отечества», который оказывает помощь бойцам СВО и их семьям. По его словам, поддержка уже была оказана 18 000 человек. Кроме того, губернатор рассказал о запуске регионального проекта «Время героев», в рамках которого планируется вовлечь около 6000 участников.

В числе приоритетных тем – развитие здравоохранения. Воробьев отметил, что детский центр имени Рошаля вышел на проектную мощность и теперь способен проводить до 60 операций в день. Ежегодно учреждение сможет принимать до 115 000 маленьких пациентов. Также губернатор сообщил о строительстве новой областной больницы в Балашихе, рассчитанной на 2 млн человек. Ввод объекта запланирован на декабрь 2027 г. Параллельно в регионе готовятся к началу возведения госпиталя в Мытищах – работы должны стартовать в текущем году.

В ходе встречи также обсуждались меры по улучшению транспортной доступности. В частности, речь шла о строительстве новой дороги в Королев. Проблему многокилометровых пробок жители озвучили президенту во время прошлогодней прямой линии. Сдать объект, по данным губернатора, планируется в I квартале 2026 г.

Отдельное внимание было уделено модернизации систем ЖКХ. По словам губернатора, регион реализует крупномасштабную программу по обновлению электросетей – как для бытовых нужд, так и для индустриальных парков.

«Мы обращались к вам, потому что постоянно «бьем» пики потребления электроэнергии плюс индустриальные парки. Нужна мощная энергообеспеченность, поэтому такую программу мы реализуем», – заявил Воробьев.

Президент отметил, что это очень капиталоемкая программа. Губернатор подтвердил это, отметив, что речь идет о сумме порядка 290 млрд руб. на пять лет. Но, по словам Воробьева, «сегодня как никогда без энергии очень сложно обеспечивать прорыв, развитие экономики».

Ранее 8 апреля в ходе брифинга пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал Московскую область одним из важнейших регионов страны. Он отметил, что Путин и Воробьев регулярно встречаются, чтобы обсудить текущее состояние дел.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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