Путин встретится с губернатором Московской области Воробьевым
Президент РФ Владимир Путин 8 апреля проведет встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, сегодня президент будет работать в Кремле. Встреча с главой Московской области запланирована на вторую половину дня.
«Это один из важнейших регионов нашей страны, и президент регулярно проводит встречи с Воробьевым, обсуждает то, как обстоят дела в регионе по всем основным параметрам», – пояснил Песков.
По информации представителя Кремля, также у Путина запланирован ряд других совещаний и встреч, но они уже будут закрытыми.
5 февраля Путин утвердил состав президиума Госсовета России. Это конституционный государственный орган, формируемый президентом. Глава государства включил в президиум 26 человек, в их число вошел и Воробьев.