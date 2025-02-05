Путин утвердил состав президиума Госсовета России

Путин утвердил состав президиума Госсовета РоссииВ него вошли 26 человек
Президент России Владимир Путин утвердил состав Государственного совета России, в него вошли 26 человек. Это следует из распоряжения, опубликованного на портале правовых актов.
В состав Госсовета вошли: премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, первый заместитель руководителя администрации президента (АП) Сергей Кириенко, замруководителя АП Максим Орешкин, помощник президента и секретарь Госсовета Алексей Дюмин, начальник управления президента по вопросам формирования и деятельности Госсовета Владимир Симоненко.
Среди губернаторов, вошедших в состав совета, указаны: губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, губернатор Красноярского края Михаил Котюков, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, губернатор Нижегородской области Андрей Никитин, губернатор Калужской области Владислав Шапша, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, глава ЯНАО Дмитрий Артюхов, а также губернатор Севастополя Михаил Развожаев и др.
Госсовет – это конституционный государственный орган, формируемый президентом. Он необходим для согласованного функционирования и взаимодействия органов власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики и приоритетных направлений социально-экономического развития государства. Председателем Госсовета является президент России Путин.
В июле 2024 г. Путин обновил состав президиума Госсовета. Тогда в состав вошли на тот момент временно исполняющие обязанности глав Тульской и Самарской областей – Дмитрий Миляев и Вячеслав Федорищев. В президиум также вошли губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, губернатор Рязанской области Павел Малков, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Тогда президент своим распоряжением заменил позиции ряда губернаторов в Госсовете.