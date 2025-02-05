Путин утвердил состав президиума Госсовета России

В июле 2024 г. Путин обновил состав президиума Госсовета. Тогда в состав вошли на тот момент временно исполняющие обязанности глав Тульской и Самарской областей – Дмитрий Миляев и Вячеслав Федорищев. В президиум также вошли губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, губернатор Рязанской области Павел Малков, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и губернатор Калужской области Владислав Шапша.