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Путин утвердил состав президиума Госсовета России

В него вошли 26 человек
Ведомости

Президент России Владимир Путин утвердил состав Государственного совета России, в него вошли 26 человек. Это следует из распоряжения, опубликованного на портале правовых актов.

В состав Госсовета вошли: премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, первый заместитель руководителя администрации президента (АП) Сергей Кириенко, замруководителя АП Максим Орешкин, помощник президента и секретарь Госсовета Алексей Дюмин, начальник управления президента по вопросам формирования и деятельности Госсовета Владимир Симоненко.

Среди губернаторов, вошедших в состав совета, указаны: губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, губернатор Красноярского края Михаил Котюков, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, губернатор Нижегородской области Андрей Никитин, губернатор Калужской области Владислав Шапша, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, глава ЯНАО Дмитрий Артюхов, а также губернатор Севастополя Михаил Развожаев и др.

Госсовет – это конституционный государственный орган, формируемый президентом. Он необходим для согласованного функционирования и взаимодействия органов власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики и приоритетных направлений социально-экономического развития государства. Председателем Госсовета является президент России Путин.

В июле 2024 г. Путин обновил состав президиума Госсовета. Тогда в состав вошли на тот момент временно исполняющие обязанности глав Тульской и Самарской областей – Дмитрий Миляев и Вячеслав Федорищев. В президиум также вошли губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, губернатор Рязанской области Павел Малков, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Тогда президент своим распоряжением заменил позиции ряда губернаторов в Госсовете.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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