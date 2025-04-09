Юрий Напсо обжаловал в Верховном суде лишение мандата депутата Госдумы

Юрий Напсо обжаловал в Верховном суде лишение мандата депутата ГосдумыЮристы скептически оценивают перспективы иска экс-члена фракции ЛДПР
Экс-депутат Госдумы Юрий Напсо обратился со вторым иском в Верховный суд (ВС) России в связи с досрочным лишением его мандата за прогулы. Об этом Напсо сообщил «Ведомостям». В базе высшей судебной инстанции его иск пока не отображается. «Ведомости» направили запрос в ВС.
В принятии первого обращения Напсо в ВС, с оспариванием требований думской комиссии по вопросам депутатской этики и об установлении наличия основания для лишения его мандата, ему было отказано 2 апреля, на следующий день после подачи. «Мы немножко погорячились просто. Комиссия [Думы] не является самостоятельным субъектом. Нужно было дождаться [постановления о досрочном сложении полномочий] и подавать один иск», – сказал депутат.
В беседе с «Ведомостями» Напсо заявил, что из двух лет отсутствия в Думе он «шесть месяцев находился в отпуске без содержания», а остальное время был на больничном. «У меня оформлены все больничные листы. <...> Это все было согласовано с председателем Госдумы [Вячеславом Володиным], он меня отпускал в отпуска», – подчеркнул он. Без уважительной причины, по словам Напсо, он не был в нижней палате парламента «всего шесть рабочих дней». «Ведомости» направили запрос Володину.
Учитывая публичные обстоятельства спора, можно прогнозировать отказ в удовлетворении заявленных требований, сказал «Ведомостям» электоральный юрист Гарегин Митин. «Сенсации, думаю, не будет», – уточнил он. Решения судов в таких случаях, как правило, ограничиваются ответом на вопрос, принято такое решение в рамках компетенции парламента или нет, говорит руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский.
Он не сомневается в том, что у парламента должно быть право применять подобные меры ответственности. «Важно держать в уме и другое. Мы говорим не просто о статусном ограничении или ответственности, мы говорим о статусе депутата, который переплетается с принципом народовластия. Любые вторжения в этот статус должны быть очень осторожными. И оправданными лишь острой необходимостью», – сказал эксперт.
Шансы Напсо на победу в ВС стремятся к минимуму, уверен юрист Олег Захаров. «По опыту аналогичного кейса [лишенного мандата в 2023 г. экс-члена фракции ЛДПР Василия] Власова, суд будет исходить из презумпции инициативного правомочия Думы, ограниченного только искажением фактов или грубым нарушением сущностных аспектов процедуры лишения мандата. Больничный и другие причины, которые депутат может считать уважительными для своего отсутствия на заседаниях, важны для его диалога с Думой, а суд рассматривает уже не их, а то, как их оценила Дума, была ли она «в своем праве». Но если думское большинство признало их неуважительными, дать им иную оценку суд вряд ли рискнет, ведь тогда коллегиальное мнение парламентариев будет перечеркнуто единоличным мнением судьи, а таких случаев в судебной практике последних лет не встречалось», – заявил он «Ведомостям».
Проживающий в ОАЭ Напсо был лишен мандата на закрытом заседании Госдумы 3 апреля. Проект соответствующего постановления, внесенный комиссией нижней палаты по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, и мандатным вопросам, поддержал 321 депутат, против не проголосовал никто. При этом 129 парламентариев не голосовали: фракция ЛДПР в полном составе, 40 единороссов, 54 коммуниста, пять справороссов и один внефракционный депутат.
17 февраля «Ведомости» сообщали, что, исходя из сложившейся практики, ЛДПР сможет передать мандат Напсо кандидату из любой региональной группы. По закону «О выборах депутатов Госдумы» сделать это необходимо в течение 14 дней. В случае истечения указанного срока передачей мандата занимается Центризбирком.