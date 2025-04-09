Юрий Напсо обжаловал в Верховном суде лишение мандата депутата Госдумы

Шансы Напсо на победу в ВС стремятся к минимуму, уверен юрист Олег Захаров. «По опыту аналогичного кейса [лишенного мандата в 2023 г. экс-члена фракции ЛДПР Василия] Власова, суд будет исходить из презумпции инициативного правомочия Думы, ограниченного только искажением фактов или грубым нарушением сущностных аспектов процедуры лишения мандата. Больничный и другие причины, которые депутат может считать уважительными для своего отсутствия на заседаниях, важны для его диалога с Думой, а суд рассматривает уже не их, а то, как их оценила Дума, была ли она «в своем праве». Но если думское большинство признало их неуважительными, дать им иную оценку суд вряд ли рискнет, ведь тогда коллегиальное мнение парламентариев будет перечеркнуто единоличным мнением судьи, а таких случаев в судебной практике последних лет не встречалось», – заявил он «Ведомостям».