Депутата ЛДПР Юрия Напсо лишили мандата за прогулы с согласия коллег

«Около двух лет, как коллега Напсо отсутствует на работе. Работа – это не только пленарные заседания, это комитеты, это, самое главное, работа с избирателями. По нашим данным и по данным комиссий по регламенту и по этике, представленным документам, он длительное время находится за рубежами нашей родины», – сказал Аршба. По данным комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы, Напсо с апреля 2023 г. периодически находился на больничных, а в дни между ними отсутствовал на работе. Более 200 дней он не был в Охотном Ряду без уважительной причины, что, как решила комиссия, «свидетельствует о недобросовестности действий депутата». «Известно, что на протяжении порядка двух лет Юрий Напсо проживает за пределами РФ, в ОАЭ», – говорится в пресс-релизе на сайте Думы.