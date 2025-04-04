Депутата ЛДПР Юрия Напсо лишили мандата за прогулы с согласия коллег

Депутата ЛДПР Юрия Напсо лишили мандата за прогулы с согласия коллегПроживающий в ОАЭ экс-парламентарий уже оспорил основания для решения в Верховном суде
Госдума в закрытом режиме лишила депутатского мандата проживающего в ОАЭ члена фракции ЛДПР Юрия Напсо, который около двух лет отсутствовал на работе. Проект соответствующего постановления, внесенный комиссией нижней палаты по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственной думы, и мандатным вопросам, поддержал 321 депутат, против не проголосовал никто. При этом 129 парламентариев не голосовали: фракция ЛДПР в полном составе, 40 единороссов, 54 коммуниста, пять справороссов и один внефракционный депутат.
Как рассказал «Ведомостям» один из депутатов, спикер Думы Вячеслав Володин мотивировал проведение закрытого заседания «необходимостью откровенного разговора». Еще один источник добавил, что это было решение Совета Госдумы. Третий сказал, что с такой просьбой к руководству палаты обратился лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. При этом, по словам источника «Ведомостей», Слуцкого на пленарке не было, члены фракции по вопросу не выступали. По итогам лишения Напсо мандата председатель думской комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах Отари Аршба и первый замглавы комиссии по вопросам депутатской этики Василий Пискарев (оба – «Единая Россия») рассказали об основаниях для принятия такого решения.
«Около двух лет, как коллега Напсо отсутствует на работе. Работа – это не только пленарные заседания, это комитеты, это, самое главное, работа с избирателями. По нашим данным и по данным комиссий по регламенту и по этике, представленным документам, он длительное время находится за рубежами нашей родины», – сказал Аршба. По данным комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы, Напсо с апреля 2023 г. периодически находился на больничных, а в дни между ними отсутствовал на работе. Более 200 дней он не был в Охотном Ряду без уважительной причины, что, как решила комиссия, «свидетельствует о недобросовестности действий депутата». «Известно, что на протяжении порядка двух лет Юрий Напсо проживает за пределами РФ, в ОАЭ», – говорится в пресс-релизе на сайте Думы.
Напсо подал административный иск в Верховный суд об отмене решения думской комиссии по вопросам депутатской этики и об установлении наличия основания для лишения его мандата, дело 1 апреля было передано судье.
Закрытый формат заседания призван не только исключить риски публичных скандалов, но и сузить перспективы судебного оспаривания лишения мандата, говорит политолог Павел Склянчук. «Самый большой вопрос связан с избирательностью подхода о постановке вопроса о досрочном прекращении полномочий. Если Напсо уже два года живет за границей, то почему только сейчас возникло основание для лишения его мандата? И если доказательства были безоговорочны, почему данный вопрос растянулся почти на полгода», – сказал он «Ведомостям». О том, что в Госдуме начали обсуждать возможность лишения полномочий Напсо, «Ведомости» писали еще 30 ноября 2023 г. Тогда же речь шла и о его коллеге по ЛДПР Борисе Пайкине, который также не бывает в Думе, говорили собеседники «Ведомостей».
Для «патриотической партии» Напсо оказался недостаточно патриотичен, да и просто токсичен, говорит политолог Константин Калачев. «Слуцкий строит партию государственников, а тут ОАЭ и обвинения в нарушении антикоррупционного законодательства (в 2024 г. суд в Сочи по иску Генпрокуратуры изъял в доход государства активы депутата на 1,2 млрд руб. – «Ведомости»). Не вписался человек в новую парадигму», – сказал эксперт «Ведомостям». Значимость депутатского мандата для Напсо в условиях нахождения за границей была сомнительна, отметил глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. «В целом это говорит об очередном витке снижения субъектности депутатского корпуса и минимизации там влияния частных коммерческих интересов», – сказал он «Ведомостям».
17 февраля «Ведомости» сообщали, что, исходя из сложившейся практики, ЛДПР сможет передать мандат Напсо кандидату из любой региональной группы. «Ведомости» направили запрос в ЛДПР, кому достанется вакантное место в палате. 24 февраля группа членов ЛДПР из Ростовской области, которую представлял в Думе Напсо, призвала главу Центризбиркома Эллу Памфилову взять под свой контроль вопрос о передаче думского мандата. Член фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов сказал «Ведомостям», что именно эту региональную группу основатель партии Владимир Жириновский в 2021 г. «скрупулезно выводил своей рукой».
В подготовке статьи участвовали Максим Иванов и Елена Мухаметшина