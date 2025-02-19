Депутат Напсо из ЛДПР не был в Госдуме без уважительной причины более 200 дней

«Ведомости» еще в конце ноября 2023 г. писали о возможном лишении Напсо, а также депутата Бориса Пайкина (ЛДПР) мандатов в связи с пропусками заседаний, в пресс-службе партии эти сведения опровергали. В октябре 2024 г. «Ведомости» сообщали, что парламентарии могут сами сложить полномочия. 5 декабря лидер партии Леонид Слуцкий утверждал, что Напсо и Пайкин не планируют покидать ЛДПР.