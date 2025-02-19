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Депутат Напсо из ЛДПР не был в Госдуме без уважительной причины более 200 дней

Ведомости

Депутат Юрий Напсо (ЛДПР) не был в Госдуме уже около двух лет, в том числе свыше 200 дней - без уважительной причины. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы выяснила, что с апреля 2023 г. Напсо периодически находился на больничных, а в дни между ними – отсутствовал на работе без уважительной причины. Это свидетельствует о недобросовестности парламентария, полагают в комиссии. 

«Депутат Государственной думы обладает особым конституционно-правовым статусом, у него большие полномочия, но и значительная ответственность и обязанности. В первую очередь – перед избирателями. Он занимает государственную должность Российской Федерации, по объему социальных гарантий приравнен к федеральному министру», – отметил глава комиссии Виктор Пинский.

По закону, полномочия депутата могут быть досрочно прекращены Госдумой по инициативе совета нижней палаты парламента, фракции, в которой он состоит, комитета или комиссии, членом которых он является. Это возможно в случае неисполнения народным избранником своих обязанностей в течение 30 и более календарных дней. Окончательное решение о досрочном прекращении депутатских полномочий Напсо примет Госдума.

«Ведомости» еще в конце ноября 2023 г. писали о возможном лишении Напсо, а также депутата Бориса Пайкина (ЛДПР) мандатов в связи с пропусками заседаний, в пресс-службе партии эти сведения опровергали. В октябре 2024 г. «Ведомости» сообщали, что парламентарии могут сами сложить полномочия. 5 декабря лидер партии Леонид Слуцкий утверждал, что Напсо и Пайкин не планируют покидать ЛДПР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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