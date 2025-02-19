Депутат Напсо из ЛДПР не был в Госдуме без уважительной причины более 200 дней
Депутат Юрий Напсо (ЛДПР) не был в Госдуме уже около двух лет, в том числе свыше 200 дней - без уважительной причины. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы выяснила, что с апреля 2023 г. Напсо периодически находился на больничных, а в дни между ними – отсутствовал на работе без уважительной причины. Это свидетельствует о недобросовестности парламентария, полагают в комиссии.
«Депутат Государственной думы обладает особым конституционно-правовым статусом, у него большие полномочия, но и значительная ответственность и обязанности. В первую очередь – перед избирателями. Он занимает государственную должность Российской Федерации, по объему социальных гарантий приравнен к федеральному министру», – отметил глава комиссии Виктор Пинский.
По закону, полномочия депутата могут быть досрочно прекращены Госдумой по инициативе совета нижней палаты парламента, фракции, в которой он состоит, комитета или комиссии, членом которых он является. Это возможно в случае неисполнения народным избранником своих обязанностей в течение 30 и более календарных дней. Окончательное решение о досрочном прекращении депутатских полномочий Напсо примет Госдума.
«Ведомости» еще в конце ноября 2023 г. писали о возможном лишении Напсо, а также депутата Бориса Пайкина (ЛДПР) мандатов в связи с пропусками заседаний, в пресс-службе партии эти сведения опровергали. В октябре 2024 г. «Ведомости» сообщали, что парламентарии могут сами сложить полномочия. 5 декабря лидер партии Леонид Слуцкий утверждал, что Напсо и Пайкин не планируют покидать ЛДПР.