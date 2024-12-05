Слуцкому неизвестно о планах Пайкина и Напсо покинуть ЛДПР
Депутаты Госдумы Юрий Напсо и Борис Пайкин не планируют покидать ЛДПР, сообщил «Ведомостям» лидер партии Леонид Слуцкий.
«У меня нет информации о том, что они планируют покинуть партию. Если бы они собирались выйти из ЛДПР, смею заверить, мне бы об этом было известно. Если они решат, я сообщу», – сказал Слуцкий.
«Ведомости» анонсировали возможную отставку Напсо и Пайкина в конце ноября 2023 г., а 10 октября 2024 г. об этом написало РБК.
Годом ранее источники «Ведомостей» сообщали о вероятном лишении депутатов мандатов в связи с пропусками заседаний, но эту информацию опровергли в пресс-службе ЛДПР. В октябре 2024 г. «Ведомости» со ссылкой на близкий к ЛДПР источник писали, что Напсо и Пайкин могут сами сложить мандаты, не объяснив причины. По словам собеседника, «если депутаты добровольно снимут с себя полномочия, то на их места будут приняты лучшие региональные координаторы, наиболее ярко проявившие себя в ходе единого дня голосования в сентябре».
Напсо является первым зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству. Пайкин входит в думский комитет по физкультуре и спорту.