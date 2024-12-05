Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Слуцкому неизвестно о планах Пайкина и Напсо покинуть ЛДПР

Ведомости

Депутаты Госдумы Юрий Напсо и Борис Пайкин не планируют покидать ЛДПР, сообщил «Ведомостям» лидер партии Леонид Слуцкий.

«У меня нет информации о том, что они планируют покинуть партию. Если бы они собирались выйти из ЛДПР, смею заверить, мне бы об этом было известно. Если они решат, я сообщу», – сказал Слуцкий.

«Ведомости» анонсировали возможную отставку Напсо и Пайкина в конце ноября 2023 г., а 10 октября 2024 г. об этом написало РБК.

Годом ранее источники «Ведомостей» сообщали о вероятном лишении депутатов мандатов в связи с пропусками заседаний, но эту информацию опровергли в пресс-службе ЛДПР. В октябре 2024 г. «Ведомости» со ссылкой на близкий к ЛДПР источник писали, что Напсо и Пайкин могут сами сложить мандаты, не объяснив причины. По словам собеседника, «если депутаты добровольно снимут с себя полномочия, то на их места будут приняты лучшие региональные координаторы, наиболее ярко проявившие себя в ходе единого дня голосования в сентябре».

Напсо является первым зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству. Пайкин входит в думский комитет по физкультуре и спорту.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных