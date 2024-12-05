Слуцкому неизвестно о планах Пайкина и Напсо покинуть ЛДПР

Годом ранее источники «Ведомостей» сообщали о вероятном лишении депутатов мандатов в связи с пропусками заседаний, но эту информацию опровергли в пресс-службе ЛДПР. В октябре 2024 г. «Ведомости» со ссылкой на близкий к ЛДПР источник писали, что Напсо и Пайкин могут сами сложить мандаты, не объяснив причины. По словам собеседника, «если депутаты добровольно снимут с себя полномочия, то на их места будут приняты лучшие региональные координаторы, наиболее ярко проявившие себя в ходе единого дня голосования в сентябре».