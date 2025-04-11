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ФОМ: рейтинг доверия Путину среди россиян составляет 80%

Также 81% респондентов заявили, что глава страны работает хорошо
Елена Вострикова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Около 80% россиян заявили о доверии президенту Владимиру Путину, свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Он проходил с 4 по 6 апреля среди 1500 респондентов в 97 населенных пунктах России.

Показатель снизился на 2 п.п. по сравнению с предыдущим исследованием. При этом 81% опрошенных уверены, что президент эффективно справляется со своими обязанностями (-2 п.п.).

Работу правительства одобряют 56% участников опроса, что на 4 п.п. меньше, чем неделей ранее. Премьер-министра Михаила Мишустина поддерживают 60% респондентов – снижение на 5 п.п.

Если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 46% избирателей отдали бы голоса за «Единую Россию» (-1 п.п.). КПРФ поддерживают 8% (+1 п.п.), ЛДПР – 9% (–1 п.п.), «Справедливую Россию – За правду» – 4% (+1 п.п.), партию «Новые люди» – 2% (без изменений).

В исследовании ВЦИОМа от 4 апреля на вопрос о доверии президенту РФ Путину положительно ответили 79,8% респондентов. А вот в спонтанном рейтинге доверия политикам имя президента оказалось на первом месте. Его упомянули 38,6% участников (+1,1 п.п. за март). На втором месте в списке – министр иностранных дел Сергей Лавров с показателем 19,8% (+1,2 п.п. за март), на третьем – премьер-министр Михаил Мишустин, получивший 16,3% голосов (+0,4 п.п. за март).

В феврале пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину отмечал, что уровень поддержки Путина «беспрецедентно зашкаливает». Он также подчеркивал, что глава государства далек от популизма. По словам Пескова, уровень консолидации общества, аналогичный тому, который сложился вокруг Путина, трудно себе представить.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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