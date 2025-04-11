ФОМ: рейтинг доверия Путину среди россиян составляет 80%

В исследовании ВЦИОМа от 4 апреля на вопрос о доверии президенту РФ Путину положительно ответили 79,8% респондентов. А вот в спонтанном рейтинге доверия политикам имя президента оказалось на первом месте. Его упомянули 38,6% участников (+1,1 п.п. за март). На втором месте в списке – министр иностранных дел Сергей Лавров с показателем 19,8% (+1,2 п.п. за март), на третьем – премьер-министр Михаил Мишустин, получивший 16,3% голосов (+0,4 п.п. за март).