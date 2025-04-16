Начальник кремлевского управления Харичев написал статью «Цивилизация «Россия»

Статья открывается эпиграфом из слов Владимира Путина: «Мы действительно можем говорить о том, что Россия – это уникальная цивилизация». Сам текст начинается со слов о том, что «мы живем в эпоху глобальных перемен, когда на наших глазах формируется новый мировой порядок», Россия же «укрепляет свой политический, экономический и технологический суверенитет». «Но сегодня не менее важным становится суверенитет ценностный – способность государства и общества самостоятельно определять и защищать свою систему ценностей, которая составляет основу нашей идентичности», – говорится в тексте. Без «четкого представления об Отечестве» трудно сформировать образ будущего, а для этого надо разобраться, как «формировался наш общероссийский цивилизационный код», пишет Харичев.