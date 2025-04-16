Начальник кремлевского управления Харичев написал статью «Цивилизация «Россия»В ней он рассуждает об «общероссийском цивилизационном коде»
Начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев написал новую статью о мировоззрении россиян, которая называется «Цивилизация «Россия». «Ведомости» ознакомились с текстом публикации. Она вышла в журнале «Блокнот гражданского просвещения» за март – апрель 2024 г. (журнал издается обществом «Знание» и близким к Кремлю Экспертным институтом социальных исследований). Эта публикация продолжает серию статей Харичева о формировании новой российской идеологии.
Статья открывается эпиграфом из слов Владимира Путина: «Мы действительно можем говорить о том, что Россия – это уникальная цивилизация». Сам текст начинается со слов о том, что «мы живем в эпоху глобальных перемен, когда на наших глазах формируется новый мировой порядок», Россия же «укрепляет свой политический, экономический и технологический суверенитет». «Но сегодня не менее важным становится суверенитет ценностный – способность государства и общества самостоятельно определять и защищать свою систему ценностей, которая составляет основу нашей идентичности», – говорится в тексте. Без «четкого представления об Отечестве» трудно сформировать образ будущего, а для этого надо разобраться, как «формировался наш общероссийский цивилизационный код», пишет Харичев.
Чиновник называет Россию «государством-цивилизацией», а среди факторов, повлиявших на формирование страны, называет «географические условия»: «Огромные пространства, которые осваивали наши предки, буквально задали «масштаб» мышления и определили специфику развития страны». Затем Харичев пишет, что «наша земля» является «мировой кладовой полезных материалов, настоящим ковчегом человечества», поэтому ее территории требовали защиты от врагов. Кроме того, на развитие России влияло ее геополитическое положение между Востоком и Западом, Россия выступала мостом между ними.
«Защитить их [Восток и Запад] от разрушительных конфликтов также помогала именно российская цивилизация, предотвращая возможные столкновения и в эти моменты становясь уже не мостом, а барьером между двумя цивилизационными пластами», – говорится в тексте. Среди других характеристик страны, которые выделяет Харичев, – природные климатические условия требовали «уникальной адаптивности», этническое многообразие, в результате чего сложился «особый способ существования», – «коллективный тип бытия и МЫ-мировоззрение», а также особая традиция государственности, откуда пошла «персонификация и сакрализация власти».
Оси российской цивилизации
Харичев описывает «структуру российской цивилизации». В центре нее находится человек, являющийся активным членом общественной жизни, затем важнейшая роль у семьи, общество «объединяет людей, создавая пространство для обмена идеями», государство «упорядочивает жизнь людей», управляет и поддерживает устойчивость системы, а страна создает условия для «развития и процветания государства». В статье есть схема структуры. В центре – человек, предполагается его сохранение и развитие, семья занимается «воспроизводством цивилизации (биологическим и социальным)», в обществе соблюдаются этические нормы и ценности, государство обеспечивает безопасность и правовое регулирование, страна дает возможности и ресурсы для развития.
В статье описана и «модель цивилизационного кода России» – свода принципов, «которые прошли испытание многовековой историей нашей Родины». Он включает в себя духовно-нравственные ценности, культурные традиции и исторический опыт. Харичев описывает «векторную модель цивилизационного кода России», состоящую из пяти осей, где расположены принципы, «составляющие саму суть нашего мировосприятия».
Из схемы модели следует, что россиянам не свойственен рационализм, формальная нормативность, зависимое развитие, индивидуализм и негативная свобода (свобода от противного). Россияне, по Харичеву, «стремятся к идеалу». Россияне выбирают веру и духовность, которые формируют такие ценностные ориентиры, как служение, человеколюбие и жертвенность.
«Мы легче других отдаем свои жизни за высокие цели, потому что глубоко убеждены, что истинное стремление к высокому идеалу достигается не через комфорт, а через жертвенную преданность», – говорится в статье.
После веры вторая ось – это то, что россияне стараются жить по правде. Отношение к жизни у россиян построено на честности, справедливости и совести. «Для нас важнее дух закона, а не его буква», – пишет Харичев, добавляя, что культурный код россиян пронизывает мысль «сила в правде». Третья ось – «мы идем своим путем». «В политике мы выбираем независимое развитие и патриотизм, активное отношение к своей стране, основанное на любви к Родине», – говорится в статье. К характеристикам понятия «Родина» Харичев относит суверенность, единоначалие и мессианство.
Четвертая ось – ориентация на коллективизм. В центре системы ценностей стоит семья, сначала идут коллективные интересы, а не индивидуальные, а основные характеристики – это командность, семейность и многонациональность. Харичев пишет, что Россия – это «семья семей».
Пятая ось – свобода понимается как воля. «Наш народ ценит свободу, но не воспринимает ее как вседозволенность и отсутствие ограничений. Наша свобода – это воля и возможность делать осознанный выбор», – указано в тексте. К характеристикам воли автор относит созидание, стойкость и мобилизационность.
«Принцип «МЫ»
В подглавке «Вызовы современности и ответы России» говорится о нынешних вызовах. «Главная опасность, способная разрушить страну изнутри, – это ценностный разлад, когда общество утрачивает единые духовно-нравственные ориентиры», – написано в тексте. Ответом на навязывание «трансгуманистических и постгуманистических идеологий» Запада должно быть «сохранение, непоколебимая защита и поддержка традиционных духовно-нравственных ценностей: патриотизма, уважения к истории, преемственности поколений и сплоченности».
Прошлые исследования
«Нам пытаются навязать идеологию мультикультурализма, где традиционные народы России сталкиваются с ущемлением своих культурных прав», – пишет Харичев. Ответом на это должна быть «сильная гражданская идентичность, построенная на уважении и принятии национально-культурного многообразия».
Одна из самых страшных угроз для любой страны – утрата внутреннего единства, пишет Харичев. Барьером против сценариев «смутного времени» и революций должен быть «принцип «МЫ»: «Чем больше людей вовлечено в это общее «мы», в команду России, тем сильнее наше общество и тем сложнее разрушить страну».
Еще одна угроза, стоящая перед страной, – низкий уровень рождаемости, поэтому семейные ценности и многодетность сейчас «естественный путь развития общества, социальная норма», пишет чиновник, перечисляя меры поддержки многодетных семей. На вызов «экспансии потребительской культуры» ответом должна быть «популяризация идеи служения».
Завершается статья Харичева описанием «человека будущего». В тексте перечисляются его качества: приверженность принципу «МЫ», стремление к созиданию, опора на национально-культурное многообразие России, сохранение и укрепление традиционных нравственных норм, опора на семейные ценности и приверженность идее служения. Харичев пишет, что эти семь качеств делают человека будущего «носителем российского цивилизационного кода»: «патриотом по убеждениям, способным к коллективной работе, к созиданию и совершенствованию мира вокруг себя, он ценит и развивает национально-культурное многообразие, верен традиционным нравственным нормам, создает крепкую семью и видит в служении высшую форму самореализации».