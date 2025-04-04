Александр Харичев рассказал политтехнологам, что поможет побеждать на выборах

Александр Харичев рассказал политтехнологам, что поможет побеждать на выборахКампании без использования социальных практик обречены на неудачу
Одними политическими проектами нельзя добиться результата на выборах, уверен начальник управления президента России по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов (УМА) Александр Харичев. О последних трендах он рассказал на профессиональной конференции РАПК.
По мнению Харичева, на неудачу обречены избирательные кампании, в которых не задействованы социальные практики и социальные проекты. О том, что «только политическими проектами нельзя добиться результата», он рассказал на примере кампании в Абхазии, где 1 марта победу во втором туре одержал Бадра Гунба.
По оценке Харичева, социально-экономическая проблематика перевернула всю ситуацию на выборах в Абхазии. «Можно было много <...> критиковать власть, – отметил кремлевский чиновник. – Но когда власть по своей инициативе организует диспансеризацию детей, или когда власть организует обучение директоров школ, или когда власть организует новое транспортное сообщение, то это, конечно, выбивает все козыри у оппозиции».
Конференция РАПК
«Наши региональные выборы тоже показывают, что социальные проекты гораздо более эффективны [политтехнологических практик]», – добавил он. По словам Харичева, если за время кампании кандидат или партия не добились наглядного результата для избирателя, то он за них не проголосует.
Агитационные сети, по словам Харичева, «практически не работают». В противовес он привел пример из Абхазии, где был создан Telegram-канал в поддержку Гунбы, который показал «огромный рост подписчиков». «И эти люди, которые там выступали с комментариями, перешли в офлайн. <…> Создали массовый эффект того, что все население республики поддерживает одного кандидата, причем это делали с помощью маятника из онлайна в офлайн», – заявил начальник управления президента России.
Харичев напомнил о старте конкурса «социальные архитекторов», который 14 января объявил Кириенко. Специалисты должны заниматься не только избирательными кампаниями, но большими проектами, «которые касаются нашего межнационального единства, которые касаются пропаганды семейных ценностей, касаются различных аспектов общественной жизни».
В связи с этим, по словам Харичева, возник новый термин – социальные архитекторы. «Политконсультанты – это уже, с одной стороны, может быть и заезженное слово, а с другой стороны, слишком узкое для тех задач, которые стоят сегодня перед нашим обществом», – отметил начальник УМА. По его словам, есть большой спектр задач, где эти проекты могут быть реализованы: начиная от воспитания, заканчивая межнациональными отношениями. «И во всех этих областях будут требоваться технологи», – добавил Харичев.
Социальное самочувствие граждан определяется большим количеством неполитических, в том числе и социальных факторов, но оно напрямую влияет на предпочтения и результаты голосования, говорит президент ФоРГО Константин Костин. «Основа любого политического рейтинга формируется в межвыборный период, и здесь социальные практики, наряду с экономикой и информационной повесткой имеют решающее значение», – сказал эксперт «Ведомостям».
Насыщение социальными проектами предвыборных кампаний делает их более прикладными для граждан, согласен политолог Павел Склянчук. «Вместо пустых лозунгов от политиков у них останутся конкретные социальные блага. По сути, речь идет об аполитизации выборов, что делает политическую систему устойчивее», – отметил эксперт.
Сочетание методов предвыборной агитации с конкретными позитивными изменениями в жизни людей все больше используется в ходе избирательных кампаний и в значительной степени определяет их результат, говорит политтехнолог Петр Быстров. «Те кандидаты, которые предъявляют конкретные дела, всегда будут иметь преимущества и побеждать кандидатов, которые только вручают предвыборные листовки», – считает он.
Харичев прав в том, что избиратели ждут от партий и кандидатов полезности для себя, а полезность невозможна без социальных практик и социальных проектов, согласен политолог Константин Калачев. «Как сделать так, чтобы жизнь в России, являющейся социальным государством с достаточно высоким уровнем социальных гарантий, стала еще лучше? Ответ один – доверить реализацию социальной политики достойным кандидатам, воспользовавшись своим конституционным правом голоса. <...> Тренд понятный: критикуя, предлагай. А еще лучше обойтись без критики и сразу начать с позитива», – сказал Калачев.