Александр Харичев рассказал политтехнологам, что поможет побеждать на выборах

В связи с этим, по словам Харичева, возник новый термин – социальные архитекторы. «Политконсультанты – это уже, с одной стороны, может быть и заезженное слово, а с другой стороны, слишком узкое для тех задач, которые стоят сегодня перед нашим обществом», – отметил начальник УМА. По его словам, есть большой спектр задач, где эти проекты могут быть реализованы: начиная от воспитания, заканчивая межнациональными отношениями. «И во всех этих областях будут требоваться технологи», – добавил Харичев.