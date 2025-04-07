Эксперты: ответственность за действия ИИ на выборах будет нести кандидат

Эксперты: ответственность за действия ИИ на выборах будет нести кандидатВопрос распространения применения нейросетей в избирательных кампаниях обсудили на конференции РАПК
Искусственный интеллект (ИИ) и нейросети уже сейчас можно внедрять на всех этапах избирательной кампании: начиная от аналитики для медиамониторинга и заканчивая подготовкой программы кандидата и создания его образа. Об этом заявил представитель агентства «Социальные сети» Николай Деревцов во время дискуссии на конференции Российской ассоциации политконсультантов (РАПК).
«На текущем уровне для руководителей избирательной кампании или для людей, которые принимают организационные решения, важно понимать, что все инструменты, для того чтобы автоматизировать так или иначе большую часть процессов <...> уже есть. Остается вопрос только, как их использовать», – сказал он.
ИИ обязательно победит человеческий труд в политтехнологиях, выразил уверенность политтехнолог, глава петербургского исполкома «Единой России» (ЕР) Александр Серавин. «Потому что он в 1000 раз дешевле, чем человек. Как мы знаем, и войны побеждают массовые батальоны. Он массовостью победит. <...> Тот, кто дает более дешевый продукт <...> победит», – заявил он.
Модератор дискуссии – редактор отдела «Технологии и коммуникации» «Ведомостей» Екатерина Кинякина подняла вопрос юридической ответственности за использование нейросетей и ИИ.
Электоральный юрист Татьяна Лушникова заявила, что в избирательном праве за все действия, в том числе за ошибки ИИ, будет нести ответственность кандидат: «Даже если дизайнер украл картинку и не признается в этом, снимают [с выборов] кандидата». Лушникова, впрочем, уточнила, что «весь мир пока не смог урегулировать ИИ». Серавин предположил, что выводы для законодательного регулирования ИИ на выборах можно будет делать после его активного использования на думской кампании.
Вице-премьер Дмитрий Григоренко ранее говорил, что регулирование технологии ИИ не планируется в ближайшие два года. «Я думаю, что пару лет поживем в таких реалиях, а дальше будем думать, что делать», – сказал он на презентации национального проекта «Экономика данных» 26 февраля. Начальник управления президента России по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев на конференции РАПК на вопрос об ответственности при использовании ИИ предположил, что «она будет прежде всего на тех людях, которые научили ИИ определенным решениям».
Конференция РАПК
«Свалить ответственность» на ИИ кандидату или избирательному объединению не удастся в любом случае, говорит юрист Гарегин Митин. Именно они отвечают практически за все избирательные действия за исключением случаев из серой зоны, когда информационный ресурс (неофициальная группа в соцсети, пост гражданина) точно не принадлежит кандидату или партии, отмечает он. «Нарушит ИИ авторские права при подготовке контента – 99,9% ответственности у кандидата, принявшего и распространившего материал. Другое дело, когда настроенный ИИ «сам» генерит агитматериалы на стороннем ресурсе, – тогда ответственность чаще ложится на владельца ресурса», – сказал он «Ведомостям».
Сложным Митин назвал и вопрос, когда кандидат использует агитматериал, законно изготовленный с применением ИИ, но этот ИИ принадлежит иностранной компании. «Здесь должна работать норма ст. 3 п. 6 закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан России» о недопустимости содействия избирательной кампании со стороны иностранных организаций. Предоставляя ИИ в пользование для изготовления агитки, иностранная организация таким образом содействует кандидату», – считает Митин.
Смена руководства РАПК
Во время дискуссии возник вопрос создания некоего этического кодекса использования ИИ, так как в отечественных нейросетях «все табуировано». Гендиректор ООО «НИО Массперс» Илья Бугаев посоветовал не перекладывать ответственность «за что-либо на ИИ». «В любом случае запрос вводите вы. И нужно понимать, что на текущий момент ИИ ошибается в 5–10% случаев. И поэтому, если вы сгенерировали себе 10 постов или 10 обращений, у вас будет одна ошибка. А если их 100 000? А если их миллион? И ответственность в любом случае лежит на человеке», – заявил политтехнолог.
Кандидатам и штабам следует быть очень аккуратными при использовании продуктов ИИ в ходе предвыборных кампаний и, безусловно, согласовывать с юристами свои шаги, для того чтобы избежать негативных последствий, говорит политтехнолог Петр Быстров. Он отметил, что ответственность, например, за нарушение авторских прав на выборах в соответствии с законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан России» несет кандидат. «И ответственность эта выражается в снятии с выборов», – уточнил Быстров.
До старта кампании с помощью ИИ «можно делать все, что угодно», уверен секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов. Как только наступает выборный период, «специальные электоральные юристы» конкурентов «начинают охоту на неугодных кандидатов», заявил он «Ведомостям». «Ошибок при использовании ИИ пока очень много. И те, кто полностью полагается на него, [тоже] глубоко ошибаются», – сказал коммунист.