Эксперты: ответственность за действия ИИ на выборах будет нести кандидат

Смена руководства РАПК

После конференции президентом РАПК вместо политтехнолога Григория Казанкова выбрали исполнительного вице-президента РАПК, управляющего директора ЭИСИ по работе с экспертами Фирдуса Алиева. Голосование было альтернативным – еще одним кандидатом был директор региональных программ Центра ПРИСП Антон Садкин. «Оппозиции Алиеву в ассоциации, конечно, нет, – сказал член правления РАПК Олег Захаров. – Но было желание возродить альтернативность выборов и напомнить, что в основе профессии когда-то был здоровый авантюризм благородного пиратства. Садкин как раз олицетворяет эту парадигму и вообще он «соль земли», плоть от плоти профессии». Как и большинство губернаторских кампаний последних лет, «выборы предводителя всея политтехнологов по традиции прошли по референдумному сценарию, с альтернативным кандидатом при явном лидерстве фаворита», отметил Захаров, уточнив, что кандидатуру Алиева на смену предложил президент РАПК Григорий Казаков.