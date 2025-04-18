ВЦИОМ: о доверии Путину заявили 79,2% опрошенных россиян

ФОМ также выяснил, какие события прошедшей недели, о которых сообщалось в СМИ, больше всего заинтересовали респондентов. Большинство опрошенных россиян – 22% – ответили про спецоперацию в целом, успехи армии, обстрелы российских территорий и военные действия в Курской области. Еще 6% вспомнили о переговорах между США и Россией, Украиной и США. 4% респондентов запомнились действия и высказывания американского президента Дональда Трампа.