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/ Политика

ВЦИОМ: о доверии Путину заявили 79,2% опрошенных россиян

Аналогичный показатель приводит и Фонд общественного мнения
Екатерина Щербинина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

С 7 по 13 апреля на прямой вопрос о доверии президенту РФ Владимиру Путину положительно ответили 79,2% респондентов, сообщается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). За неделю показатель снизился на 0,2 п. п.

В телефонном опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. На прямой вопрос о доверии премьер-министру Михаилу Мишустину положительно ответили 62,8% респондентов (+1,2 п. п. за неделю), лидеру КПРФ Геннадию Зюганову – 33,9% (-0,8 п. п.), главе «Справедливой России» Сергею Миронову – 28,3% опрошенных (-1,4 п. п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому – 21,9% (-0,2 п. п.), главе «Новых людей» Алексею Нечаеву – 7,8% (-2 п. п.).

Показатель одобрения работы Путина на посту президента за неделю также сократился на 0,9 п. п. и составил 76,2%. Деятельность Мишустина и правительства РФ положительно оценили 53,9% (+0,3 п. п.) и 51,4% (-1,6 п. п.) опрошенных соответственно.

Схожие результаты опроса получил и Фонд общественного мнения (ФОМ). В нем участвовали 1500 респондентов. 79% опрошенных россиян заявили ФОМ о доверии Путину, а 80% положительно высказались о его работе. Деятельность правительства позитивно оценили 54% респондентов, 24% отозвались о ней «скорее плохо», а еще 22% затруднились ответить. Работу Мишустина считают положительной 58%, 30% затруднились ответить, а 12% негативно расценили его службу на посту премьер-министра.

Если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, то за «Единую Россию», скорее всего, проголосовали бы 36% респондентов (+0,3 п. п. за неделю), следует из ответов респондентов ВЦИОМ. У ФОМ рейтинг этой партии выше – 44%.

По данным ВЦИОМ, за ЛДПР на ближайших выборах проголосовали бы 10,9% (-0,1 п. п.), за КПРФ – 9,4% (-0,6 п. п.). Еще 6,6% респондентов поддержали бы «Новых людей» (+0,2 п. п.), а 4% граждан – партию «Справедливая Россия – За правду» (+0,1 п. п.). Не стали бы голосовать 12% россиян (+0,1 п. п.), а 10,1% хотели бы поддержать непарламентские партии (-0,4 п. п.). Затруднились ответить 9,3% (+0,3 п. п.). Испортили бы бюллетень 1,7% россиян (+0,1 п. п.), указывает ВЦИОМ.

ФОМ также выяснил, какие события прошедшей недели, о которых сообщалось в СМИ, больше всего заинтересовали респондентов. Большинство опрошенных россиян – 22% – ответили про спецоперацию в целом, успехи армии, обстрелы российских территорий и военные действия в Курской области. Еще 6% вспомнили о переговорах между США и Россией, Украиной и США. 4% респондентов запомнились действия и высказывания американского президента Дональда Трампа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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