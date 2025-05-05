Количество иранских студентов в российских вузах выросло на 42% за два года

В российских вузах стало больше студентов из Ирана. Их количество выросло за последние два года на 42% до 9210 человек в 2025 г., рассказал «Ведомостям» представитель Минобрнауки. Еще в 2023 г. число таких студентов составляло 6500 человек, говорил в апреле того года глава министерства Валерий Фальков. В 2024 г. в российские вузы на обучение был принят 2131 гражданин Ирана, из них 228 (10,7%) – за счет российского бюджета, сообщил представитель Минобрнауки. По его словам, в 2024/25 учебном году за счет РФ учатся 580 иранцев. На 2025/26 учебный год им выделено еще 300 таких мест, уточнил он.