Количество иранских студентов в российских вузах выросло на 42% за два года

Количество иранских студентов в российских вузах выросло на 42% за два годаЧаще всего они учатся на медицинских направлениях, но не все из них знают русский язык на необходимом уровне
В российских вузах стало больше студентов из Ирана. Их количество выросло за последние два года на 42% до 9210 человек в 2025 г., рассказал «Ведомостям» представитель Минобрнауки. Еще в 2023 г. число таких студентов составляло 6500 человек, говорил в апреле того года глава министерства Валерий Фальков. В 2024 г. в российские вузы на обучение был принят 2131 гражданин Ирана, из них 228 (10,7%) – за счет российского бюджета, сообщил представитель Минобрнауки. По его словам, в 2024/25 учебном году за счет РФ учатся 580 иранцев. На 2025/26 учебный год им выделено еще 300 таких мест, уточнил он.
Наибольший дефицит Иран испытывает в медицинских кадрах, поэтому около половины иранских студентов учились в 2024 г. как раз в медвузах, рассказала «Ведомостям» старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока ИВ РАН Елена Дунаева. По ее словам, дефицит среднего медицинского персонала в Иране составляет около 50%, а соответствующих данных по врачам в публичном доступе нет. Иранские студенты выбирают российские вузы в том числе из-за запрета на получение студенческих виз в западных странах, говорит эксперт.
Например, в Институте мировой медицины Университета имени Н. И. Пирогова на специалитете учатся 527 иранцев, из них 318 – по специальности «лечебное дело», 201 – «стоматология» и еще восемь – «фармация». Об этом «Ведомостям» рассказал представитель вуза. Всего на специалитете в Пироговке учатся 1250 иностранцев, общее количество студентов в вузе он не уточнил. На подготовительном отделении вуза, в котором абитуриенты в том числе учат русский язык, сейчас 90 иранцев, добавил он.
Для поступления в вузы России иностранцы заполняют анкету, где указывается уровень владения русским языком, следует из приказа Минобрнауки. Если уровень недостаточный, студент должен сообщить об этом и затем пройти обучение по дополнительной общеобразовательной программе, которая подготовит его к освоению профессии на русском языке, сказано там.
Зачастую иранские студенты, оформляясь в университет, не говорят по-русски, хотя в документах, подтверждающих знание языка, указываются уровни В1 и В2. Об этом рассказал «Ведомостям» собеседник из отдела по сопровождению иностранных студентов в одном из вузов РФ, в котором есть медицинский факультет. Иранцы там обучаются вместе с российскими студентами, уточнил он. Недостаточное знание русского у большинства иранских студентов также подтвердила Дунаева.
Для сравнения: по системе теста по русскому языку как иностранному (ТРКИ) студент с этими уровнями должен уметь общаться как минимум в бытовой и учебной сфере, продолжил собеседник из вуза. Иранцев же при подаче документов сопровождают старшекурсники или взрослые, знающие русский язык, рассказал собеседник «Ведомостей».
В одном из крупных московских медвузов иранские студенты тоже учатся в академических группах вместе с российскими студентами, причем их количество может достигать трети от общего числа учащихся в группе, рассказал «Ведомостям» студент этого университета. По его словам, большинство иранцев там также не знают русского и, как правило, общаются во время учебы только между собой на родном персидском языке. Во время учебы и экзаменов такие иностранцы пользуются онлайн-переводчиками и обращаются за помощью к другим студентам-иранцам, которые умеют говорить по-русски, отмечает он.
Другой студент – с факультета фундаментальной медицины МГУ имени М. В. Ломоносова – отмечает, что английский язык учащиеся на его направлении иранцы тоже знают плохо. «Хотя есть ребята, которые стараются учить [русский] язык и ходить на пары, но таких студентов мало», – добавил он.
Качество иностранных студентов в российских вузах «оставляет желать лучшего», признавал Фальков в марте этого года. В Минобрнауки считают, что в Россию должны приезжать те иностранцы, которые действительно хотят учиться, а не решать иные вопросы, получив студенческую визу, добавил министр. Всего в университетах РФ в 2025 г. учатся около 395 000 иностранных студентов, но только 10% из них остаются работать в РФ, говорил Фальков. По его словам, ведомство начало разрабатывать «белый список» рекрутинговых компаний.
221 000
Согласно закону об образовании, иностранцы могут поступить на бюджет в российский вуз по установленной правительством квоте. Например, в 2021 г. она составляла максимум 18 000 человек, в 2022 г. – не более 23 000 студентов и начиная с 2023 г. – до 30 000 обучающихся, сказано в соответствующем приказе Минобрнауки.
Чтобы поступить в вузы в пределах квоты, иностранные студенты должны пройти два этапа отбора. Во время первого рабочие группы дипломатических представительств и представительства Россотрудничества отбирают кандидатов за рубежом. Во время второго абитуриентов отбирают российские университеты из числа иностранцев, прошедших первый этап.
Иранские кадры часто переезжают в страны Персидского залива из-за более высокого уровня доходов в этих государствах, отмечает Дунаева. За 30 лет в государства этого региона для трудоустройства переехали около миллиона иранцев, сказано в докладе Всемирного банка от 2024 г.
России следует воспользоваться опытом Китая и инвестировать в продвижение курсов по русскому языку и культуре за рубежом, рассказала «Ведомостям» старший научный сотрудник Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ Алена Нефедова. Например, Китай для таких целей открыл глобальную сеть Институтов Конфуция по всему миру. В конце 1990-х гг. КНР также инвестировала в некоторые университеты, чтобы повысить их конкурентоспособность и место в международных рейтингах вузов. По словам эксперта, российским вузам также стоит сосредоточить внимание на курсах русского во время подготовки абитуриентов.
Представитель Минтруда сказал «Ведомостям», что по вопросам трудоустройства иностранных студентов нужно обращаться в МВД. Соответствующий запрос «Ведомости» направили в МВД. В пресс-службе Минздрава не ответили «Ведомостям» на запрос о количестве студентов, обучающихся в подчиненных ведомству медвузах.
С просьбой оценить академическую успеваемость иранских студентов «Ведомости» обратились в пресс-службы топ-20 вузов России по профилю медицины по оценке рейтингового агентства RAEX в 2025 г.