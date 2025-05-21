Сблизятся ли Пекин и Исламабад сильнее после конфликта Пакистана с Индией

Так как конфликт Индии и Пакистана был довольно интенсивным, сейчас перед Исламабадом стоит вопрос восполнения своих военных запасов, говорит директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин. Пакистан, отмечает эксперт, понес в его ходе потери в военной технике и вполне возможно, что они были существенными. Потому блок новых контрактов в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) – например, по ПВО, беспилотникам и т. п. – между КНР и Пакистаном неизбежен, уверен Кашин, а доказанная эффективность китайского оружия может привести и к сверхзаказам. Весь вопрос здесь упирается в наличие соответствующих ресурсов у Исламабада. Китай на политическом уровне выступал в ходе недавнего конфликта в Южной Азии сдержанно и примирительно, а фактор ВТС между Пакистаном и КНР не нов для Нью-Дели и потому индийско-китайские отношения в этом контексте вряд ли сильно изменятся, считает Кашин.